就職活動シーズン到来。コンビニ証明写真『マイ証明写真』のAI補正がさらに進化。機能改善、使いやすいサイトデザインでリニューアル。就活・転職・受験シーンを支援してまいります。キャンペーンも実施中。

株式会社サムライソードコンビニプリント『マイ証明写真』。AI美肌補正が進化!

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）が運営する、AI補正で“ちょい盛り”ができる証明写真サービス『マイ証明写真』は、就職活動・転職活動・各種試験シーンでより使いやすくご利用いただけるよう、サービスサイトのデザインおよび機能を大幅にリニューアルいたしました。

本リニューアルでは、スマートフォンからも見やすく、迷わず操作できる構成へと刷新。

デザイン・導線・AI補正機能を一新し、就活・転職・受験に必要な情報へスムーズにたどり着ける、快適なユーザー体験を実現しています。

就活コラムや関連コンテンツも随時更新し、準備から本番までを継続的にサポートしてまいります。

『マイ証明写真』サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

■ サイトデザインを刷新、より直感的で使いやすい構成へ

2026年2月3日（火）、『マイ証明写真』のコンセプトカラーであるピンクのやわらかさを活かしながら、より洗練された印象のサイトデザインへとリニューアルしました。

実際の就活生・転職者・受験者によるユーザーテストを重ね、

- 「今、知りたい情報にすぐたどり着けるか」- 「初めてでも迷わず使えるか」

といった視点から操作性を徹底的に見直しています。

忙しい日々の中でも、ストレスなく証明写真の準備ができる設計を追求しました。

■ リニューアルの背景・経緯

インターンシップや就職活動、転職活動が本格化する中で、証明写真を準備するタイミングは年々早期化・多様化しています。

また、就活・転職・受験を取り巻く環境は変化を続け、スマートフォンを起点に情報収集から準備までを完結させるスタイルが当たり前となりました。

その一方で、

- 「できるだけ手軽に、でも納得のいく証明写真を用意したい」- 「忙しい中でも、失敗せずに準備を進めたい」

といった声が、就活生・転職者・受験者から多く寄せられています。

今回のリニューアルでは、こうした不安や悩みに寄り添い、誰でも直感的に使え、前向きな気持ちで利用できるサービス体験を提供することを目的に、デザインや導線、情報の届け方を見直しました。

■ AI補正で、プロのカメラマンレベルの証明写真へ

費用は抑えたい、でもクオリティには妥協したくない。

そんなニーズに応えるのが、『マイ証明写真』のAI補正機能です。

盛りすぎた写真は履歴書には不向き。

そこで本サービスでは、自然に魅力を引き出す“ちょい盛り”AI補正を追求しています。

今回の機能改善により、従来よりもさらに自然で、よりきれいに。

ネットプリントの証明写真の枠を超えた、価格以上のクオリティを実現しました。

あなたの第一印象を整え、夢への一歩を後押しします。

■ コンビニプリント『マイ証明写真』とは

『マイ証明写真』は、専用アプリのダウンロードや面倒な会員登録は不要、PCやスマートフォンのブラウザから、約1分で証明写真の準備が完了します。

料金は「証明写真4枚で200円」のお手軽価格。

写真1枚づつを異なる写真にすることもでき、4人で1枚ずつのご利用で一人当たり50円でご利用が可能です。

全国約30,000店舗（※一部店舗を除く）のマルチコピー機で、24時間365日いつでも利用可能です。

写真館のような事前予約は不要。スタジオで並んだり、混雑を気にしたりすることなく、必要なタイミングで証明写真を用意できます。

＜コンビニプリント『マイ証明写真』の主な特徴＞- AIによる肌の自動補正（美肌効果）- 余計な背景を自動で除去し、白背景・青背景へ差し替え- 専用アプリ不要、すべてWeb上で完結- 証明写真1枚あたり50円～（1シート200円～）でコスパよく使える

「証明写真だから盛れない」という常識を覆し、自分らしく整えた一枚を、そのままプリントできます。就活・免許・ID写真で「もう少し綺麗に映りたい」と感じた経験のある方にもおすすめのサービスです。

■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中

「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

2026年2月2日（月）から3月31日（金）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、

仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。

新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。

ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス

卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。

コンビニプリント『マイメッセージカード』

卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。

大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

コンビニプリント『マイ表彰状』

送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。

感謝や労いを“かたち”に残せます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)

コンビニプリント『マイのし紙』

卒業祝いや人事異動の贈り物に。

未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)

コンビニプリント『マイ証明写真』

就職活動シーズン到来。

スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。

サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース予定）

クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。

友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。

コンビニプリント『プロフっ子』（2026/02/06リリース予定）

懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。

卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/