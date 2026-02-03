【Yahoo!ショッピング】第51回衆議院議員総選挙に合わせ「センキョ割」を実施

LINEヤフー株式会社

特設ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/senkyowari/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2026年2月8日（日）に予定されている第51回衆議院議員総選挙に合わせ、若い世代の方が投票に行くきっかけをつくることを目的に、「センキョ割」（以下、本施策）を実施します。

本施策は、2025年7月の参議院選挙に続き、第二弾として最大半額クーポンを配布します。

この取り組みは、投票済証明書などの提示により割引や特典が受けられる「センキョ割」（※1）をベースに、オンラインでも参加可能な形へと拡張したものです。2025年7月に初めて実施した第一弾（※2）では、若年層の参加を中心に「Yahoo!ショッピングでもセンキョ割やってる」「絶対に選挙行った方がいいね」などという反響がありました。

※1：「センキョ割」商標は、一般社団法人 選挙割協会のライセンスに基づき使用されています。「センキョ割」公式サイト：https://senkyowari.com/

※2：2025年７月11日プレスリリース：Yahoo!ショッピング、第27回参議院議員通常選挙に合わせ 「センキョ割」を初めて実施(https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/018091/)

今回は、「Yahoo!ショッピング」を10代・20代のユーザーを対象に、直近1年間利用していない、または初めて利用する方に、最大半額となる限定クーポンを配布します。参加者は投票後、「#投票に行ったらヤフショのごほうびクーポン」「#ヤフショのセンキョ割」のいずれかを付けてXに投稿することで、クーポンを獲得できます。

■「Yahoo!ショッピングのセンキョ割」概要

参加方法：Yahoo! JAPAN IDでログイン後、特設ページのXボタン（リンク）から投票に行ったことを「#投票に行ったらヤフショのごほうびクーポン」「#ヤフショのセンキョ割」をつけて投稿すると、特設ページからクーポンを獲得できます。

参加条件：

- Yahoo! JAPAN IDでログインし、登録されている生年月日が10代・20代である- 選挙に投票された方- クーポン獲得時点で過去1年間に「Yahoo!ショッピング」でご注文がない方

クーポン取得・利用期間：2026年2月8日（日）0時00分～2月15日（日）23時59分

内容：最大半額（最大割引額1,000円）

※ クーポン利用は先着順で、1,000枚に達し次第終了します。利用はお一人様1回限りです。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、今後もユーザーが「欲しいものがおトクに買える」キャンペーンや企画を実施し、満足度の高いお買い物体験を実現していきます。