【タカカツグループ】小学生の「まちたんけん」を受け入れ、地元の仕事を伝える学習支援を実施

株式会社タカカツグループホールディングス

宮城県を中心に地域に根差した住まいづくりを提案する株式会社高勝の家（本社：宮城県大崎市、代表取締役：渡邉 正春）は、タカカツグループの一員として、地元の小学生による生活科学習「もっとなかよしまちたんけん」の受け入れを行いました。

本取り組みは、地域で働く人の工夫や思いを学ぶ学校教育の一環として行われたものです。

当社は大崎市の地元企業として、「この街で育つ子どもたちの未来を共に支えたい」という想いから本取り組みに協力。当日はショールーム見学やインタビューを通じて、地元で働く喜びや住まいづくりの大切さを伝えました。

■働く喜びを共有した「お仕事インタビュー」

子どもたちは、「お仕事をしていてよかったことは？」「嬉しかったのはどんな時ですか？」など、興味津々でたくさん質問してくれました。スタッフは、家づくりを通じてお客様の笑顔が見られた時の喜びや、街の未来をつくる誇りについて回答しました。

■「みやぎ未来基準」の家づくりを、見て・触れて体感

"無垢冷暖"システムを体感木の香りを嗅ぎ比べ

ショールーム見学では、当社の強みである「みやぎ未来基準」の住まいづくりを紹介しました。

「みやぎ未来基準」とは、宮城の厳しい冬の寒さや地震のリスクに対応するため、独自の高い断熱性能と耐震性能を追求した当社独自の住宅基準です。子どもたちは、普段見ることができない壁の中の構造や最新設備を実際に「見て・触れて」体感し、地元の暮らしを守る工夫に目を輝かせていました。

■今後の展望

タカカツグループは、地域と共に歩む企業として、今後も学校教育への協力や地域イベントへの参画を継続し、豊かで活力ある未来の街づくりに貢献してまいります。

■ タカカツグループについて

当グループは、木材の製造から建築、リフォーム、不動産まで、住まいに関するあらゆるサービスを提供する木の住まいと暮らしの"トータルソリューションカンパニー"です。創業以来、地域密着を掲げ、建築資材の供給や住まいづくりを通じて、宮城の豊かな暮らしを支え続けています。

【会社概要】

●株式会社タカカツグループホールディングス

本社所在地：宮城県大崎市古川休塚字新西田38-1

代表者：高橋 勝典

URL：https://www.takakatsu.co.jp/

●株式会社高勝の家

本社所在地：宮城県大崎市古川幸町1-4-31

代表者：渡邉 正春

URL：https://www.takakaz.com/