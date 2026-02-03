【あさぎり牛乳】2月の催事出店情報を公開東京・千葉・栃木の全7か所にて期間限定で登場！
朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するスイーツブランド『あさぎり牛乳』は、2026年2月、東京・千葉・栃木エリアにて全7か所の期間限定催事出店を順次開催いたします。
あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
2月はバレンタインをはじめ、スイーツへの関心が高まる季節です。
あさぎり牛乳では、チョコレートフレーバーのスイーツや、贈り物としても選びやすい商品を取り揃え、各地の期間限定催事にて展開いたします。
大切な人へはもちろん、自分へのご褒美としても楽しめるラインナップです。
駅ナカ・駅チカを中心とした場所での出店を通して、通勤・通学やお買い物の合間に立ち寄れる、やさしいミルクの時間をお届けします。
催事スケジュール
１. 東京都
会期 2026/2/3(火)～2/16(月)
場所 コレもう食べた？ 大森B
営業時間 全日：10:00～21:00／最終日：20:00閉店
２. 東京都
会期 2026/2/12(木)～2/18(水)
場所 聖蹟桜ヶ丘 京王百貨店 1階食品売場 中央通路催事
営業時間 平日土：10:00～20:00／日祝：10:00～19:30／17日休館
３. 東京都
会期 2026/2/18(水)～3/10(火)
場所 アトレ吉祥寺 1F 3番街催事場（ディーン＆デルーカ前）
営業時間 全日：10:00～21:00
４. 千葉県
会期 2026/2/18(水)～3/3(火)
場所 コレもう食べた？ ペリエ津田沼店
営業時間 平日：9:00～22:00／土日祝：9:00～21:00
５. 栃木県
会期 2026/2/19(木)～3/4(水)
場所 JR小山駅 改札内
営業時間 全日：10:00～20:00／・初日：準備でき次第
６. 東京都
会期 2026/2/25(水)～3/4(水)
場所 コトイチ大塚
営業時間 全日：10:00～21:00
７.東京都
会期 2026/2/25(水)～3/10(火)
場所 JR町田駅 改札外
営業時間 全日：11:00～22:00／初日：準備でき次第
販売商品一覧
１.
２.
１.あさぎり牛乳
■価格：260円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
富士山麓朝霧高原の生乳を100%使用し、85℃15秒間の殺菌と脂肪分の均質化（ホモゲナイズ）のみをした成分無調整牛乳です。
２.あさぎりミルクコーヒー
■価格：280円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
あさぎり牛乳をたっぷり60％使用したミルクコーヒー。コーヒーの香りとほのかな苦みが同居する、少し懐かしい味わいです。
３.
４.
５.
６.
３.あさぎり高原プリン
■価格：450円（税込）
■賞味期限：14日【要冷蔵】
卵のほか、ミルク、生クリーム、練乳を使い、ミルク感を強めた【ミルクプリン】。朝霧高原産ミルクの美味しさを存分に味わえる一品。お日持ちも長く「もらってうれしい」プリンです。
４.あさぎりミルククリームパン
■価格：380円（税込）
■消費期限：2日【常温販売】
朝霧高原の生乳を使ったあさぎり牛乳を生地に練り込み、バターをたっぷり加えてふんわりと焼き上げました。パンのやわらかな食感に合わせて、なめらかで口どけの良いホイップクリームをたっぷりとサンド。牛乳屋さんが届ける、やさしさあふれるクリームパンです。
５.あさぎりバタークッキー
■価格：3 個入 460円（税込）
10 個入 1,490円（税込）
■賞味期限：60日
たっぷりの「あさぎりバター」と国産の小麦粉、卵を使用したこだわりのバタークッキーです。口にした瞬間、サクッ！とした食感とともに崩れ、口いっぱいに広がる甘さとバターの風味。朝霧高原の自然が育んだミルクの味わいをお楽しみいただける素朴ながら、あとを引く【バタークッキー】です。
６.あさぎりミルクパウンドラスク
■価格：6個入 990円 （税込）
■賞味期限：120日
ミルク風味溢れるパウンドケーキを焼き上げ、一枚ずつカット。更にラスクに仕上げる為、もう一度オーブンへ。サクっと軽い食感と、表面のバター＆ミルクパウダーがコク深いミルク風味を演出。ミルク好きにぜひ食べていただきたいミルクパウンドケーキのラスクです。
７.ふんわりパンケーキサンドあさぎりミルククリーム
■価格：1個 260円（税込）
■賞味期限：15日
ふんわりふわふわなパンケーキに、あさぎり牛乳をたっぷり使った濃厚ミルククリームをサンドした、ミルク感たっぷりのパンケーキサンド。
このほかにも、おやつや手土産にぴったりのスイーツを多数ご用意しております。
※催事場所によって商品ラインナップが異なる場合がございます。
※数に限りがあるため、売り切れとなる場合がございます。
OUR PROJECT
社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客さま・地域それぞれに持続可能な”Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。
【あさぎり牛乳】について
公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。
朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。
https://prtimes.jp/a/?f=d161984-34-92446a6fc86bc99c3ec6e0f89a578f9c.pdf
朝霧乳業株式会社
名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/
ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
創 業：昭和46 年5 月
代表者：代表取締役 前堀誠
所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内
事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開