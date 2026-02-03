「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」×6つの書店でブックフェア開催

三菱地所株式会社

三菱一号館美術館（東京・丸の内）にて開催する「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」（以下「トワイライト、新版画展」）［会期：2026年2月19日（木）～5月24日（日）］の開幕に合わせて、紀伊國屋書店 新宿本店、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI、銀座 蔦屋書店、丸善 丸の内本店、紀伊國屋書店 大手町ビル店、くまざわ書店 浅草店において「トワイライト、新版画展」フェアの開催が決定いたしましたのでお知らせいたします。

都内の6つの書店で「トワイライト、新版画展」フェア開催！

都内の6つの書店（紀伊國屋書店 新宿本店、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI、銀座 蔦屋書店、丸善 丸の内本店、紀伊國屋書店 大手町ビル店、くまざわ書店 浅草店）が、「トワイライト、新版画展」に関連する書籍をセレクトしてフェアを展開します。特典配布や関連イベントなど、展覧会をより楽しめる企画を実施し、書店巡りも併せてお楽しみいただける内容となっています。

【フェア開催期間】

紀伊國屋書店 新宿本店（5階）

2月20日（金）～3月30日（月）

※3月12日（木）トークイベント開催

TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

2月20日（金）～5月24日（日）（予定）

銀座 蔦屋書店

2月20日（金）～3月31日（火）

丸善 丸の内本店

2月20日（金）～（終了日未定）

紀伊國屋書店 大手町ビル店

2月20日（金）～5月24日（日）（予定）

くまざわ書店 浅草店

２月22日（日）～3月22日（日）

※店舗によって開催時期が異なりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

書店員が「トワイライト」をテーマに、お勧めの一冊をセレクト！

本企画に参加する書店の店員さんが、本展覧会のタイトルにもなっている「トワイライト」をテーマに書籍をセレクトし、推薦文を寄せてくださいました。展覧会の世界観を、関連書籍を通してより深く理解するきっかけ作りを行っています。（※くまざわ書店 浅草店は選書不参加）

■紀伊國屋書店 新宿本店

杉浦日向子『合葬』（ちくま文庫）

慶応四年（明治元年）四月十一日、江戸開城。当時21歳だった幕臣の小林清親が見た江戸・東京の風景がこの本にあります。清親と同世代の彰義隊の若者たちを視点に据えて時代の転換期を描く本書。若き日の清親が生きた〈時代の黄昏〉の空気、旧幕臣たちの様々な思いを体験することができるおすすめの一冊です。

■TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

小河俊哉『空の辞典』（雷鳥社）

黄昏時の空の色に懐かしさを覚えるように、空や四季の移り変わりに特別な思いがありませんか？「空の辞典」は、四季や天候をあらわす空の言葉を、 雲・風・雨・雪・霧・光・色 の７つのテーマにわけて紹介。

「言葉」と「写真」で、より具体的に「空の言葉」の意味を理解することができます。また、空に心を癒す瞬間があるように、メッセージもところどころにさりげなく登場し、辞典でありながらも、心の栄養となるエッセンスも含んだ一冊。老若男女問わず、プレゼントにも最適な書籍です。

■銀座 蔦屋書店

杉浦日向子『YASUJI東京』（ちくま文庫）

14歳で小林清親に入門した画家 井上安治。その師弟関係を、独自のタッチと視点で描き出しています。彼らの絵画そのもののように、黄昏の静寂と儚さが全編に染みわたります。

■丸善 丸の内本店

吉村和敏『MAGIC HOUR』（小学館）

トワイライトは日の出前と日没後、両方の薄明かりを指し、黄昏は薄暗くなった夕暮れを指すらしい。２つの単語から感じるイメージが違うなと思っていたので、調べてなるほどと腑に落ちた。

そんなきらめく一瞬と暮れゆく一瞬を収めた「MAGIC HOUR」。世界が最も美しく見える魔法の時間の写真集です。

■紀伊國屋書店 大手町ビル店

やなせたかし『やなせたかし詩集』（河出書房新社）

本書には、“夕日”“黄昏”という単語がいくつも出てくる。夕日には、ノスタルジーやセンチメンタルといったどこかさみしさや切なさを抱くことが多い。だが、この詩集の中の“夕日”は、そのさみしさにそっと寄り添ってくれる、表紙の夕日のようなじんわりとした温かい優しさを感じさせてくれる一冊である。

フェア実施店舗での図録購入で特製リーフレットとステッカー（非売品）プレゼント！

図録表紙特製リーフレット

今回の「トワイライト、新版画展」フェア実施店舗で図録を購入すると、非売品のリーフレットとステッカーをプレゼントいたします。（数量限定、なくなり次第終了、全書店共通デザイン）

『新版画と巡る 東京時空散歩』と題したリーフレットは、銀座・浅草など名画の舞台5カ所について、当時の情景と現代の眺望を対比し、作品の世界を現代の街並みに重ねて楽しむことが出来る時空を超える鑑賞ガイドです。

『トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで』公式図録・概要

定価：3,080円（本体2,800円）

フランク・フェルテンズ（スミソニアン国立アジア美術館）、野口玲一（三菱一号館美術館）編著

判型：A5変

総頁：252頁

発行：青幻舎

ISBN：9784868310389

※一般発売は2月下旬予定

【店舗情報】

紀伊國屋書店 新宿本店

所 在 地：東京都新宿区新宿3-17-7

サ イ ト：https://store.kinokuniya.co.jp/store/shinjuku-main-store/

昭和2年の創業以来、情報と文化の発信地として、新宿の地で長く愛される大型総合書店。書籍・専門書・洋書・コミックのほか、DVD・グッズまで豊富な品揃え。新宿駅東口徒歩3分。紀伊國屋ビルディングは1964年に完成、2017年には東京都の「歴史的建造物」に選定されました。ビル内には劇場、紀伊國屋ホールもございます。

TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

所 在 地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 3F・4F

サ イ ト：https://www.sharelounge.jp/store/2046

居心地の良い空間で、プレゼントにもぴったりな「お気に入り」の本や雑貨、最新の情報が見つかる生活提案型書店を目指しております。また「SHARE LOUNGE」も併設。東京駅を一望でき、集中できるワークスペース以外にもカフェ・バーとしても利用可能。買い物中や仕事終わりのくつろぎの場、今回の展覧会のアフタートークの場としてもご利用ください。

銀座 蔦屋書店

所 在 地：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F

サ イ ト：https://store.tsite.jp/ginza/

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。アートを眺めながら、またアートブックをひらきながら、知的好奇心やアートへの情熱とともに、珈琲を飲むことができるカフェやギャラリーも併設。思い思いにアートを楽しむ時間を過ごせる環境をご用意しています。

丸善 丸の内本店

所 在 地：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1F～4F

サ イ ト：https://honto.jp/store/detail_1572000_14HB310.html

「Book Museum」をコンセプトにした、日本最大級の総合書店。お客様と本を結ぶための機能が充実。

紀伊國屋書店 大手町ビル店

所 在 地：東京都 千代田区 大手町1-6-1 大手町ビル 1F

サ イ ト：https://store.kinokuniya.co.jp/store/otemachi-building-store/

大手町駅直結の1958年から続く老舗の書店です。2025年にリニューアルオープンし、コンパクトながらも、経営・会計・法律・金融などの専門性の高いビジネス書を中心に、ビジネスパーソンの皆さまの知的好奇心を満たす品揃えで忙しい仕事の合間に「ほっとできる」ひとときを提供いたします。

くまざわ書店 浅草店

所 在 地：東京都台東区花川戸1-4-1 EKIMISE 4F

サ イ ト： https://www.kumabook.com/shop/asakusa/(https://www.kumabook.com/shop/asakusa/)

地元・浅草ならではの書籍を中心に、売場を拡大したコミックと新規扱いとなるアニメグッズ等、幅広い品揃えで皆様をお待ちしております。

紀伊國屋書店 新宿本店にて、出張トークイベント実施！

紀伊國屋書店新宿本店の3階「アカデミック・ラウンジ」にて、本展覧会の担当学芸員である野口玲一によるトークイベントを開催いたします。

三菱一号館美術館×紀伊國屋書店新宿本店

「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」出張トークイベント概要

日 時：2026年3月12日（木）19時00分～20時30分（予定）※開場：18時40分

会 場：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

参加方法：無料

※着席でのご参加：Peatixから事前にご予約の上、イベント当日は会場にお越しください。

※立ち見でのご参加：ご予約不要です。当日会場までお越しください。

オープンスペースでの開催となりますのでご観覧いただけます。

※お申し込み、詳細は以下の紀伊國屋書店新宿本店WEBサイトにてご確認ください。

詳細を見る :https://store.kinokuniya.co.jp/event/1768805487/

【参考情報１.】「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」

小林清親 《大川岸一之橋遠景》 明治13（1880）年 スミソニアン国立アジア美術館Kobayashi Kiyochika / National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution, Robert O. Muller Collection, S2003.8.1119

最後の浮世絵師のひとりと呼ばれる小林清親が1876（明治9）年に開始した『東京名所図』は、明治期の風景版画へ大きな変革をもたらしました。彼の描いた「光線画」は、光と深い陰影により江戸の情緒まで捉えています。

明治末期に浮世絵復興を目指した新版画は、その技術ばかりでなく清親らが画面に留めた情趣を引き継いで、新しい日本の風景を発見しようとしました。清親から吉田博・川瀬巴水らに至る風景版画の流れを、スミソニアン国立アジア美術館のミュラー・コレクションによって辿ります。

■会期：2026年2月19日(木) - 2026年5月24日(日)

■休館日：祝日・振休を除く月曜日

但し、開館記念日の4/6、トークフリーデー［2/23、3/30、4/27］、5/18は開館

■開館時間：10:00-18:00 (祝日除く金曜日、第二水曜日、会期最終週平日は20時まで)

※入館は閉館の30分前まで

■観覧料：一般 2,300円 大学生1,300円、高校生 1,000円 中学生以下 無料

■サイト：https://mimt.jp/ex_sp/shin-hanga

主催：三菱一号館美術館、スミソニアン国立アジア美術館、朝日新聞社

後援：米国大使館、特別協賛：三菱商事、協賛：DNP大日本印刷、協力：全日本空輸、TOKYO MX

【参考情報２.】三菱一号館美術館

2010年、東京・丸の内に開館。JR東京駅徒歩5分。19世紀後半から20世紀前半の近代美術を主題とする企画展を年３回開催。赤煉瓦の建物は、三菱が1894年に建設した「三菱一号館」（ジョサイア・コンドル設計）を復元したもの。復元にあたっては、1894（明治27）年の三菱一号館竣工時に撮影されたと思われる写真の他、図面、保存部材から、可能な限り忠実な復元を目指しました。 https://mimt.jp/

三菱一号館美術館 外観