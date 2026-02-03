株式会社Pacific Meta、キリフダ株式会社を子会社化

株式会社Pacific Meta

ブロックチェーン領域のコンサルティングを行う株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、この度、ブロックチェーンの事業構想から開発・実装までを一気通貫で行うキリフダ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：赤川 英之、以下「キリフダ」）の発行済み株式の一部を取得し、連結子会社化しましたのでお知らせします。

■事業環境

近年、ブロックチェーン技術は投機や実験の段階を超え、金融の実務領域へ急速に広がりを見せています。暗号資産をはじめとした投資商品としての価値以上に、次世代の金融インフラを担う役割が注目されつつあり、法定通貨に価値が連動するステーブルコインを活用した金融事業領域が成長を加速しています。2025年には、世界を代表する複数の大手金融機関がステーブルコイン発行を開始し、年間取引額は33兆ドルに達しました（※1）。

日本では2023年に資金決済法が改正され、世界に先駆けてステーブルコインやデジタル証券の法的枠組みが整備されています。これを受けて国内の主要金融機関や金融関連企業を中心にステーブルコイン発行への関心が高まっており、2025年には初の「日本円ステーブルコイン」であるJPYCが発行されるなど、ブロックチェーン関連市場が急速な成長を遂げました。さらに金融庁が暗号資産上場投資信託（仮想通貨ETF）の解禁に向けた制度の整備を進めるなど、今後も伝統的な金融機関によるブロックチェーンの活用が進むと見込まれています。

※1 出典：Binance Research “Full-year 2025 & Themes For 2026”, p80

■本子会社化の背景・狙い

当社は、ブロックチェーン領域および金融領域における高い専門性と、グローバルメンバーが培ってきた世界中の業界関係者とのネットワークを強みに、大手企業を中心とした顧客企業のブロックチェーン活用を支援してきました。顧客がもつ有形・無形の資産に向き合い、どのようにブロックチェーンを取り入れれば事業成長に繋がるのかを提案する上流段階からのコンサルティングが高く評価されています。昨今では特に金融領域でのプロジェクト支援を強化しており、上述の通り活況な事業環境を追い風に成長を加速しています。

一方、キリフダは、技術的知見とデータ分析に基づいた事業開発からシステム開発まで一気通貫で行ってきました。累計100社を超える大手企業・官公庁を中心とした顧客に対し、金融／エンタメ・IPなど幅広い事業領域での支援実績があります。



双方の強みが補完関係にあること、また、ブロックチェーン技術の日本国内での社会実装を通じ国内経済の活性化を目指す考えを共有していたことから、これまでも良好なパートナーシップのもとで協業してきました。

その連携を強化することで、コンサルティングから開発・実装まで包括的な支援が可能となり、顧客への提供価値を高めることができるとの考えが一致し、グループ企業として一体となって経営に取り組む運びとなりました。

今後は、キリフダの経営の独立性を維持しつつ両社のシナジー創出を追究し、ブロックチェーン領域において日本を代表する存在となることを目指して、グループとしての事業成長を相互に最大化していきます。

■キリフダ株式会社の概要

キリフダ株式会社は「すべての価値がトラストレスに行き交う世界をつくる」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンの社会実装を支える総合コンサルティングファームとして事業を展開しています。国内外の企業・官公庁に対し、データドリブンな戦略策定からシステム開発までをワンストップで提供。金融／地方創生／エネルギー／エンタメ・IP／マーケティング／企業DXなど、幅広い領域で顧客の成長を加速します。

会社名：キリフダ株式会社

代表者：赤川英之

設立：2022年3月14日

事業内容：

・ブロックチェーンを活用した経営戦略・事業開発に関するコンサルティング

・システム開発および保守運用

・ソーシャルファクタリング事業

資本金：1501万円（資本準備金を含む）

所在地：〒1040061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

▮ 株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年で160件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。



【会社概要】

所在地：東京都港区２丁目２番１２号浜松町ＰＲＥＸ８階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：ブロックチェーンアクセラレーター事業

・ブロックチェーン事業構想・設計支援

・金融インフラ設計・実装支援

・デジタルアセット実装・活用支援