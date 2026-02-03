【Recboo】「RPO導入で失敗しないための発注チェックリスト」ホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、採用代行（RPO）の導入検討に役立つホワイトペーパー「RPO導入で失敗しないための発注チェックリスト」を公開しました。

採用難易度が上がる中、リソース不足からRPOを検討する企業が増えていますが、発注方法や設計を誤ると「費用に見合う成果が出ない」というミスマッチを招くケースも少なくありません。

本資料では、最適なパートナーを見極め、導入を成功させるためのノウハウを体系的に解説しています。

本ホワイトペーパー作成の背景

採用市場はかつてないスピードで変化しており、従来の採用手法だけでは成果が安定しづらくなっています。 その解決策として注目されるRPOですが、活用にあたっては「何を任せるか」「どう評価するか」という事前の設計が極めて重要です。

実際、委託先との役割分担が曖昧なまま導入し、かえって社内の工数が増大したり、現場との認識の齟齬が発生したりといった失敗も多く聞かれます。

こうした課題を解決するために、これまでの採用支援経験をもとに、効果的にRPOを導入するためのチェックリストを作成いたしました。

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp011_form

ホワイトペーパーの主な内容

１.採用代行（RPO）が必要かどうかの見極め方

導入を検討すべき企業の特徴や、業務範囲の切り出し方について解説しています。

２.失敗しないための「委託先選定」チェックポイント

RPO会社の選定時に必ず確認すべき項目を紹介します。

３.契約前・導入後の具体的チェックリスト

契約内容の選び方からKPI管理の方法まで、実務で成果を出すためのポイントを網羅しています。

読み進めながら、自社に最適なRPO活用術を検討できる実践的な内容となっております。ぜひご活用ください。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com