パーソナル食事指導サービス『eat⁺』が令和7年度福岡市トライアル優良商品認定事業の「優良商品」に認定

eatas株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：手嶋英津子／以下、イータス）が展開する管理栄養士によるパーソナル食事指導「eat+」が、令和7年度福岡市トライアル優良商品に認定されました。

■福岡市トライアル優良商品認定事業について

福岡市内の中小企業が販売又は提供する優れた新製品・新サービスを福岡市が認定し、PR等を通じて販路開拓を支援するものです。

▶詳細を見る：https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/ninteisyohin.html

■サービス概要

本サービスは、管理栄養士による専門性の高い食事指導と、専用アプリを活用した継続支援を組み合わせることで、利用者の生活習慣に寄り添いながら行動変容を促すパーソナル食事指導サービスです。



利用者が専用アプリに日々の食事写真を投稿するだけというシンプルな仕組みを採用し、管理栄養士が継続的に伴走することで、「日々の改善行動の積み上げ」と「継続的な支援」を両立しています。



個々の管理栄養士の経験や属人的なスキルに過度に依存せず、指導品質の均一化と高水準のサービス提供を継続可能とする運営モデルを実現しています。これにより、人材不足が課題となる食事指導領域においても、持続性のあるサービス提供が可能となっています。

さらに、食事記録データの分析においては、主要栄養素の評価に加え、国内民間企業として初めて食事からのAGE（終末糖化産物）指標も参考値として可視化。

食習慣が健康に及ぼす影響を多面的に捉えることで、より精度の高い改善提案につなげている点も評価されております。

これまでに医療機関、美容クリニック、企業の健康経営支援など多様な現場で導入され、

サポート期間中継続率98.1％、利用者満足度4.6（5段階評価） といった高い評価も得ています。

■今後の展望：管理栄養士の専門性を社会に実装する持続可能なモデルへ

社会環境の変化により、生活習慣病の予防や健康意識の向上が重要視される一方で、専門的な食事指導を継続的に受けられる環境は依然として限られています。

また、従来の食事指導では、単発的・断続的な支援にとどまりやすく、日常生活の中での行動変容や継続的な改善につなげることが難しいという課題がありました。



管理栄養士の役割は、単なる栄養知識の提供にとどまらず、一人ひとりの生活背景に寄り添い、自発的な行動変容へと導く「伴走者」であると、イータスは考えています。

イータスでは、指導プロセスのデータ化・標準化を進めることで、個々の管理栄養士の経験や属人的なスキルに過度に依存しない、効率的かつ持続可能な運営体制を構築しています。

これにより、専門職の生産性向上を可能とするとともに、管理栄養士が、ライフステージや働き方に左右されることなく専門性を発揮できる就業機会の創出にもつながっています。

さらに、企業や医療機関との連携を通じて、従業員の健康管理支援や地域住民の生活習慣改善を推進し、健康で活力ある地域社会の形成に寄与してまいります。

今後も、管理栄養士の専門性を社会に実装する持続可能な食事指導モデルとして発展させ、地域の健康課題解決と健康産業の発展の両立を目指してまいります。

■福岡市トライアル優良商品EXPOに出展

福岡市が認定した「トライアル優良商品」が集結。

仕事、生活をよりよくする新製品・新サービスを集めた展示会を天神・ワンビルで開催。



日付：2025年2月25日（水）12:45～17:30

場所：ONE FUKUOKA BLDG.6F

参加費：入場無料

当日は、サービス導入の具体的な活用事例について、担当者が直接ご説明いたします。

従業員の健康支援や、患者様・利用者様への食事サポートの導入を検討されている企業・法人・医療機関の皆さまにとって、具体的な活用イメージを持っていただける機会となっております。少しでもご関心のある方は、ぜひブースへお立ち寄りください。

直接お話しできるこの機会に、弊社のパーソナル食事指導サービスの可能性をご提案いたします。

「楽しく美味しく食べることで健康になる」世界の実現をビジョンに、テクノロジーと管理栄養士を融合したパーソナル食事指導サービスを提供しています。健康・美容・ダイエットを目的とした食事指導をクリニックや健康経営事業者に導入し、個人向けには理想のカラダづくりと行動変容を食習慣からサポートします。

▶詳細を見る：https://eatas-inc.com/

法人向けサービス

データを活用したパーソナル食事指導アプリ「eat+」を開発しており、ジムや美容クリニック向けに管理栄養士による食事指導を提供しています。イータスが独自に開発した「タイプ別×コーチング」の栄養管理メソッドをコミュニケーションツール化し、オンラインでも効果的な食事指導を実施しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/lp

個人向けサービス

ダイエットや健康診断の結果が気になる方向けに、管理栄養士による食事のパーソナルトレーニングサービスを提供しています。パーソナル食事指導アプリ「eat＋」を活用して、管理栄養士が伴走し、1ヶ月で食習慣の基盤を築き、2ヶ月で体重や体感に変化を感じ始め、3ヶ月で結果を出すプログラムを提供しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/tarzan