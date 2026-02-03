【ビックリマン】地域創生プロジェクト、次は横須賀『コースカ ベイサイド ストアーズ』で開催

株式会社 石富プロパティー

株式会社ロッテと株式会社石富プロパティーの共催で全国を巡回中の『ビックリマン×MUSASHI～聖魔アートの世界～』が、12月の仙台開催に続き第五弾として2月21日（土）・22日（日）に、神奈川県横須賀市で開催される。

MUSASHIは昨年7月に大阪・関西万博でも個展を開催した、活躍目覚しい若手アーティスト。

2025年7月9日・10日に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』について詳しくはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000148782.html)

地方創生プロジェクト『ビックリマン × MUSASHI個展～聖魔アートの世界～』

そのMUSASHIとビックリマンのコラボは、“ビックリマン 地域創生プロジェクト”として昨年6月から『ビックリマン×MUSASHI～聖魔アートの世界～』の全国巡回展をスタートし、2026年3月まで全国6都市で順次開催中だ。広島、京都、福岡、仙台と各地で大好評を頂き、第五回が2月の横須賀となる。

横須賀では “ヘラクライスト” のMUSASHIオリジナルビックリマンが限定デザインで登場

MUSASHIの作品展と合わせて、MUSASHIオリジナルビックリマンがアートとして展示され、さらに「丸く収める＝平和の象徴」をテーマにしたビックリマン史上初の「丸型BIGカード」が各都市ごとに登場。これまでのブラックゼウス、スーパーデビル、サタンマリア、ヘッドロココに次いで、横須賀では “ヘラクライスト”の「丸型BIGカード」が1日500枚限定配布される。さらに各会場に来ていただいた方に抽選券を配布し、全国巡回後の2026年4月以降に抽選を行った上で、キラ仕様スーパーゼウスの「丸型BIGカード」をプレゼントするという仕掛けになっている。遠方から各会場に足を運ぶコアなビックリマンファンや、各地での開催を楽しみにしてくれているMUSASHIファンが集まる人気イベントとなっている。

■今後の巡回予定についてのウワサ（※変更する可能性あり）

2025年6月：広島（ブラックゼウス）→開催終了

2025年8月：京都（スーパーデビル）→開催終了

2025年10月：福岡（サタンマリア）→開催終了

2025年12月：仙台（ヘッドロココ）→開催終了

2026年2月：横須賀（ヘラクライスト）→2月21・22日開催

2026年3月：？？？乞うご期待（天使ヘッドキャラクター）

※6カ所すべて、異なるキャラクターの描き下ろし作品を展示予定

横須賀での会場はアクセス抜群のショッピングモール内

今回の会場『Coaska Bayside Stores（コースカ ベイサイド ストアーズ）』は、東急本線（京浜急行） 汐入駅前より徒歩3分。電車でも車でもアクセスしやすい好立地で、地上6階建てのフロアで100を超えるグルメ、ショッピング、エンターテイメントのテナントが集結するショッピングモールだ。ご家族やカップルで、週末に遊びがてら訪れて、アートに触れて楽しんでいただきたい。

『ビックリマン×MUSASHI～聖魔アートの世界～』第五弾 横須賀

開催日 ：2026年2月21日（土）・22日（日）

開催時間：10:00～17:00（最終受付16:30）

※状況により1時間前に整理券配布

※天候等の影響により開催時間や整理券配布時間など変更の可能性あり(最新情報は公式SNSで要確認)

会場 ：Coaska Bayside Stores 4階

所在地 ：神奈川県横須賀市本町2-1-12

アクセス：東急本線（京浜急行） 汐入駅より徒歩3分／JR横須賀線 横須賀駅から徒歩9分

MAP ：コースカ ベイサイド ストアーズ(https://www.google.com/search?client=safari&hs=RDbU&sca_esv=b6efb244611d2cc9&hl=ja-jp&sxsrf=ANbL-n7psRM7NvhWHCtwoQee__RQ8rkLLQ%3A1769865910275&kgmid=%2Fg%2F1239_9fh&q=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AB%20%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BA&shem=bdsle%2Cptotple&shndl=30&source=sh%2Fx%2Floc%2Fact%2Fm1%2F3&kgs=cd9b0e52b5c4f3de)

《アーティスト情報》

■名称：MUSASHI/武蔵

■出身：大阪府寝屋川市

■年齢：2003年生まれ

幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。寝屋川市出身。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。

BeatやLyricから生まれる作品や、花柄などを用い、ポジティブマインドからダークな表現までメッセージ性のある作品をキャンパス、デジタルアート、立体造形などに落とし込むスキル＆スタイルに注目いただきたい。

