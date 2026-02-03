遂に「日本最強チーム」が決定！　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」結果速報！　来シーズン以降の新情報も公開！

株式会社カプコン

1月31日（土）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」の試合速報をお知らせいたします。

本大会の模様は、日本時間2026年2月7日（土）23:59まで何度でもアーカイブ視聴可能です。

■ご視聴はこちら

https://spwn.jp/events/evt_251213-SFL2025POGF

本節、プレイオフと長きにわたる戦いの末、Division S代表として「Crazy Raccoon」が、Division F代表として「REJECT」がグランドファイナル決戦の地、「パシフィコ横浜 展示ホールD」に集結しました。

1巡目【AWAY】Crazy Raccoon vs REJECT【HOME】

■先鋒戦：× かずのこ選手(C.ヴァイパー)(クラシック) vsふ～ど選手(エド)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 ボンちゃん選手(サガット)(クラシック) vs ウメハラ選手(豪鬼)(クラシック)×

■大将戦：× Shuto選手(リュウ)(クラシック) vs LeShar選手(エド)(クラシック)〇

遂に開幕となったグランドファイナル。1巡目「Crazy Raccoon」はリーダー「どぐら選手」以外の3名が待ち構える布陣となった。

対する「REJECT」もリーダー「ときど選手」以外の3名が出場。

先鋒戦、中堅戦と両チームが勝利する中で迎えた大将戦。「Shuto選手」のリュウに対して、「LeShar選手」はエドで出場した。

両者2BATTLEを獲得して迎えた最終BATTLEの第2ROUND。体力差を大きく広げた「LeShar選手」が「Shuto選手」を画面端に追い詰める中、「Shuto選手」は逆択のしゃがみ中キックから状況を作る。ここから流れが変わるかと思われたのも束の間、「LeShar選手」は起き攻めの弱パンチを「ジャストパリィ」し流れを遮断、そのままK.O.までコンボを完走した。

10-30で「REJECT」がリードし1巡目を終えた。

2巡目【AWAY】REJECT vs Crazy Raccoon【HOME】

■先鋒戦：〇 LeShar選手(エド)(クラシック) vs かずのこ選手(C.ヴァイパー)(クラシック) ×

■中堅戦：× ときど選手(JP)(クラシック) vs どぐら選手(エレナ)(クラシック)〇

■大将戦：〇 ふ～ど選手(エド)(クラシック) vs Shuto選手(リュウ)(クラシック)×

迎えた2巡目、「REJECT」がこのまま優勢を維持するか、「Crazy Raccoon」がHOME側のアドバンテージを活かし、状況を覆せるかに注目が集まる。

「REJECT」は1巡目でも勝利した「LeShar選手」、「ふ～ど選手」がそれぞれ先鋒戦、大将戦に出場、リーダー「ときど選手」が満を持してJPを選択し中堅戦で待ち受ける。

先鋒戦、「Crazy Raccoon」は「かずのこ選手」がC.ヴァイパーで出場、「LeShar選手」も想定外という反応を見せた。両者1BATTLEずつ獲得するも、最後は「LeShar選手」が上回る結果となった。

リーダー対決が実現した中堅戦、こちらも両者BATTLEを獲得する展開になるも、最後は「どぐら選手」が押し切り、「Crazy Raccoon」に見事ポイントを持ち帰った。

大将戦、「Crazy Raccoon」は再び「Shuto選手」に想いを託す。第1BATTLEを「Shuto選手」が圧巻のパフォーマンスを見せて獲得し、「ふ～ど選手」がすかさずインターバルを取得すると、瞬く間に2BATTLEを取り返し流れが傾いていく。「Shuto選手」もインターバルを取得するも、「ふ～ど選手」は調子を崩さず、BATTLEを連取。

60-20と「REJECT」が大差をつけて2巡目を終えた。

3巡目【AWAY】Crazy Raccoon vs REJECT【HOME】

■先鋒戦：× ボンちゃん選手(サガット)(クラシック) vs ウメハラ選手(豪鬼)(クラシック) 〇

■中堅戦：× かずのこ選手(C.ヴァイパー)(クラシック) vs ふ～ど選手(エド)(クラシック)〇

■大将戦：× Shuto選手(リュウ)(クラシック) vs LeShar選手(エド)(クラシック)〇

もう後がない「Crazy Raccoon」は1巡目と同じメンバーで「REJECT」を待ち構える。

先鋒戦、「ボンちゃん選手」「ウメハラ選手」による1巡目のリベンジ戦が勃発。「ウメハラ選手」が勝ち切り、1巡目の敗北を返すこととなった。

中堅戦も同様に1巡目と同じ対戦カードが実現した。「かずのこ選手」もなんとか食らいつこうとするも、「ふ～ど選手」がそれをしのぎ切り、「ふ～ど選手」が勝利した。

運命の大将戦、「REJECT」は勝利にリーチをかけ、「Shuto選手」に対して「LeShar選手」が出場した。

「Shuto選手」がインターバルをとりながら様々に攻め立てるも、「LeShar選手」の正確無比なプレイが「Shuto選手」を苦しめる。

運命の最終ROUND、「Shuto選手」が近づいたところを「LeShar選手」が僅かに後ろに下がったことで、「Shuto選手」の投げが空を切ってしまう。すかさず「LeShar選手」が反撃し、そのままK.O.。

昨シーズン、目の前で取り逃した優勝を「LeShar選手」が自ら手にした。

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」優勝は「REJECT」

激闘の末、今シーズンの王者「日本最強チーム」に輝いたのは「REJECT」となりました。

「REJECT」は優勝賞金900万円、さらに、3月に行われる世界決勝大会「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」への出場権を獲得しました。

そして、「グランドファイナルMVP賞」は「LeShar選手」が受賞しました。

本節からグランドファイナルまで圧倒的な水準でパフォーマンスを維持し、グランドファイナルでもそれを遺憾なく発揮し、チームを優勝へ導いたことが評価されました。

両国国技館で行われる「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」は2026年3月11日（水）～15日（日）にわたり開催！

いよいよ今シーズンの大会は、3月11日（水）～15日（日）に両国国技館で開催される「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のみとなりました。

世界中からトッププレイヤーが日本に集結し、「世界最強」をかけて激闘を繰り広げます。

試合の模様を会場で観戦が可能な会場観戦チケットが現在「ローチケ」にて発売中です。

日程、お座席によっては完売しているお席もございますのでお求めはお早めに！

▼公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

来シーズンの「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」も引き続き12チームが参画！ 2ディビジョン制で開催！ 出場年齢は15歳以上に引き下げ！

2026年シーズンに開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」は今シーズンに引き続き、12チームが参画し、6チームずつに分かれ激闘を繰り広げる「2ディビジョン制」で開催されます。

そして、出場年齢を引き下げ、15歳以上の選手から出場可能となりました。

また、将来的に女性リーグの立ち上げも視野に入れ、若手プレイヤーや女性プレイヤーがさらに活躍できる機会をカプコンより提供できるよう、将来有望なプレイヤーを対象とした新たな施策も現在準備を進めております。

ぜひ、続報をお待ちください。

「ストリートファイターリーグ」は新たなステージへ！ 「アジアリーグ」は2027年に始動！

「ストリートファイターリーグ」の新たな拡大を目指し、2027年より「アジアリーグ」を始動することが決定いたしました。

2026年より準備を進めて参りますので、引き続き続報にご期待ください。

(C)CAPCOM