CMパンクがカバーを飾る『WWE(R) 2K26』（英語版）が3月に発売決定 シリーズ史上最大のロスターと進化したゲームプレイで終わらない熱狂の渦へ！

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2KはVisual Conceptsが開発するWWEビデオゲームシリーズの最新作、『WWE(R) 2K26』(https://wwe.2k.com/ja-JP/)（英語版）を発表しました。発売日は3月6日（金）、対応プラットフォームはPlayStation(R)5（PS5(R)）、Xbox Series X|S、Nintendo Switch(TM) 2、PC（Steam）です。

通常版のカバーで不敵なポーズを取るのは、現世界ヘビー級王者のCMパンク。まさに三冠王にふさわしい立ち位置といえるでしょう。WWE史上最も称賛され、かつ型破りな人物の一人であるCMパンクは、過去にも『WWE ‘13』のカバーを飾ったことがありますが、今作『WWE 2K26』では、2Kショーケースでも重要な役割を果たしています。

キングオブキングス エディションは、WWE殿堂に名を連ね、WWEチーフコンテンツオフィサーとして辣腕をふるっているトリプルHことポール・レヴェックの、かつてのリング上でのキャリアと現在の舞台裏でのレガシーに敬意を表するエディションです。

WWEが最も輝いていた時代への懐かしさがこみ上げてくるATTITUDE時代 エディションでは、ストーン・コールド・スティーブ・オースチン、ザ・ロック、トリプルH、ショーン・マイケルズ、ステファニー・マクマホン、アンダーテイカー、ケイン、トリッシュ・ストラタス、リタ、チャイナ、カート・アングル、ダッドリー・ボーイズなど、一世を風靡したスーパースターたちに焦点が当てられます。

まったく新しいスーパープレミアムなマンデーナイトウォー エディションでは、ATTITUDE時代のWWEスーパースターと関連のあるコンテンツのほか、”ハリウッド”ハルク・ホーガン、ケビン・ナッシュ、スコット・ホール、ゴールドバーグ、ブッカー・T、エリック・ビショフなど、当時のWCWを代表する超大物たちに注目です。

キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションは、通常版より7日早い2026年3月6日（金）に全世界同時発売の予定です。通常版は2026年3月13日（金）に発売されます。

「子どもの頃は、ビデオゲームのカバーを飾るなんて、ただの夢でしかなかった。だが今では、それを二度も成し遂げた一握りのWWEスーパースターの仲間入りを果たしたんだ。2Kショーケースのナレーションも素晴らしい体験になったよ。俺のキャリアにおけるあの瞬間、あの試合、あの論争について、ありのままの何のフィルターもかかっていないストーリーをファンに伝えることができた。プレイヤーのみんなには、俺になりきり、俺のWWEキャリアで最も誇らしかった瞬間を追体験し、俺には向かい合う機会さえなかった挑戦に挑んでもらいたいね」

- CMパンク

「『WWE 2K26』では、コミュニティから要望の多かった新たな試合形式やゲームプレイ機能を多数導入しました。開発チームは、リング内でのアクションや演出を洗練させることに注力する一方で、これまで以上の自由度を実現するため、クリエイティブな選択肢の拡充にも取り組みました」

- グレッグ・トーマス（Visal Concepts社長）

『WWE 2K26』では、ゲーム全体にわたって、既存機能のアップデートと改良が多数実施されています：

- 2Kショーケース：Punked - CMパンクの旅：CMパンクが時を超え、自らのキャリアの特筆すべき瞬間を再現します。ナレーションは”ベスト・イン・ザ・ワールド”本人。プレイヤーはアイコニックな試合を追体験し、「ファンタジー・ウォーフェア」でWWEレジェンドたちと戦います。自分の真の実力を証明したいプレイヤーには、「ショーケース・ガントレット」が限界への挑戦を促します。CMパンクの台頭、反逆、そして復帰。今作の2Kショーケースは、これまでで最も個人に焦点を当てたものとなっています。

- 400名以上が登場する超ド級のロスター：『WWE 2K26』に登場するプレイアブルキャラクターの数はじつに400名以上とシリーズ最大。ジョン・シナ、”マッチョマン”ランディ・サベージ、レア・リプリー、コーディ・ローデス、ロマン・レインズ、イヨ・スカイ、アンドレ・ザ・ジャイアント、ドリュー・マッキンタイア、ブロン・ブレイカー、”ラウディ”ロディ・パイパー、 セス・ロリンズ、ローガン・ポール、ステファニー・バッケル、エディ・ゲレロ、リヴ・モーガン、ブレット・”ヒットマン”・ハート、ペンタ、シャーロット・フレアー、ランディ・オートン、さらにはレイ・フェニックスやルセフ、ブレイク・モンローといった新規追加や再登場した選手まで、RAW、SmackDown、NXT の現役スーパースター、レジェンド、WWE 殿堂入り選手たちが多数名を連ねています。

- 4種類の新マッチタイプ、凶器、ゲームプレイのアップグレード：「アイ・クイット」、「インフェルノ」、「スリー・ステージズ・オブ・ヘル」、「ダンプスター」の 4種類の新マッチ、積み重ね可能なテーブル、ショッピングカートや画鋲などの新しい使用可能なオブジェクト、拡大されたインタラクティブな環境により、馴染み深くも新しい方法で対戦相手を傷めつけることができます。中核的なゲームモードでは、男女混合マッチもプレイ可能。リバーサルとスタミナシステムの見直しによって戦略の深みが増しただけでなく、物理的なインタラクトの改良によってアクションがよりダイナミックで危険に感じられるようになっています。また、インタラクティブな入場シーン、そしてブッカー・Tとウェイド・バレットの解説チームへの加入により、視聴覚的な表現もいっそう洗練されています。- クリエーションスイート - 2倍のスーパースター保存スロットと画像数＋ボディモーフィング：最先端のカスタマイズモードについては、コミュニティの要望に応えるため、従来の2倍となる200スロットを、作成したスーパースターの保存用として用意しました。コミュニティ・クリエイションの画像数も2,000点に倍増し、ボディや顔をより深くモーフィングできるツールや、2色の髪色を混ぜる機能も追加。夢のスーパースターやアリーナなどの作品を、かつてない自由度で制作可能となっています。

- マイGM - ショーと試合ごとのスーパースター数が増加：新たな男女混合マッチや5人制、6人制、8人制マッチに加えて、これまで以上に多様なマッチに対応し、可能な試合数と結果が大幅に増えています。シーズンごとの試合数増加は、戦略的ブランド管理シミュレーションモードに新たな運営課題をもたらすでしょう。

- マイライズ - 新しいテーマ、リプレイ性の向上：プレイヤーは、新たな2つに区分されたストーリーラインを通じて、マイスーパースターの旅の道のりを決めていくことになります。悪役かヒーローかの決断がマイプレイヤーに与える影響は、これまでにないものです。メインストーリーを完了した後も、今作では引き続きプレイすることが可能となっており、アンロック可能なコンテンツや達成すべき目標の増加がリプレイ性をいっそう向上させています。

- ユニバース - ドラフトが登場！：WWEドラフトが「WWE 2K」のサンドボックスモードに新登場。プレイヤーは自分だけのWWEユニバースを作り出し、試合結果を操作できます。その他にも、新たなユニバース作成ウィザード、ショー観戦モード、改良されたマネー・イン・ザ・バンクの挑戦権行使、新しいプロモなどが追加されています。

- アイランド - 新たなストーリーラインと環境を全プラットフォームに提供：2KのWWEをテーマにした世界がさらに大きく、さらにソーシャルになりました。今作はPCでもプレイ可能です。プレイヤーは3つの陣営から一つを選び、刷新された進行システムによって覇権争いを繰り広げます。新環境「スクラップヤード・ブロウル」、一新された「タワーズ」、新しいショップとブランドギア、顔写真のインポート機能によるマイスーパースタービルダーの拡張、さらにはスーパースターのボイスオーバー、カットシーン、対話画面が雰囲気を盛り上げるアップグレードされたクエストが没入感をいっそう高めます。

- マイファクション - 鍵は相乗効果：コレクションカードバトルモードが、新たな男女混合編成と「クイック・スワップ」マッチと共に帰ってきました。プレイヤーは新デザインのカードを集め、新たに導入された「ファクション・ケミストリー」と「ラン・イン」でパフォーマンスを強化できます。テーマ別のカードパックと目標は、シーズンごとのコンテンツ更新と共に年間を通じて定期的に追加されていきます。

- リングサイドパス- シリーズ史上最大規模の発売後コンテンツ：新しいリングサイドパスは、オンラインロビーを除くすべてのゲームモードでXPを獲得可能。プレイヤーのゲームプレイへの意欲をさらに高めます。60の無料ティアと40のプレミアムティアがゲームプレイ報酬として用意され、リングサイドパス プレミアム シーズンのティア40に到達すると、スーパースター、衣装、カスタマイズアイテム、VC（ゲーム内通貨）、マイファクションおよびアイランド関連コンテンツなど、さまざまな報酬をアンロックできます。リングサイドパス プレミアムは、従来のDLCモデルに代わり、現役スーパースター、レジェンド、ペルソナ、その他さまざまな予想外の人物など、基本ゲームのロスターには含まれていない新規プレイアブルキャラクターを報酬として提供します。年間を通してリングサイドパスは6シーズンが予定されており、発売と同時に始まるリングサイドパス シーズン1では、以前は「WWE 2K」スーパーチャージャーに含まれていたスーパースターやレジェンドを無料ティアとしてアンロックできます。

Nintendo Switch 2 版の機能

『WWE 2K26』のNintendo Switch 2版には、タッチスクリーンとマウス操作への対応、ゲームシェアとゲームチャット、ジョイコン単体でのプレイ、クリエーションスイートでのマウス操作によるフェイスペイントやボディペイントなど、Nintendo Switch 2によって実現した独自の機能がいくつか追加されます。また、Nintendo Switch 2版は、イメージアップローダーやクロスプラットフォームのコミュニティ・クリエイションにも対応します。

『WWE 2K26』のエディション紹介

『WWE 2K26』 （英語デジタル版のみ発売）には、通常版、キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションの4つのエディションが用意されます。

●通常版（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 8,800円

予約コンテンツ: 『WWE 2K26』通常版を予約すると、ジョー・ヘンドリー パック*を入手できます。これはプレイアブルスーパースターのジョー・ヘンドリー、ジョー・ヘンドリーのTシャツ（カスタマイズアイテム）、ジョー・ヘンドリーのマイファクション進化カード、アイランド用エモート ジョー・ヘンドリーのスピンが含まれているコンテンツパックです。また、PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam）で『WWE 2K26』のいずれかのエディションを予約すると、『WWE 2K25』のゲーム本編（デジタル版）がついてきます。** さらに、太平洋時間2026年1月29日（木）から2月23日（月）午前8時までの間にPlayStationまたはXboxでATTITUDE時代 エディションまたはマンデーナイトウォー エディションを予約すると、『WWE 2K26』で15,000 VC（ゲーム内通貨）、『WWE 2K25』で67,500 VC（ゲーム内通貨）を受け取れます。***

●キングオブキングス エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 14,080円

※本エディションには『WWE 2K26』通常版とジョー・ヘンドリー パックに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ キングオブキングス パック

- プレイアブルスーパースター：トリプルH ’98

- プレイアブルスーパースター：ステファニー・マクマホン ’00

- マイスーパースターのアイランド用エモート：トリプルHのおなじみの挑発

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1

・ 32,500 VC（ゲーム内通貨）

キングオブキングス エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売予定です。

●ATTITUDE時代 エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 18,300円

※本エディションにはキングオブキングス エディションに含まれるすべてのコンテンツに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ Attitude時代 エディション パック

- プレイアブルスーパースター：ザ・ロック ’99

- プレイアブルスーパースター：ケイン ’98

- プレイアブルスーパースター：チャイナ ’97

- アリーナ：RAW is WAR ’98

- マイファクション進化カード：ストーン・コールド・スティーブ・オースチン

- マイファクション進化カード：ザ・ロック

- マイスーパースターのアイランド用エモート：アンダーテイカーの首を掻っ切るポーズ

- マイスーパースターのアイランド用エモート：ショーン・マイケルズのDX股間チョップ

・ スーパースターメガブースト

- 100,000 VC（ゲーム内通貨）

- マイライズ用200能力ポイント

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1～4

ATTITUDE時代 エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売予定です。

●マンデーナイトウォー エディション（英語デジタル版のみ）

対応機種：PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC（Steam）

希望小売価格：税込 20,900円

※本エディションにはATTITUDE時代 エディションに含まれるすべてのコンテンツに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・ マンデーナイトウォー エディション パック

- プレイアブルスーパースター：ショーン・マイケルズ DX

- プレイアブルスーパースター："マッチョマン" ランディ・サベージ ’98

- プレイアブルスーパースター："ラウディ" ロディ・パイパー ’98

- アリーナ：WCW Thunder ’98

- マイスーパースターのアイランド用エモート：ダイヤモンド・ダラス・ペイジのBang!

・ リングサイドパス プレミアム シーズン1～6

・ レッスルマニア 42パック（配信日は後日発表）****

- レッスルマニア 42アリーナ

- レッスルマニア 42スーパースターペルソナカード3枚

マンデーナイトウォー エディションは通常版より7日早い2026年3月6日（金）に発売予定です。



『WWE 2K26』の詳細については、公式サイト(https://wwe.2k.com/ja-JP/)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/WWEgames/)での「いいね」やTikTok(https://www.tiktok.com/@wwegames?is_from_webapp=1&sender_device=pc)、X(https://x.com/2K_Japan)、Instagram(https://www.instagram.com/wwegames/)でのフォロー、Twitch(https://www.twitch.tv/wwegames)とYouTube(https://www.youtube.com/c/2KJapan)でのチャンネル登録もよろしくお願いします。公式キャンペーンのハッシュタグは#WWE2K26です。

Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）が全株式を保有する同社の販売レーベルです。



マイファクション、アイランド、オンラインマルチプレイヤーなど、追加コンテンツやオンライン機能へアクセスするには、インターネット接続、オンラインアカウント登録が必要な場合があり、また、13歳未満（対象年齢は国や地域によって異なります）のユーザーアカウントではアクセスできない場合があります。詳細についてはwww.take2games.com/legal(http://www.take2games.com/legal)および http://www.take2games.com/privacy(http://www.take2games.com/privacy) をご覧ください。本ゲームには、任意の課金要素や有料のランダムアイテムが含まれます。一部のコンテンツのアンロックにはダウンロードやオンラインでのゲームプレイが必要になる場合があります。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、別途有料のプラットフォームサブスクリプションおよびアカウント登録が必要になる場合があります。利用規約が適用されます。

*予約コンテンツは2026年3月12日（木）予約分まで有効です。ジョー・ヘンドリー パックは『WWE 2K26』キングオブキングス エディション、ATTITUDE時代 エディション、マンデーナイトウォー エディションに収録されています。デジタル版を予約した場合、アイテムは自動的にゲーム内に付与されます。利用規約が適用されます。

**『WWE 2K25』通常版（デジタル版）はNintendo Switch 2ではご利用いただけません。『WWE 2K25』通常版（デジタル版）は、『WWE 2K26』の予約に使用されたプラットフォームアカウントに自動的に付与され、ご予約から24時間以内にダウンロード可能になります。この予約コンテンツは譲渡不可です。また、既に同じプラットフォームで『WWE 2K25』をお持ちのプラットフォームアカウントではご利用になれません。予約をキャンセルすると、『WWE 2K25』通常版（デジタル版）はプラットフォームアカウントから削除されます。利用規約が適用されます。

*** PlayStationおよびXboxでの『WWE 2K26』ATTITUDE時代 エディションまたはマンデーナイトウォー エディションの予約を対象とした期間限定コンテンツは、太平洋時間2026年2月23日（月）午前8時まで提供されます。『WWE 2K26』のVC（ゲーム内通貨）は、予約に使用されたプラットフォームアカウントでゲーム内に自動的に付与されます。『WWE 2K25』のVC（ゲーム内通貨）の受け取り方法については、該当プラットフォームのストアページをご確認ください。コンテンツは譲渡できません。インターネット接続と2Kアカウントが必要です。利用規約が適用されます。

****レッスルマニア 42パックに収録されるコンテンツの正確な配信日は、発売後に発表されますが、変更される場合があります。コンテンツは、PCの場合は自動的に配信されます。PS5の場合は、PlayStation Store/ライブラリのタイルからダウンロードできます。Xboxの場合は、Microsoft Storeからダウンロードできます。Nintendo Switch 2の場合は、Nintendo eShopからダウンロードできます。レッスルマニア 42パックは個別購入が可能です。