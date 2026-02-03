大阪・天王寺「焼肉倶楽部」、全80種以上のプレミアム食べ放題が半額になる驚きのフェアを2月16日(月)より開催！
大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社：大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役：加納 明）は、設立10周年を記念し、昨年11月に新たにオープンした天王寺のあべのルシアスビルにある「厚切り仙台牛タンと黒毛和牛食べ放題 焼肉倶楽部 天王寺店」にて、全80種以上のメニューが食べ放題となる『プレミアム食べ放題コース』を特別価格の【1,990円】で提供する企画を2026年2月16日（月）から2月28日（土）までの平日限定で開催いたします。
プレミアム食べ放題
本キャンペーンは、「平日16時スタート」「1日5組様」「電話予約」に限定した特別企画です。
店舗URL：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27151908/
■開催背景
10周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださったお客様に対して最大級の還元を行うべく、当店の看板商品を、採算度外視の1,000円台（1,990円）で提供することを決定いたしました。 お客様にとって記憶に残る特別な食体験を提供したいと考えております。当店の味をまだ知らない方にも興味を持っていただくきっかけとなることを目指しています。
■キャンペーンの特徴
全80種以上の豊富なラインナップが、驚きの「1,990円」
期間中は、当店一番人気の『プレミアム食べ放題コース』（通常3,980円）を、半額の1,990円にて提供いたします。壺漬けドラゴンハラミやサムギョプサルセットも食べ放題！プラス追加料金で飲み放題も！
■キャンペーン概要
イベント名： 半額キャンペーン
開催期間 ： 2026年2月16日（月）～2月28日（土）のうち、平日（月～金）のみ
対象店舗 ： 厚切り仙台牛タンと黒毛和牛食べ放題 焼肉倶楽部 天王寺店
開催時間 ： 16:00スタート限定
組数限定 ： 1日5組様限定
予約方法 ： 電話予約のみ（TEL：050-5597-4328）
※16:00以降のお問い合わせの際、お電話が繋がりにくい場合がございます。
あらかじめご了承ください。
利用条件 ：
1組様あたり最大4名様まで半額適用（5名様目からは通常料金となります）。
当日のコース変更は不可となります。
■対象コース（価格は全て税込）
プレミアム食べ放題コース
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27151908/party/280394235
通常3,980円 → キャンペーン価格 1,990円
■ 店舗概要
店舗名 ： 厚切り仙台牛タンと黒毛和牛食べ放題 焼肉倶楽部 天王寺店
住所 ： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアスビル 16F
アクセス ： JR大阪環状線天王寺駅徒歩3分、地下鉄御堂筋線天王寺駅徒歩3分
電話番号 ： 050-5597-4328
営業時間 ： 16:00 - 23:30
URL ： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27151908/
Instagram： https://www.instagram.com/yakinikuclub.tennoji
■会社概要
企業名： 株式会社 DIC
代表者： 代表取締役 加納 明
所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305
事業内容：
1.飲食事業の経営、企画運営
2.経営コンサルタント
3.プロデュースおよびFC事業
URL： https://dic-food.com/