お風呂でできるデジタルデトックス。“濡らすだけで貼れる”『お風呂ポスター』専門オンラインショップが新規オープン！

有限会社サンライズ(本社：長野県長野市大字高田1390-1/代表取締役：大久保清一)運営ブランド「お風呂ポスタードットファン」では、濡らすだけで浴室の壁に貼れる『お風呂ポスター』に特化した専門オンラインショップを、2025年5月にオープンしました。

現在テレビ東京で大人気放送中の『元科捜研の主婦』への美術協力や、日本最大規模のマタニティ＆ベビーイベントへの出展など、徐々に活動の幅が広がっています。

従来の「知育ポスター」という枠にとらわれず、ボードゲーム・美容・健康・アート・オリジナル製作など、お風呂時間を"学び"だけでなく、遊びや家族のコミュニケーションの場として活用できる商品も展開しています。

お風呂で将棋の対戦が出来ます。

サービス誕生の背景

- 子供がお風呂嫌いすぎるんです・・・

女性社員のそんな一言から、この『お風呂ポスタードットファン(https://ofuroposter.fun/?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)』のサービスが始まりました。

- お風呂に入るまでに時間がかかる- せっかくなら"入りたくなる理由"がほしい- 商品を探しても、複数サイトを行き来するうちに購入を諦めてしまう

こうした声を受け、お風呂ポスターだけを集めた専門サイトを作れば、悩みを解決できるのではないか

という発想から、「お風呂ポスタードットファン」は誕生しました。

特徴1.お風呂で遊べるボードゲームポスター

お風呂ポスター＝知育、というイメージを覆す商品として、将棋・リバーシ・チェスなどのボードゲームをそのままお風呂で楽しめるポスターを展開しています。

- お湯で濡らすだけで壁に密着- ルール説明付きで、親子で遊びながら覚えられる- プレイの途中で中断して、翌日続きを楽しめる仕様

「お風呂に入りたくなる」「なかなか上がりたがらない」といった声も多く、家族のコミュニケーションツールとして活用されています。

リバーシ

シンプルなゲーム性で小さなお子様にもおすすめ◎

将棋

日本では圧倒的な知名度を誇ります

チェス

世界では将棋よりも競技人口が多い伝統ボードゲーム

何が育つかな？

神経衰弱風の、知育×ゲームの新感覚お風呂ポスター

その他おすすめボードゲームお風呂ポスター- おふろde将棋マスター -ライト-(https://ofuroposter.fun/product_order/shogi-master-light?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 覚えて揃えて魚偏の漢字(https://ofuroposter.fun/product_order/sakana_normal?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)

お風呂ポスター=『知育』という概念を取り払いたい

特徴2.知育に限らない幅広いラインナップ

当ショップでは知育系ポスターに加え、以下のような商品も展開しています。

- 湯船に浸かりながらできるボディケアなどの美容シリーズ- ヒートショック対策やフレイル予防などの健康シリーズ- 世界の名画・アート作品をそのまま再現したアートシリーズ

子どもから大人、高齢者まで、年齢を問わずお風呂時間を有効活用できるラインナップが特徴です。

美容シリーズ

おふろde簡単ボディケア

健康シリーズ

ヒートショックに気を付けよう！

健康シリーズ

手足のツボ

アートシリーズ

星月夜-ゴッホ-

特徴3.写真1枚から作れるオリジナルお風呂ポスター

スマートフォンに保存されている写真をアップロードするだけで、世界に1枚だけのお風呂ポスターを製作できるサービスも展開しています。

- 旅行の思い出写真- お子様・お孫様・ペットの写真- 生成AIで作成した画像- デザイナーによるオリジナル作品（1枚から印刷可能）

「飾らない思い出」を、毎日目にするお風呂空間へ取り入れる新しい提案です。

写真deおふろポスター(https://ofuroposter.fun/shashin-de?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)

お風呂ポスターオリジナル製作(https://ofuroposter.fun/original-production?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)

こんな商品も

湯船に浸かったちょっとした時間に、ふとスケジュールが気になることはないでしょうか？

息子の試合いつだっけ？お弁当いらない日っていつだっけ？など、家族の予定を共有したいときにおススメのお風呂ポスターがこちら。

おふろdeカレンダー(https://ofuroposter.fun/product_order/bath_calendar?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)

スマホのアプリでスケジュール確認すればいいという方もいる一方で、お子様とお出かけする日を一緒に決めたり、スケジュールアプリに入れるほどでもないちょっとしたことなんかを入れてみたり、毎日入るお風呂だからこそあったら嬉しいアイテムとなっております。

スケジュールシールで簡単予定管理！

カレンダーの裏面をお湯で濡らして壁にペタっと。

スケジュールシール付きなので、カレンダー面にどんどん予定を埋めていくことができます。

油性ペンで直接記入もできますので、時間や場所、名前を書いて家族の簡易スケジュール帳としてもお使いいただけます。

テレ東系列 ドラマ9『元科捜研の主婦』へ美術協力

現在放送中の元科捜研の主婦（毎週金曜夜9時～9時54分）にて、当ショップの商品を美術協力として提供させていただきました。

吉岡詩織（松本まりか）と吉岡道彦（横山裕）との間の息子である亮介（佐藤大空）は、科学好きで事件の解決に一役買う男の子。

そんな亮介の部屋に飾られているポスターを当ショップにて提供させていただきました。

第二話の中盤シーン、吉岡詩織（松本まりか）と吉岡道彦（横山裕）の掛け合いの中で太陽系の惑星(https://ofuroposter.fun/product_order/universe?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)が。科学好きの子供ならではの装飾となっていました。

美術協力として提供した商品はこちら↓

- 【フィールドセット】みぢかな田んぼの生きもの、海の生きもの、天気図を覚えよう！(https://ofuroposter.fun/product_order/field_3set?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 【星座セット】春の星座、夏の星座、秋の星座、冬の星座(https://ofuroposter.fun/product_order/constellation_set?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 太陽系の惑星(https://ofuroposter.fun/product_order/universe?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 【簡易版】太陽と8つの惑星(https://ofuroposter.fun/product_order/universe_kani?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 【化学式付き】元素記号周期表完全版(https://ofuroposter.fun/product_order/element_comp?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)- 元素記号の覚え方(https://ofuroposter.fun/product_order/element_kani?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)みぢかな田んぼの生きもの

海の生きもの

天気図を覚えよう！

冬の星座

太陽系の惑星

【簡易版】太陽と8つの惑星

【化学式付き】元素記号周期表完全版

元素記号の覚え方

作品としては、人気ミステリー作品をオマージュしつつ、某有名名探偵アニメのようなストーリー展開となっていて、テレ東らしい面白さとホームドラマの温かさもある作品となっているので是非ともご覧頂きたいと思います。

お風呂ポスタードットファンの今後

現在、お客様からのアイデアを募集しそれを商品化する取り組みを進めています。

商品アイデア募集(https://ofuroposter.fun/idea?utm_source=prtimes&utm_medium=260203)

お客様にとっての、これだっ！と思うお風呂ポスターを作れるように。

そしてその先に、お風呂ポスターを通して家族との時間を大切にしていただけると、私共としてはこれ以上ない喜びとなります。

もっともっとたくさんの方にこのお風呂ポスターを知って使ってほしい気持ちが高く、今後はオフラインのイベント（展示会やイベント）にも積極的に出展を行っていく予定です。

現在出展が決定している展示会

マタニティ＆ベビーフェスタ2026 in パシフィコ横浜

2026年4月4日（土）・5日（日）

https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/

ー おふろ嫌いをおふろ好きに

お風呂ポスタードットファン公式SNS

◆ 有限会社サンライズについて ◆

- Instagram(https://www.instagram.com/ofupo.fun/?utm_source=prtimes&utm_medium=260113)- X（旧Twitter）(https://x.com/ofupodotfun?utm_source=prtimes&utm_medium=260113)- 公式LINE(https://lin.ee/0RvcNA0?utm_source=prtimes&utm_medium=260113)[表: https://prtimes.jp/data/corp/168042/table/4_1_293e2802dfe4a9d03cca2516d6182c3b.jpg?v=202602030221 ]