【冬の防災意識調査】避難時の低体温症のリスク、約8割が対策なし。命を左右する「濡れ」への備えに深刻な盲点。

合同会社uchiko

2026年3月で東日本大震災から15年を迎えるにあたり、特殊溶剤の開発を行う合同会社uchiko（本社：神奈川県秦野市、代表社員：早田愛惟）は、SNSユーザー524名を対象に「冬の災害避難と防水対策」に関する意識調査を実施しました。

その結果、冬の避難時に健康リスクとなる低体温症の可能性があるにもかかわらず、77%の家庭が「衣服や靴の防水対策（濡れ対策）ができていない」と回答しました。

この結果を受け、uchikoは普段のアウターや靴に高耐久撥水処理を施し、日常品を防災装備へと変える「フェーズフリーな備え」の重要性を提案します。

■調査結果：見過ごされがちな「防災の盲点」が浮き彫りに 近年、冬場の災害における「寒さ対策」の重要性が改めて注目されています。

特に雨や雪の中での避難は、衣服が濡れることで体温が奪われやすくなり、低体温症のリスクを高める可能性があります。

しかし、今回実施したアンケート調査により、多くの家庭で水や食料の備蓄は進んでいる一方、「移動中の雨雪から身体を守る準備」が十分に行われていない実態が明らかになりました。

【調査概要】

調査対象：X（旧Twitter）ユーザー

回答数：524票

調査期間：2026年1月

調査主体：合同会社uchiko

【質問内容】 「もしもの時に家族の命を守るため、普段着ているアウターや靴を『雨風を防ぐシェルター』として使えるよう、防水対策等はしてますか？」

【回答結果】

いいえ（できていません）：77%

はい（対策できています）：23%

■「77%の未対策」が意味するリスク

回答者の約8割にあたる77%が「対策していない」と回答した結果は、冬の災害発生時に多くの人がスニーカーやダウンジャケットを濡らしたまま避難生活を送る可能性があることを示しています。

衣服や靴が濡れた状態は体温低下を招きやすく、低体温症のリスクにつながるおそれがあります。

高価な登山用レインウェアや防水効果の高い防寒着を家族全員分揃えるのは経済的ハードルが高いことも、対策が進まない一因になっている可能性も考えられます。

■解決策：スプレー1本で完了する「着る防災」

uchikoはこの課題に対し、わざわざ専用の防災ウェアを購入するのではなく、「今ある服や靴を高機能化する」というフェーズフリーな解決策を提案します。

当社の展開する超撥水剤『蓮 Hachisu』および『鬼蓮 Onibasu』シリーズは、一般的な撥水スプレーとは異なり、シリコーン分子を繊維の奥まで浸透・定着させる技術を採用しています。

＜uchiko製品が「防災」に適している3つの理由＞

・実測評価に基づく「弾く力」：接触角154度以上の超撥水で、雨や泥水を物理的に弾き返します。

・摩擦に強い「持続力」：避難時の激しい動きや、リュックの擦れにも耐える高耐久設計（自衛隊への導入実績あり）。

・快適性を保つ「透湿性」：通気性を損なわない設計により内側の蒸れは逃がすため、汗冷えによる体温低下を抑制します。

■製品ラインナップ

蓮 500mL 4,980円税込み

蓮 200mL 2,980円税込み

鬼蓮 500mL 6,580円税込み

鬼蓮 200mL 3,480円税込み

■合同会社uchiko 代表社員 早田愛惟のコメント

「災害時、衣服が濡れた状態で寒冷環境にさらされることは、体温低下などの健康リスクにつながる可能性があります。

今回のアンケート結果は、そうしたリスクへの意識が、具体的な『備え』に十分結びついていない現状を示していると感じています。

特別な道具はいりません。玄関にあるいつもの靴やコートにuchikoの撥水施工しておくだけで、それは立派な『シェルター』として雨や雪への備えの一つになります。

この『着る防災』という新常識を、日常の延長にある備えとして一人でも多くの方に広めていきたいと考えています」

■会社概要

会社名：合同会社uchiko

代表社員：早田愛惟

所在地：神奈川県秦野市上大槻589-7 上大槻3号棟1F

事業内容：特殊溶剤の開発・販売、店舗・施設向け施工サービス

公式オンラインストア：https://uchiko.base.shop/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/uchiko_official

公式instagram:https://www.instagram.com/uchiko_official/