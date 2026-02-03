対象商品の購入で3,000 円をキャッシュバック！「AQUA 冷蔵庫 新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を実施

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、一人暮らしやカップルの新生活応援企画として、対象の冷凍冷蔵庫を期間中にお買い上げのうえ、ご応募いただいた方全員に3,000円をキャッシュバックする「AQUA冷蔵庫 新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を、2026年2月16日（月）から2026年5月15日（金）まで実施いたします。

【キャンペーン概要】 AQUA冷蔵庫 新生活応援キャッシュバックキャンペーン

- 対象商品の購入期間 2026年2月16日（月）～2026年5月15日（金）ご購入分まで- キャンペーン応募期間 2026年2月16日（月）～2026年6月14日（日）まで- 対象商品冷凍冷蔵庫 AQR-23A(W)(C)、AQR-20A(W)(DS)、AQR-17A(C)、AQR-16A(C)(G)- 応募方法2026年5月15日（金）までに対象商品をご購入いただき、2026年6月14日（日）23:59までにキャンペーン特設サイト内の応募フォームから、アンケートに答えて応募。※応募はWEBのみとなります。- キャンペーン特設サイト https://aqua-has.com/cp/fridge/newlife2026/

キャンペーン対象商品詳細

2026年2月発売の最新モデル「AQR-23A」をはじめ、一人暮らしやカップルの日常使いに十分

な収納力と使いやすさを両立した4機種が対象です。

- インバーター搭載で、家計にやさしい省エネ＆静音設計- 整理しやすく、まとめ買いした食品や作り置きの料理もたっぷり収納できる、多段大容量冷凍室- 清潔でお手入れしやすい、丈夫な強化処理ガラス棚- 背面の壁ピタ設置(※1)が可能で限られたスペースにもスッキリ収まる

※1：壁ピタは背面の設置のみとなります。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜AQUA 冷蔵庫 新生活応援キャッシュバックキャンペーン お問い合わせ先＞

AQUA 冷蔵庫 新生活応援キャッシュバックキャンペーン事務局

電話：0120-531-511／Mail：newlife2026@aqua-cp.jp

事務局受付期間／2026年2 月16 日（月）～2026年7月14日（火）

月曜～金曜10:00～17:00（土・日・祝日を除く）