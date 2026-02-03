3Dプリントをもっと手軽に！ 株式会社メルタがオンライン造形サービス『3Dプリントエクスプレス』をリリース

株式会社メルタ

365日・24時間、即時見積もり！ 国内最速クラスのオンライン造形サービス

株式会社メルタ（本社：東京都墨田区 / 取締役社長：内野博之）は、3Dプリント注文をより簡単に完結できるオンラインサービス『3Dプリントエクスプレス』を提供開始しました。

https://3d-print-express.com/

サービスの背景

株式会社メルタは、産業用3Dプリンターを活用し、短納期で造形物を届けるサービス『3Dayプリンター』を10年以上にわたり運営してきました。

これまで、試作から量産といった製造支援やノベルティ製作まで、幅広い3Dプリントニーズに多く対応してきました。

一方で従来の受託型3Dプリントサービスでは、見積もり作業を手動で行う必要があり、価格提示までに時間を要するという課題がありました。

実際にお客様からは、「検証段階のため、できるだけ早く価格を把握したい」「従来のオンライン造形では納期が確約されなくて困っている」「深夜でも注文をしたい」といった要望が多く寄せられていました。

こうした課題を背景に誕生したのが、オンライン完結の3Dプリントサービス『3Dプリントエクスプレス』です。

オンラインで、すぐ届く！ スピードに強い3Dプリントサービス

本サービスでは、3Dデータをアップロードするだけで、365日・24時間いつでも即時見積もりが可能です。また、家庭用FDM方式の3Dプリンターを活用することで、従来の産業用機材に比べ低コストを実現。スピードと価格の両立を可能にしました。

サービスの特徴

・会員登録不要で即時見積もり

STLファイルをアップロード後、最短10秒で見積もりが完了します。

・オンライン完結型の注文フロー

データアップロードから決済まで全てウェブ上で完結。365日24時間使用できます。

・家庭用FDM機種/産業用機材の素材から選択

コスト重視の家庭用FDM機種から、高精度な産業用機材まで幅広く対応しています。

FDM機種はBambu製プリンターを中心に使用し、家庭用機材ながらも安定した品質で造形します。

・最短3営業日のスピード出荷

注文後は、スタッフによる手動の確認をしており、納期遅延のリスクを抑えています。

・豊富な実績

株式会社メルタでは、大手企業様・大学・研究機構様など累計2,000件以上のプリント実績があります。製造から発送まで、経験豊富なスタッフが対応をします。

制作物イメージ

今後の展望

FDM機種制作事例FDM機種制作事例光造形機材 制作事例光造形機材 制作事例

今後は、対応素材や各種ファイル形式の拡充に加え、サイトデザインも随時アップデートしてまいります。オンライン造形サービスとして、より直感的で使いやすい体験を提供できるよう、継続的に改善を行っていきます。

株式会社メルタでは、「やさしいものづくり」をテーマに掲げ、より多くの人が3Dプリンターを身近なツールとして自然に活用できる世界を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせ窓口：濱中

TEL：03-5839-2567

MAIL：info@3day-printer.com

サービスサイト：https://3d-print-express.com/