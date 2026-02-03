【WWDJAPAN最新号】2026-27年秋冬メンズコレ特集Vol.1 時代を超えて愛される服の価値とは

株式会社INFASパブリケーションズ

2月2日号の「WWDJAPAN」では、1月の2026-27年秋冬メンズ・ファッション・ウイークを速報します。

最大のトピックスは、37年にわたり「エルメス（HERMES）」のメンズを牽引してきたヴェロニク・ニシャニアンによるラストコレクション。彼女が残した「今を生きる服、この先を歩む服」というメッセージは、変化の激しい現代においてラグジュアリーが追求すべき本質を雄弁に物語ります。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2454?_gl=1*gkly03*_ga*NDgxNjk1NTE3LjE2ODkyOTk1NDU.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NzAwMDcwMTIkbzE0NjIkZzEkdDE3NzAwMDkwNTUkajYwJGwwJGgw&utm_source=sendgrid&utm_medium=banner&utm_campaign=TheHyattRegencySeragakiIslandOkinawa_pc2026電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2313597/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

コレクションを読み解くキーワードの1つが、服への「愛着」と「継承」です。象徴的だったブランドの一つが、ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズによる「プラダ（PRADA）」。ニットのくたびれやシャツの焦げ跡といった「生活の痕跡」をあえてデザインに落とし込み、所有者と服との親密な関係性を表現しました。もう一つのキーワードが、「自分らしさ」です。「ルメール（LEMAIRE）」は今回、ショーではなく「演劇」という形でコレクションを発表。俳優やクリエイターといったさまざまなバックグラウンドの人々をモデルに起用し、単なる装いではなく、着る人の人間性、個性、価値観が滲み出るような、真の意味での“スタイル”を伝えることを試みました。また、パリの公式スケジュールに15人ものデザイナーが名を連ねた日本人勢の活躍も目覚ましく、不安な時代に「色彩の抱擁」を表現した「オーラリー（AURALEE）」、ノスタルジックな情景を的スタイルに乗せた「シュタイン（SSSTEIN）」など、繊細な感性による新しいエレガンスで存在感を発揮しました。

その他、2026-27年秋冬ミラノ・メンズ・コレクション海外バイヤー評では、エレガンス回帰とメッセージ性に着目。有力小売店のバイヤーが注目するトレンドと、マストアイテムを紹介します。

人気連載「ファッション＆ビューティパトロール」では、過酷なメンズ・ファッション・ウイークの裏側をお届け。取材の合間にランチへ30分も割けない現地のエディターたちの胃袋を救う、パリの「お手軽フレンチフード」を徹底パトロール。

CONTENTS

FEATURE

・MEN’S COLLECTION 2026-27 F/W 見直される「タイムレス」の価値

FOCUS

・2026-27年秋冬ミラノ・メンズ・コレクション海外バイヤー評 エレガンス回帰とメッセージ性に着目

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：ヴァレンティノ・ガラヴァーニが死去 享年93 「ヴァレンティノ」の創業者、他

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.235 中国の実力派プレステージブランドが台頭（矢野貴久子 ／アイスタイル「BeautyTech.jp」編集長）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.184 商売はマラソンだ

EDITORS’ LETTER

・機能性ファッションの“給水所”は売上高100億円（村上要 ／編集長））

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：2026-27年秋冬メンズ取材を終えて（藪野淳 ／欧州通信員、本橋涼介 ／ヘッドリポーター）

FASHION&BEAUTY PATROL

・忙しい人たちのための お手軽フレンチフード最前線 IN PARIS

（COVER CREDIT）

PHOTO：KO TSUCHIYA

BRAND：HERMES

