【個別指導塾 スクールIE】新学年に好スタートを切るための「春期講習」受付開始！「個性診断」と「学力診断」で、一人ひとりの個性を理解し、目標に向けた最適なルートへ導く

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する個別指導塾「スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)」では、小学生・中学生・高校生向けの「オーダーメイド春期講習」を全国1,200以上の教室で2026年3月16日（月）から2026年4月11日（土）まで実施いたします。（※教室によって、講習開始日・終了日が異なる場合がございます。詳細は最寄りの教室へお問い合わせください）

■背景：春休みは「学習習慣」が最も乱れやすい期間

春は、受験や進級でお子さまの環境が大きく変わる季節です。昨今、入試の多様化や学習内容の難化が進む一方で、毎年、春は多くのご家庭から「受験後に燃え尽きてしまった（新入生）」「学年が上がり授業についていけるか不安（在校生）」といった悩みが寄せられています。スクールIEでは、こうした不安を解消する鍵は、一人ひとりが自分に合った「正しい努力」の仕方を見つけ、実行することにあると考えています。そこでスクールIE独自の「個性診断テスト（ETS）」と「学力診断テスト（PCS）」を行い、普段の学習や生活習慣、得意・不得意などを詳細に分析。お子さまの個性を深く理解したうえで、一人ひとりに最も合った方法で、目標に向けた最適なルートを導き出します。本講習ではこのルートをもとに、春休みに無理なく学習習慣を維持し、新学年の最適なスタートダッシュを切るための環境を提供してまいります。

■春期講習の特長：「正しい努力」を実践するための3つのアプローチ

本講習では、前述の春特有の課題を解決し、お子さまが主体的に学習に取り組めるよう、以下の3つのアプローチを軸に指導を行います。

1.一人ひとりに合わせた学習プラン

学習のプロが行う丁寧なヒアリングと、独自の「個性診断」や単元単位の「学力診断」を活用して、お子さまだけの具体的な学習計画を作成します。診断結果の反映はもちろん、「現学年の苦手単元を集中的に学習したい」「新学年の英語について先取り学習をしたい」などご要望に応じて、教科や単元、難易度を自由に組み合わせることが可能。必要なことだけをピンポイントで学べるため、春休みの限られた時間を最大限に活用し、効率よく成果へつなげるサポートをします。

2.柔軟な通塾スケジュール

「部活や習い事と両立したい」「午前中を活用したい」などご要望に合わせて、忙しいお子さまでも学習に集中しやすいように、ご希望をお伺いした上でスケジュールを作成します。春休みは、学校の授業が止まるため「学習の空白期間」になりがちです。特に受験を終えた直後のお子さまは、一度習慣が途切れると戻すのに時間を要します。無理なく通える日程を組むことで、春休みに陥りがちな学習の空白を作らず、継続的な学習リズムを維持します。

3.授業中以外もフォロー、学習習慣の指導とメンタルサポート

スクールIEでは教室での授業だけでなく、学校や家庭での学習時間や習慣を大切にしています。授業カリキュラムに加え、家庭学習の指導や生活習慣のアドバイスを行い、学習のリズムを整えます。また、環境変化の激しい春は、知らず知らずのうちにお子さまにストレスがかかるものです。家庭とも学校とも違う安心して通える場所として、信頼できる教室長・講師がお子さまのメンタル面もサポート。さらに、開校時間中はいつでも利用できる「自習室」を完備しており、授業がない日でも集中して学習に取り組める環境を整えています。

【スクールIE 「オーダーメイド春期講習」 概要】

■実施期間：2026年3月16日（月）～2026年4月11日（土）

※教室によって、講習期間・休校日が異なる場合がございます。詳細は最寄りの教室へお問い合わせください。

■時間割 ： 毎日7通りの授業時間を設定（90分）

9:00-10:30 / 10:40-12:10 / 12:40-14:10 / 14:20-15:50

16:20-17:50 / 17:55-19:25 / 19:30-21:00

※教室によって、時間割が異なる場合がございます。詳細は最寄りの教室へお問い合わせください。

※定員に限りがあり、ご希望の時間帯に添えない場合があります。予めご了承願います。

■対象学年：新小学１年生～新高校３年生・既卒生

■対応教科：国語、算数・数学、英語、理科、社会、情報I

■料金 ：授業内容や回数により異なります。各教室にご相談ください。

■お申し込み期間：随時

■お問い合わせ・お申し込み：

・コールセンター（0120-869-104 やる気いれよー）10:00～21:00（日祝を除く）

・春期講習WEBサイト（https://www.schoolie-net.jp/campaign/spring/）

・お近くの教室 ※上記WEBサイトでご確認ください

スクールIEの授業を初めて受講される方限定で、「お試しパック」をご提供します。

個別指導90分×4回分を特別価格の3,300円（税込）でお試しいただけます。

※授業は1対2（講師1人に対し生徒2人）の形式で90分です。スクールIEの授業を初めて受ける方が対象です。

※教室ごとに定員がございます。

※予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※お試しパックと無料体験授業の併用はできません。

※一部、対象外となる教室もございます。詳細についてはお電話にて最寄りの教室にお問い合わせ又は教室のホームページをご確認ください。

スクールIEが独自に提供する「個性診断（ETS）」と「学力診断（PCS）」

＜個性診断テスト（ETS）＞

スクールIEが独自開発した個性診断テスト（ETS）は、およそ200問の設問に回答することで子どもの学習習慣や生活習慣だけではなく、強みや能力、自己表現の仕方などといった子どもの個性まで細かく分析します。分析結果をもとに一人ひとりに合わせた最適な勉強方法、努力の仕方を提案します。

＜学力診断テスト（PCS）＞

学力診断テスト（PCS）は子どもの学力を客観的に把握し、効果的な個別のカリキュラムを作成するためのシステムです。学習内容の各項目の理解度を●△×で表示し、どの部分でつまずきが生じているかを明確にします。また、単元の関連性が分かる系統図で、どこまでさかのぼって復習すればいいかを見つけ、この結果をもとにカリキュラムを作成します。

スクールIEは、一人ひとりの「今」と向き合いながら、子どもたちが“自分らしく前に進む力”を育てる学びをこれからも提供してまいります。

スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

全国で1,200以上※の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

さらにお子さまの成長を実感していただけるよう、保護者さまには定期連絡や個別指導報告書を通じて学習状況、目標への進捗をお伝えしていきます。

※2025年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/