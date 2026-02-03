Z世代のカリスマモデル「PyunA.」。見た瞬間、惹きつけられる。美脚際立つランジェリールックに注目

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー100万人超のモデル/インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」からバレンタインにぴったりなラブリーショーツ新作が、2026年2月3日(火)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

Enfel produced by PyunA.

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”の造語。

真逆の魅力──あざと可愛い×セクシーでスタイリッシュという二面性をテーマに、自分の“好き”や“まだ知らない自分”と出会えるランジェリーを提案いたします。

今回は、バレンタインギフトにもピッタリなポップ＆キュートなショーツセットをお届けいたします♪

Enfel公式サイトはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-02031ロゴ刺繡デザイン

淡いピンク地に映える、シルバー刺繍の「Enfel」ロゴ。

サイドやバックのフリルとプティリボンで洗練された雰囲気にほんのり甘さをプラス。

ハート柄デザイン

全面にハートが舞うショーツは、ハート部分をフロッキー素材で立体感と柔らかい印象を演出。

履き口と足口のフリルがあどけなさを添え、バックは透け感で、甘さの中にほんのり色気を感じさせるデザインです。

シルバーラメ刺繍の「Enfel」ロゴが映えるラブリーなハート×フリルでかわいさＭＡＸ

color：ピンク（ロゴ刺繍/ハート柄）

size：Sサイズ(ヒップ:82-90cm)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm)

price：ショーツ2枚セット \3,300(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-02032

ギフトにピッタリなポストカード付き！

ブランド概要

ブランド名：Enfel（エンフェル）

プロデューサー：PyunA.（ぴょな）

LINE：https://lin.ee/dcOB5bT(https://lin.ee/dcOB5bT)

Instagram：https://www.instagram.com/enfel_official/(https://www.instagram.com/enfel_official/)

■プロデューサー情報

PyunA.（ぴょな）

2000年9月19日生まれ、東京都出身。韓国風メイクやファッションを取り入れた「あざと可愛い」スタイルが話題の人気インフルエンサー。SNS総フォロワーは100万人以上にのぼり、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。恋愛観や美意識への共感度も高く、投稿するたびに注目を集めるカリスマ的存在。モデルとしても活躍し、数々のファッションイベントに出演。その後、異次元とも言われる体型が「憧れの体型すぎる！」と話題となり、“ぴょなBODY”として認知される。現在はモデル業にとどまらずグラビアにも進出し、女性ファンはもちろん、男性ファンからの支持も集めている。

Instagram : https://www.instagram.com/_000919_(https://www.instagram.com/_000919_)

YouTube : https://www.youtube.com/@pyuna_official(https://www.youtube.com/@pyuna_official)

株式会社dazzy

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F