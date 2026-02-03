変化を選ぶということ：ヤンマー建機のデジタルな未来を形づくるマインドセット好奇心、コミュニティ、そして変革に備えた文化づくりについて

――ヤンマー建機株式会社（以下、ヤンマー建機）経営戦略部 イノベーション推進部 田中重信氏

ヤンマー建機株式会社











変革は、テクノロジーから始まることもあれば、一つの決断から始まることもあります。ヤンマー建機でデジタルトランスフォーメーションおよびITインフラの責任者を務める田中重信氏にとって、その決断は、国際的なエンジニアリング、企画、ソフトウェア開発の分野で35年にわたるキャリアを積んだ後に訪れました。

「60歳を迎える前に、進む方向を変えるにはちょうど良いタイミングだと感じました」と、落ち着いた中にも魅力的な語り口で田中氏は語ります。「これまでのキャリアで学んできたすべてを、新しい環境と新たな機会の中で生かしたいと思ったのです。」

彼のグローバルなキャリアは、日本でのエンジニアとしての初期の職務から始まり、米国では営業拠点においてサービス部門を2年間サポート。その後、英国での製造現場における実務を経験しました。さらに総合家電メーカーで勤務時代は、ソフトウェア、パートナープログラム、ソフトウェア製品企画といった分野へとキャリアを広げ、長期にわたり活躍しました。

こうした各段階を通じて、田中氏は異なる考え方を持つ人々をつなぐ存在として評価を築いてきました。「異なる視点の間に立ち、互いに理解し合えるよう手助けすることの重要性を学びました」と彼は振り返ります。この感覚は、後にヤンマー建機のデジタル進化を導く重要な指針となります。

明確な目的を持った新たなスタート







田中氏は2020年にヤンマー建機へ入社し、品質企画グループからキャリアをスタートさせました。当時、部門では顧客データの量が増加する一方、多くの業務がスプレッドシートへのエクスポートや手作業での資料作成に依存していました。丁寧ではあるものの、非常に時間のかかる作業でした。

そこで彼は、日本で開発されたデータベース「Dr. Sum」と、同じく日本製のBIツール「MotionBoard」の導入を推進。データを一元化したダッシュボードを構築し、これまで数日かかっていた準備作業を、わずか数分で完了できるようにしました。

組織全体のデータが集約されることで、チームはリアルタイムで全体像を把握できるようになります。「データを集計するのは人間の仕事ではなく、人間がやるべきなのは意思決定だ」――彼が耳にしたこの言葉は、新しい働き方の基盤となりました。

その効果はすぐに現れました。日本、欧州、米国の品質保証チームが、同じリズムで業務を進められるようになったのです。『one Yanmar CE(略：Construction Equipment) 』と感じられるプラットフォームにしたかった」と田中氏は語ります。この初期の成功をきっかけに、2022年にはデジタルトランスフォーメーション部門が設立され、彼はそのリーダーを任されることになりました。

進歩の中心にある「人」

田中氏は、デジタルトランスフォーメーションは現場から育つべきだと考えています。そのアプローチは社内で「草の根DX」と呼ばれるようになりました。マインドセット、文化、そしてコミュニティへの参加を重視した取り組みです。

彼は、学びの共有、実験、そして相互支援を促す社内ワーキンググループを立ち上げました。現在では、200名を超えるヤンマー建機の従業員が、彼の築いたデジタルコミュニティに参加しています。「人々の意識は驚くほど変わりました。この変化に、コミュニティが大きな役割を果たしています」と彼は語ります。

その影響力はヤンマー建機の枠を超えています。田中氏は、全国規模のユーザーコミュニティの一部である「nest九州・沖縄」および「製造業データ活用ワーキンググループ」を率い、Dr. SumやMotionBoardを含むデータ活用とツール強化に取り組んでいます。また、UiPathのグローバルな自動化コミュニティにも参画し、データ活用とDXを推進し「データ活用を通じて世界に笑顔をもたらす」人物として、ウイングアーク1st株式会社より「Data Driven Meister」に認定されています。

こうした交流は、彼を世界的なトレンドと結びつけ、思考の幅を広げています。「組織を超えて人とつながることで、新しいアイデアや、同じ立場だからこそ得られる支えを受け取ることができます。そのつながりには大きな力があります。」







バランスと明確さをもってAIを探求する

生成AIは、ヤンマー建機のデジタルジャーニーにおける新たな次元となっています。田中氏が重視しているのは、単なる自動化ではなく、より速く、より質の高い意思決定です。彼はAIを、ヤンマーグループの「フィードバックループ」――データ収集、意思決定、行動、振り返り――の中に位置づけ、改善のスピードを高めています。

一方で、その限界についても現実的です。「生成AIは万能ではありません。新入社員のようなものです。導き、育てていく必要があります」と彼は語ります。精度が50％であっても導入すべきだと同僚に伝え、使いながら改善することが進歩につながると強調します。「AIは作業を支援しますが、判断を下すのは人です。」

ヤンマー建機の中でも、すでに具体的な事例が生まれています。人事部門では、従業員が自然言語で就業規則などの質問をすると、長いPDFを探し回ることなく、該当箇所を即座に表示する検索ツールの試験運用を行っています。また、Dr. SumとMotionBoardを基盤としたワークフローにより、請求書照合などのバックオフィス業務がデジタル化され、手作業による確認が迅速な比較へと置き換えられ、承認プロセスが円滑になっています。

より速い洞察、より強い成果

顧客にとって、その効果は明確な意思決定と迅速な対応として現れます。早期に洞察を得ることで、問題は深刻化する前に対処され、機械の信頼性が向上し、顧客体験全体の改善につながります。

田中氏は、こうした変化が業界全体にも広がっていると見ています。欧州や米国では、リアルタイムデータやAI支援型ワークフローへの移行が急速に進む一方、他の地域はそれぞれのペースで進化しています。多くの製造業では、従業員自身が必要なツールを構築できる「シチズンデベロップメント」の取り組みが広がっています。「技術は進化しますが、組織を担うのは人です」と彼は語ります。

業界の未来を形づくるマインドセット

田中氏の考え方は、ヤンマーグループのDX推進GOアクションガイドライン――当たり前を疑い、オープンマインドで、広く協働し、恐れずに変化へ向き合う――と重なります。彼は社内外のコミュニティへの参加を続け、世代を超えたアイデア交換を大切にしています。「コミュニティの一員であることは、キャリアの中でも特に価値ある経験の一つでした」と微笑みます。

今後は、次世代のデジタルリーダーを支援し、若い社員がヤンマー建機の未来を形づくる自信を持てるよう手助けしたいと考えています。57歳で再挑戦を選んだ彼にとって、それは自然な流れです。「組織は生き物です。時間とともに変化します。」

田中氏にとって、デジタルトランスフォーメーションの旅は、好奇心、集団の力、そして変化を選ぶ意志によって、これからも続いていきます。

ヤンマー建機株式会社

■企業紹介

ヤンマー建機株式会社は、ミニ建機メーカーのパイオニアとして、独創的アイデアで業界をリードしてきました。 ミニショベルやホイルローダー、キャリアなどの小型建設機械から可搬型発電機、ディーゼル発電機、溶接機や投光機などの汎用製品まで、各種製品をご用意しております。

■事業内容

ヤンマーグループの中で小型建設機械（油圧ショベル・ローダーなど）ならびに汎用製品（発電機・ 投光機など）の開発・生産・サービス・販売

■ホームページ

https://www.yanmar.com/jp/construction/( https://www.yanmar.com/jp/construction/ )















