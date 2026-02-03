東京・吉祥寺に初出店！2月20日(金)に節目となる20店舗目「古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店」をオープン

株式会社JAM TRADING

株式会社JAM TRADING（大阪府大阪市／代表取締役 福嶋 政憲）は2026年2月20日（金）に「古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店※以下、吉祥寺店」をオープンいたします。

また、オープンにより全国に展開する「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」は20店舗となります。

※インショップを含む当社のすべての展開店舗数は46店舗となります。（2026年2月3日(火)時点）

古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店 オープンビジュアル

「吉祥寺店」は、“アメリカの架空の街『JAMTOWN』”をコンセプトとした「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」によるエリア初の店舗で、同ブランドと同様のラインナップに加え、『USA製、定番、不変』の言葉が似合う、オーセンティックなアメカジ商材とヴィンテージ商材を中心に取り扱う「JAM CLASSICS（ジャム クラシックス）」を店内に1コーナーとして、関東に初展開します。

店舗の内装は、「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」のコンセプトでもあるアメリカの架空の街『JAMTOWN』をベースに、約35坪の売り場面積に2000点越えの商品点数を展開します。

JAM CLASSICS（クラシックス）について

JAM CLASSICS（ジャム クラシックス）ビジュアル

「JAM CLASSICS」は、『USA製、定番、不変』といった言葉が似合う、オーセンティックなアメカジ商材とヴィンテージ商材を中心に取り扱います。他のJAMの店舗とは違う、トレンド感のある古着だけではなく、お客様のクラシックウェアとして寄り添える。そんな見応えのある空間になります。

そして吉祥寺店では、街の特性と親和性の高い『プレッピー』をテーマに選定。オーセンティックなアイテムを中心に、街の空気感に寄り添った商品ラインナップを展開いたします。

今、古着屋JAM VINTAGE&SELECTが吉祥寺に出店する理由

JAM CLASSICS（ジャム クラシックス）店内イメージ

今回の吉祥寺店オープンは、代表の福嶋、そして「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」にとって特別な意味を持っています。

■ 15年前の出店見送り

今から約15年前の創業間もない頃、吉祥寺・七井橋通りでの出店話が持ち上がりました。当時のJAMは実店舗を持たず、大阪を拠点にインターネット販売のみを行っていた時代。魅力的な提案に胸が高鳴る一方で、福嶋が下した決断は「お断りする」というものでした。

「当時は大阪を拠点とする運営体制も、東京という大舞台で店舗を守り抜く覚悟も、まだ不十分でした。『今の自分たちにはまだ早い。』そう感じて断念した悔しさは、今でも鮮明に覚えています（代表・福嶋）」それから15年。試行錯誤を重ね、仲間が増え、会社としての基盤も整い、

ようやく「今なら吉祥寺に立てる」と、心から思えるタイミングが訪れました。

これは、あの頃一歩を踏み出せなかった自分自身への再挑戦であり、

同時に、この15年間積み重ねてきたすべての答えでもあります。

満を辞して、吉祥寺という街に古着屋JAMを届けられることを、心から嬉しく思います。

あの時は「まだ早い」と感じた場所に、

今は「今だからこそ」と、胸を張って立てる。

この街で、古着の魅力と価値を、

しっかりと根付かせていきたいと思います。「古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店」にご期待ください。

創業者 左：上古殿 雄介 右：福嶋 政憲

プレオープン告知ビジュアルオープン前日の2月19日(木)に公式アプリ会員様限定のプレオープンを開催

グランドオープンに先駆け、いつも古着屋JAM VINTAGE&SELECT をご利用いただいている《会員様限定》でプレオープンイベントを開催いたします。

先行入場と、堀江店に続く「JAM CLASSICS」を含む全商品を先行販売いたします。

■プレオープン開催日時

2月19日(木) 11:00~17:00

■入場条件

JAM会員様限定

※ご入場には《古着屋JAM VINTAGE&SELECT 公式アプリ》の会員登録、ご提示が必要です。

オープン記念「アウトドアアイテム大量入荷」ビジュアルオープン記念「アウトドアアイテム大量入荷」

グッドなアウトドアアイテムが吉祥寺店限定で入荷いたします。

Columbia、THE NORTH FACE、NIKE ACG、Patagoniaなどの

さまざまな人気、定番ブランドを種類豊富に取り揃えております。

お近くに来られた際はこの機会にぜひお立ち寄りくださいませ！

■イベント期間

2月20日(金)~

JAMオリジナルノベルティ「ステンレスマグカップ」ビジュアルJAMオリジナルノベルティを数量限定でプレゼント

吉祥寺店のオープンを記念してオリジナルノベルティをご購入者皆様へプレゼントいたします。

アウトドアブランドの商品入荷に合わせて、室内外どこでもお使いいただける機能性の高いステンレスマグカップをJAMロゴ入りでご用意いたしました。

古着と同じく、皆様のそばにいつもJAMが寄り添えるようにと。

是非手に入れて、たくさん使ってください♪

■配布期間

2月20日(金)~23(月)

※なくなり次第終了

■配布条件

税込み10,000円以上ご購入者様

「古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店」オープン告知ビジュアル

店舗情報

店舗名：「古着屋JAM VINTAGE&SELECT 吉祥寺店」

オープン日：2月20日(金)

所在地：〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目15番4号 ANDO BLD.TRES 2階

アクセス：JR中央線・総武線/京王井の頭線『吉祥寺駅』より徒歩約3分

電話番号：現在不明

営業時間：11:00~20:00

定休日：12月31日,1月1日

公式Instagram：https://www.instagram.com/furugiya_jam_official/

古着屋JAM VINTAGE&SELECTについて

国内最大の海外古着取扱点数を誇る「古着屋JAM VINTAGE&SELECT(ジャム ヴィンテージアンドセレクト)」。

アメリカの架空の街『JAMTOWN』をコンセプトに、アメリカの街にいるような雰囲気を演出したショップ作りで、関西を中心に全国へ店舗を展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

自社のバイヤーが1点1点、ブランド、サイズ、シルエットにいたるまで徹底的に拘ってセレクト。

海外から届いた商品は全てクリーニングと検品を行い、清潔で安心感があり尚且つハイクオリティーな商品をお客様に提供しております。

株式会社JAM TRADING（ジェイエイエムトレーディング）について

2007年12月設立。

海外買い付けの古着を取り扱う「古着屋JAM VINTAGE&SELECT(ジャム ヴィンテージアンドセレクト)」をはじめ、レディース古着を主に取り扱う「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」、ロープライスでエコロジーを推奨する「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」、Elulu by JAMの姉妹ブランドとして誕生した「ADEL VINTAGE by JAM（アデル ヴィンテージ バイ ジャム）」、24時間営業の無人古着屋「STOPY(ストッピー)」、そしてデザイナーズ古着を取り扱う「FAY by JAM（ファイ バイ ジャム）」を運営、関西を中心に全国へ展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

高品質な商品を提供するために世界中から買い付けた古着の1点1点に、すべてクリーニング、ケアを施している。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

https://jamtrading.jp/company_site/index.html