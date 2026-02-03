【ポロ ラルフ ローレンクレストコレクション】2027年入学用ランドセル新商品販売開始

株式会社クロスター

伝統に裏付けされた高い品質を追求し、鋲や生地などの素材から細部のディテールに至るまでこだわりデザインされた【ポロ ラルフ ローレン】のランドセルに、2027年入学用のNEWモデル『クレストコレクション』が登場します。2026年3月初旬より受注を開始いたします。

左から ネイビー、ブラウン、ブラック

販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名百貨店・当社ECサイトにて発売いたします。

デザインコンセプト

ランドセル全体をワントーンカラーで表現し、金具や刺繍のディテールにより洗練された印象に仕上げた『クレストコレクション』。かぶせ裏には、ネクタイをイメージしたレジメンタルやクレスト柄をデザインし、トラディショナルで大人びた風格を漂わせます。

かぶせ裏をネクタイに見立てて、レジメンタルやクレスト柄をプリント。

ポロポニー刺繍エンブレム刺繍

両サイドの刺繍がさりげないアクセントに。

背カンにエアロキャッチを使用し軽量化を実現いたしました。

環境に優しい素材（タフガード(R)ライト）。人工皮革のベースとなる不織布に再生ペットボトルを使用したランドセルです。

ポロ ラルフ ローレンロゴの刻印入りキーホルダーに、お名前をお入れします。

スペック

素材 ：本体 人工皮革（タフガード(R)ライト） 背中 人工皮革

重量 ：約1210ｇ

サイズ：A4フラットファイルサイズ

内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ

機能 ：背カン：エアロキャッチ 錠前：ワンタッチロック ナス管：両サイドナスカン

ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ

プレゼント：名入れキーホルダー

価格 ：110,000円（税込み）

カラー展開

ブラック

ネイビー

ブラウン

2027年ご入学用 カタログ請求を受け付け中

2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。

カタログ請求はこちら :https://croster.co.jp/randsel/catalog

会社概要

会社名 ：株式会社クロスター

代表取締役 ：樋口 資男

所在地 ：〒111-0035 東京都台東区雷門2-17-14

URL ：https://croster.co.jp/randsel/

お問い合わせ先

フリーコール ：0800-100-7200（平日9：00～18：00）

メール ：otoiawase@croster.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

＊デザインおよび仕様は、予告なく変更となる場合がございます。