【学会公開データで150例】難治性過活動膀胱のボトックス膀胱壁内注入療法、女性医療LUNAクリニックが国内最多水準の実績
女性医療LUNAクリニック（所在地：神奈川県横浜市中区、院長：中村りょう子）は、難治性過活動膀胱に対する治療選択肢の一つである「ボトックス膀胱壁内注入療法」について、豊富な治療経験をもとに診療体制の整備および情報発信の強化を行ってまいります。
本件に関連し、一般社団法人日本排尿機能学会が公開した資料
「List of Facilities Performing Surgical Treatment for Refractory Voiding Dysfunction（Botulinum Toxin Based）」において、女性医療クリニックLUNAは当該治療の実施件数として150例と掲載されています。
また、同学会が公開した実施施設一覧では、実施件数が数例～30～40例の施設が多い中、女性医療クリニックLUNAは累計150例と掲載されており、国内でも突出した実施実績として示されています。
排尿に関する症状は日常生活の質（QOL）に大きく影響する一方で、「相談しづらい」「受診のきっかけがない」といった理由から、症状を抱えたまま過ごしてしまう方も少なくありません。LUNAでは、患者様一人ひとりの症状や背景に寄り添い、安心して相談できる環境づくりに努めています。
過活動膀胱とは
過活動膀胱は、急な尿意（尿意切迫感）や頻尿などを主な症状とし、日常生活に支障をきたすことがあります。一般的には生活指導や内服治療が検討されますが、症状が十分に改善しない場合もあり、難治性の場合には治療選択肢を広げることが重要です。
ボトックス膀胱壁内注入療法とは
ボトックス膀胱壁内注入療法は、難治性過活動膀胱に対する治療選択肢の一つとして行われる治療です。膀胱壁へ薬剤を注入することで、症状の改善が期待される場合があります。
※治療の適応や効果には個人差があり、医師の診察・診断に基づき実施可否を判断します。
女性医療クリニックLUNAの特長
- 一般社団法人日本排尿機能学会が公開した資料にて「150例」と掲載
- 日本泌尿器科学会認定専門医 在籍
- 排尿の悩みというデリケートな領域に配慮した診療体制
- 症状・生活背景を踏まえた治療提案
中村りょう子医師
女性医療クリニックLUNAネクストステージ院長
日本泌尿器科学会認定専門医
日本女性骨盤底医学会認定専門医
国際フェムテック医療美容研究会理事
日本泌尿器科学会認定専門医として、女性の排尿トラブルや骨盤底機能に関する診療に従事。頻尿・尿意切迫感・尿もれなど、日常生活の質（QOL）に直結する悩みに対し、症状やライフスタイルに合わせた治療提案を行っている。患者一人ひとりが安心して相談できる環境づくりと、正しい医療情報の発信にも注力している。
メッセージ
女性の排尿トラブルは、生活の中で大きなストレスになり得る一方で、「年齢のせいかも」「相談しづらい」と感じて受診をためらってしまう方も少なくありません。当院では、患者様の症状だけでなく、生活背景や不安なお気持ちにも寄り添いながら、適切な治療選択肢をご提案しています。
また、一般社団法人日本排尿機能学会が公開した資料において、当院のボトックス膀胱壁内注入療法の実施実績が150例と掲載されていることは、これまで多くの患者様に向き合ってきた積み重ねの一つだと受け止めています。今後も、安心して相談できる診療体制の充実とともに、正しい情報を分かりやすく発信し、排尿に関する悩みを抱える方の選択肢を広げられるよう努めてまいります。
こんなお悩みの方へ
- 急な尿意があり、外出が不安
- トイレの回数が多く、仕事や家事に支障がある
- 内服治療を続けているが、症状が十分に改善しない
- 排尿の悩みを相談しづらく、受診のきっかけがない
出典（第三者データ）
一般社団法人日本排尿機能学会 公開資料
「List of Facilities Performing Surgical Treatment for Refractory Voiding Dysfunction（Botulinum Toxin Based）」
https://japanese-continence-society.or.jp/_cms/wp-content/uploads/2025/01/List-of-Facilities-Performing-Surgical-Treatment-for-Refractory-Voiding-Dysfunction_241203-Procedure-Urinary-Incontinence-Surgery-Botulinum-Toxin-Based.pdf
■ 女性医療クリニックLUNAネクストステージ
所在地：〒231-0861 横浜市中区元町1丁目32-1 LIST132ビル3F
診療科目：女性泌尿器科、フェムゾーン医療・美容、女性性機能障害相談
特徴：女性の「キレイ」と「元気」を医療で支える、臨床研究実施クリニック
【本件に関するお問い合わせ先】
女性医療クリニックLUNA
広報担当：武田 / 橋本唯
TEL：045-662-0618
Email：luna.takeda.hiroko@gmail.com
※本リリースは情報提供を目的としており、治療効果を保証するものではありません。
※治療には適応があります。医師の診察のうえ判断します。
※症状や治療内容により、保険診療／自由診療の取り扱いが異なる場合があります。