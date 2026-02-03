＼＼ 大阪・赤レンガ倉庫で叶えるオリジナルウエディング //年間最大特典付き！2026年9月末までの開催限定「春夏ウエディングプラン」をリリース

株式会社ジーライオン

■ プラン概要このプランだけの豪華特典（総額80万円相当）

本プランでは、赤レンガ倉庫ならではの世界観を最大限に活かした、ここでしか叶わない特別な演出をプレゼント

赤レンガ倉庫に響き渡るJAZZ生演奏付き挙式


ゲストも大満足の絶品ステーキフルコース（30名様分）


迫力満点！希少価値の高いクラシックカーでの入場演出


愛車のお持ち込みや、愛犬と一緒の結婚式など、
「やりたい」を自由にカタチにできる高い自由度も、


アカレンガウエディングならではの魅力です。




■ プラン概要

【9月末までの開催】年間最大特典付き＊春夏婚プラン
料金：1,601,675円／30名（最大80名まで対応）
※通常価格240万円より80万円OFF


＼＼ 後払い相談OK・お持ち込みOK ／／
JAZZ生演奏挙式やステーキフルコースなど、
豪華特典を詰め込んだ期間限定プランです。
※限定組数のため、空き日程は残りわずかとなっております。



■ 適用条件

申込期間：2026年1月25日以降 ～ 2026年2月28日までに初回来館・お申し込みの方


挙式期間：2026年4月1日 ～ 2026年9月30日までの挙式


適用人数：20名～80名


※他プラン・特典との併用不可／ご成約後の適用不可
※ブライダルローンを利用した後払い相談も可能



■ プランに含まれる主な内容

JAZZ生演奏付き挙式（キリスト教式または人前式）


ボリューム満点のステーキフルコース＆フリードリンク


ウエディングドレス・タキシード（各1点／最大30％OFF）


会場使用料・控室・待合室


美容着付（ヘアメイクリハーサル・当日アテンド含む）


音響照明（専属オペレーター）


装花・ブーケ・ブートニア


スナップ撮影（約500カットデータ）


WEB招待状・引出物・司会者


クラシックカー演出　ほか



■ ブライダルフェア情報

ゲスト気分を存分に味わえる！


絶品ステーキ試食やクラシックカー演出体験ができるフェアを随時開催中。
初めての式場見学にもおすすめです。









■ アカレンガウエディングについて

1923年、大阪築港に建てられた約3,000坪の赤レンガ倉庫。
遮るもののない空と、歴史を重ねた赤レンガが織りなす
非日常感あふれるロケーションが、多くのカップルを魅了しています。



1日1組限定でプロデュースする結婚式は、料理・空間・音楽・クラシックカー演出など、
さまざまなサービスを融合させた唯一無二のオリジナルウエディング。



挙式・披露宴はもちろん、1.5次会パーティー、フォトウエディング、顔合わせ会食など、
おふたりの想いに寄り添ったスタイルをご提案しています。






「自分たちに合う結婚式のかたちがまだ分からない」
そんなおふたりも、どうぞご安心ください。専属プランナーが想いを丁寧に伺いながら、
おふたりにとって一番しっくりくるウエディングを一緒に見つけてまいります。


まずはお気軽にご相談ください。



【問い合わせ先】


アカレンガウエディング


所在地　　大阪府大阪市港区海岸通2－6－39


営業時間　11:00～19:00（月火定休 ※祝日除く）


電話番号　06-6573-5010


公式サイト：https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)


LINE ：https://lin.ee/fBoPGlQ(https://page.line.me/437bdgle?oat_content=url&openQrModal=true)





■AKARENGA WEDDING　https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)


大阪築港に100年近くもの歴史を重ねた約3000坪もの敷地をもつ赤レンガ倉庫をリモデルした、特別感あふれる空間を舞台にしたウエディングステージ。クラシックカー博物館のGLION MUSEUM（https://glion-museum.jp/）を併設し、外国映画のような壮大なロケーション、ヨーロッパの趣とアメリカのスタイリッシュさを兼ね備えた贅沢な空間が特徴。AKARENGA STEAK HOUSE（ https://www.akarengasteak.jp/ ）やLA VIE 1923( https://lavie-osaka.jp/ )のお料理とおもてなしでおふたりとゲストの記憶に鮮やかに残るウエディングを叶えます。


ジーライオングループについて





ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長　菊地 秀武


所在地：〒650-0041　兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG


ジーライオングループHP :
https://glion.co.jp/