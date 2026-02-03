多角的な視点とアナロジー思考で課題解決を強化する「創造力発揮促進研修」：社員研修のリスキル
株式会社リスキルは、前例にとらわれない新しい発想を生み出すための「創造力発揮促進研修(https://www.recurrent.jp/listings/planning-idea-proceedcreativity)」をリリースしました。本研修は、変化の激しいビジネス環境において、既存の情報を組み合わせて新しい価値を創出する能力の習得を目指します。多角的な視点転換やアナロジー思考などの体系的な技術を身に付けることで、日々の業務における工夫や自発的な課題解決を促し、組織全体の対応力を高めることが狙いです。
創造力発揮促進研修【クリエイティブシンキングを発揮する】 - 社員研修のリスキル
社会的背景と組織の課題
前例踏襲による組織リスクの増大
現代のビジネス環境は変化が激しく、過去の成功体験や前例に従うだけでは対応できない局面が増えています。多くの企業では、固定観念による思考停止が課題となっており、これが競争力の低下や問題の慢性化を招く要因です。
現場における創造的思考へのニーズ変化に対して柔軟に工夫を凝らす能力は、一部の職種だけでなく全ての社員に求められています。現場の社員が自ら問いを立て、顧客視点や経営視点で独創的な解決策を見出す「創造力」の強化が、多くの導入検討企業から求められています。
創造力発揮促進研修の詳細
研修タイトル
受講対象
若手社員、中堅社員
身に付くスキルや目的
本研修は、創造力の定義と必要性を正しく理解し、多角的な視点から物事をとらえて新たな価値を創出する思考法の習得を目的とします。既存の情報を編集して新しい価値を生む具体的な技術を実装し、業務における課題解決能力を強化します。
本研修の特徴
- 創造力不足が招くリスクの認識
前例踏襲がもたらす弊害を理解し、変化に対応するために必要な創造的思考の重要性を再確認します。
- 多角的な視点転換の手法を習得
顧客、競合、経営層など、異なる立場からの視点切り替えや、他業界の事例を活用するアナロジー思考を体系的に習得します。
- 日常業務で工夫する習慣の定着
アイデアを生むためのインプット方法や環境づくりを理解し、日々の課題に対して自発的に行動する姿勢を養います。
研修カリキュラムの抜粋
1. 業務における創造力の役割
- 創造力の定義と業務における誤解の解消
- 創造力不足がもたらす組織リスク（対応力の欠如、モチベーション低下等）
- 「前例依存」からの脱却
2. 創造的に考えるための思考法
- 創造的思考の基本原則（固定観念の排除、量から質を生む）
- 視点転換の考え方（顧客視点、競合他社の視点、経営層の視点）
- 他業界・他分野からの学び（アナロジー思考の活用）
3. 創造力を強化するための知識
- 情報の収集、組み合わせ、編集のプロセス
- アイデアが生まれやすい思考環境の整備
- 個人として創造力を発揮するための日常的な問いかけ
株式会社リスキルについて
株式会社リスキルは、創造力発揮促進研修をはじめとする多種多様な研修プログラムを提供しています。
研修実施を支援する特徴
- ビジネス研修が料金一律
明瞭な価格体系により、企業が研修を企画・実施しやすい環境を整えています。
- 実践的で質の高い内容
豊富なビジネス経験を持つ講師陣が、現場で即座に活用できる技術を伝えます。
- 準備のフルサポート
教材の作成から発送までを一括して行うことで、導入担当者の工数を大幅に削減し、質の高い研修実施を支援します。
※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。