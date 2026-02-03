多言語翻訳の専門性を強化：サン・フレアが「多言語推進本部」を新設、170言語の知見を持つ人材も所属

一般社団法人ソフトウェア協会

今年で創設40周年を迎え、会員企業800社以上の一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)に加入する株式会社サン・フレア（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹井紘幸）は、2025年度に「DX推進本部」と「多言語推進本部」を新設しました。

50年以上にわたり様々な分野で翻訳サービスを提供している同社では、従来の経験豊富な「人手翻訳」に主軸を置きつつ、ITツールや生成AIを活用して翻訳者の専門性・創造性を最適化する独自の路線を掲げています。さらに言語に詳しい専門家集団という"人材"を強みとし、特別な知識と技能を要する多言語翻訳にも注力します。

生成AIによって単純な翻訳作業は省力化されてきている一方、専門性や精度が求められる翻訳の重要性はむしろ増している状況です。あらゆるビジネスの国際化に伴い翻訳市場が拡大する中、ソフトウェア産業においても多言語翻訳はDXやグローバル展開の必須要素となりつつあります。

本取り組みは、国際ビジネスと翻訳業界の環境が著しく変化している中で、サン・フレアが新たなフェーズに進むための重要な施策です。

新たに設置した「多言語推進本部」は人材とナレッジのハブとして、多言語プロジェクトの品質保証と業務効率化を積極的に推進します。同本部に所属する吉野弘泰氏は、170以上の言語に学習経験を持つユニークな多言語人材の一人です。

170以上の言語を学んだ多言語人材の詳細はこちら(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_sunflare)

翻訳業界を取り巻く環境の変化とサン・フレアの戦略的対応

現在、翻訳業界では生成AIによる品質とスピードの向上が大きなトレンドとなっています。翻訳市場は急速に成長を続けていますが、そうした状況にニーズの多様化やプロジェクト管理の複雑化も伴い、従来のビジネスモデルからの変革が課題となっています。しかし、単なる機械翻訳では対応しきれない専門性の高い分野、世界的に話者数が少ない言語の翻訳等において、高度な知識と柔軟な判断は今後も必要不可欠です。

こうした背景を踏まえ、サン・フレアは2025年度に組織改編を実施し、「DX推進本部」と「多言語推進本部」という2つの柱を立ち上げました。従来のITツールや機械翻訳に加え、生成AI という強力なツールに適応しながらも「人ならでは」の判断を変わらず重視し続け、テクノロジーと人間の専門性を融合させた最適なソリューションを提供します。特に多言語翻訳プロジェクトでは人の重要性が高く、同社が擁する言語のプロフェッショナル人材が大きな役割を果たします。

170言語の知見を持つ言語コンサルタント・吉野弘泰氏の役割

多言語推進本部の吉野弘泰氏は、これまでに170以上の言語を学んだ知見を活かし、「言語コンサルタント」のような役割を担っています。

吉野氏は言語に強い知的好奇心を示し、学生時代には言語学を専攻して言語の様々な側面に理解を深めていきました。言語の基本的な知識や特徴を理解している立場から、翻訳の品質保証と工程設計、リソースの管理、ツールの検証、業務プロセスの標準化、資料作成など幅広い業務を行っています。

また、新卒入社から約8年間は営業を経験し、顧客ニーズも把握したうえで営業支援やインサイドセールスにも携わっています。

吉野氏が一貫して追求する個人的テーマは、国際ビジネスの場で生じがちな言語的優位性を是正し、マイナーな言語を母語に持つ人々も含め、すべての人が自分の言語を尊重される社会、すなわち「言語的平等」の実現です。

サン・フレアには、言語に深い造詣を持った様々な多言語人材が在籍しており、吉野氏はその中心的メンバーとして言語コンサルタントを務めながら、自身が持つ理念の実現にも取り組んでいます。

ソフトウェア業界への貢献

サン・フレアはソフトウェア産業の黎明期から翻訳を通じて業界を支援しており、現在はSAJ(一般社団法人ソフトウェア協会)にも加入しています。ソフトウェアのローカライゼーション、技術文書の多言語化などソフトウェア産業特有の翻訳ニーズに長年応えてきました。

今後もSAJとの連携を深め、会員企業との交流を通じて、業界における言語的課題を把握し、翻訳会社としてソフトウェア業界の発展を引き続き支えてまいります。

【プロフィール】

吉野 弘泰(よしの・ひろやす)

株式会社サン・フレア 多言語推進本部所属。高校時代のドイツ語学習をきっかけに言語に興味を持ち、大学では言語学を専攻。ロシア語や中央アジアの諸言語をはじめ、これまでに170以上の言語を学ぶ。新卒でサン・フレアに入社後、約8年間営業として再生可能エネルギーやIT、医療などの翻訳案件を担当。2025年4月、多言語推進本部の立ち上げに伴い、言語コンサルタントとして、90以上の言語を展開する同社の品質保証と業務効率化を推進している。

170以上の言語を学んだ多言語人材の詳細はこちら(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_sunflare)

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

