【ポロ ラルフ ローレンクレストコレクション】2027年入学用ランドセル新商品販売開始

写真拡大 (全10枚)

株式会社クロスター

伝統に裏付けされた高い品質を追求し、鋲や生地などの素材から細部のディテールに至るまでこだわりデザインされた【ポロ ラルフ ローレン】のランドセルに、2027年入学用のNEWモデル『クレストコレクション』が登場します。2026年3月初旬より受注を開始いたします。



左から ネイビー、ブラウン、ブラック

販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名百貨店・当社ECサイトにて発売いたします。



デザインコンセプト


ランドセル全体をワントーンカラーで表現し、金具や刺繍のディテールにより洗練された印象に仕上げた『クレストコレクション』。かぶせ裏には、ネクタイをイメージしたレジメンタルやクレスト柄をデザインし、トラディショナルで大人びた風格を漂わせます。





かぶせ裏をネクタイに見立てて、レジメンタルやクレスト柄をプリント。




ポロポニー刺繍

エンブレム刺繍

両サイドの刺繍がさりげないアクセントに。





背カンにエアロキャッチを使用し軽量化を実現いたしました。






環境に優しい素材（タフガード(R)ライト）。人工皮革のベースとなる不織布に再生ペットボトルを使用したランドセルです。






ポロ ラルフ ローレンロゴの刻印入りキーホルダーに、お名前をお入れします。




スペック


素材　：本体　人工皮革（タフガード(R)ライト）　背中　人工皮革


重量　：約1210ｇ


サイズ：A4フラットファイルサイズ


　　　　内寸　幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ


機能　：背カン：エアロキャッチ　錠前：ワンタッチロック　ナス管：両サイドナスカン


　　　　ファスナーポケット内Ｄカン　お名前入れ


プレゼント：名入れキーホルダー


価格　：110,000円（税込み）





カラー展開


ブラック




ネイビー




ブラウン






2027年ご入学用　カタログ請求を受け付け中


2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。



カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog



会社概要


会社名　　　　：株式会社クロスター


代表取締役　　：樋口　資男


所在地　　　　：〒111-0035　東京都台東区雷門2-17-14


URL　　　　　：https://croster.co.jp/randsel/




お問い合わせ先


フリーコール　：0800-100-7200（平日9：00～18：00）


メール　　　　：otoiawase@croster.jp


インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==




＊デザインおよび仕様は、予告なく変更となる場合がございます。