【バス事業者の「働きやすい職場認証」取得数が前年度比130％に到達】最新の優良事例を公開

2024年12月に定められた「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」において、特定技能所属機関には「働きやすい職場認証」の取得が要件として課されました。

これを受け、外国人材の受入れを希望する事業者が早期に本制度へ参画できるよう、事務局では2025年4月から受付期間を通年とする(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000153026.html)などの対応を進めてきました。

こうした状況を背景に、2025年4月から2026年1月末時点の統計では、バス事業者の認証取得数が前年度比130％となりました。現時点では過去最多である2023年4月～2024年3月の前年度比137％には到達していないものの、今年度の増加ペースは過去最高水準に迫っています。

この傾向が継続すれば、2026年3月末時点には過去最多記録を上回ることが見込まれます。

この結果を受け、公式サイト内の求職者向けページ「働きやすい職場のミカタ」において、新たに認証を取得したバス事業者の優良事例レポートを公開しました。

【志望動機は“長い人生を考えた再スタート” 未経験＆資格なしでバスドライバーに挑戦した若手ドライバーが就職を決意できた理由とは】

「働きやすい職場認証制度」公式サイトでは、ドライバー職を職業選択のひとつとして求職者に考えてもらうきっかけを提供するページ「働きやすい職場のミカタ(https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/category/hatarakiyasui)」を公開しています。

このページでは、面接対策、業界情報、必要な資格など、ドライバーを志望する求職者に役立つ情報を掲載しています。

2026年1月21日（水）、この「働きやすい職場のミカタ」に、連載記事の新作【認証事業者の現場レポート！バス事業者：WILLER EXPRESS株式会社編(https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/8243)】を公開しました。

「働きやすい職場認証」を取得している認証事業者のもとで働く若手ドライバーにインタビューした今回の記事では、未経験・資格なし（普通運転免許AT限定のみ）から高速バス運転手になれた理由をテキストと動画で紹介しています。

また、安心して運転できる理由や、1日の仕事の流れ、働きやすさを感じている理由などを詳細に掲載。求職者が具体的に仕事のイメージを持てる内容になっています。

【稼げて、休めて、相談できる人がいる。この3つが揃っているから続けられる】

バスの構造や接客の基礎を学ぶ研修と、先輩ドライバーの横で学ぶ現場研修、それぞれ3カ月間ずつ半年かけてしっかり育ててもらったから、今こうしてハンドルを握れていると語るドライバー。この会社への就職を決意したきっかけは、サイトに掲載されている充実した研修制度を見て、「若い世代も活躍しているんだ。未経験からでも挑戦できるんだ」「自分もここで頑張ってみたい」と思ったからでした。

仕事を続けられている理由は「稼げて、休めて、相談できる人がいるから」。

“ 24歳・入社1年目でも、同世代の平均年収以上に稼げて趣味にもお金をかけられる。”

“ 週休2日で休めて有給休暇も非常に取りやすく、勤務中も細かく休憩・睡眠を取れる。”

“ 質問や相談ができる人が社内にたくさんいて質問がしやすく、社歴や年齢に関係なく評価してもらえる。”

仕事へのモチベーションを保ちながら、プライベートとバランスを取りつつ働ける環境が整っていると笑顔で話すドライバーの様子は、ぜひ動画でご覧ください。

インタビューでは、ハイウェイパイロット（高速バス運転手）の仕事の流れや安心して運転できる理由も紹介しています。

「きつそう」というイメージを持たれがちな夜行便ではあるけれど、しっかりと仮眠休憩が取れる体制が整っており、長距離運行では2名の運転手による交代制があるため無理な連続運転はないこと。

運転中は運行管理者によるサポートが常にあり、すぐに無線で相談できることに加え、“バス専用カーナビ”や“眠気検知センサー”などのデジタル機器による運転サポートも充実。人とデジタルの両輪で、安心して運転できる環境が整っていること。

さらに、脳ドック（脳MRI）検診など健康面のサポートも手厚く、安心して働ける職場であるという現場の声を生き生きとお伝えします。

通勤や通学の合間に気軽にレポートを楽しんでもらえるよう、SNS用動画(https://youtu.be/Qms_O6PJKI0?si=2epKaetn4CvMzuTx)も公開中です。

テキスト記事では伝えきれない現場の臨場感やリアルな声を、動画レポートならではの映像と音声でお届けします。実際に運転している様子やインタビューに答える姿をぜひご覧ください。

【次回 2026年２月第三水曜日にタクシードライバーのレポート公開】

次回、タクシードライバーの声を紹介する現場レポートを2026年2月の第三水曜日に公開予定です。

公式サイトのお知らせでもご案内いたしますので、ぜひ引き続きご覧ください。

※予定は変更になる場合がございます。

＜「働きやすい職場認証制度」について＞

正式名称は運転者職場環境良好度認証制度。国土交通省により創設されたトラック、バス、タクシードライバーの“働きやすさ”を認証マークで「見える化」する制度です。求職者の運転者への就職を促進し、運送事業者の人材確保の取り組みを後押しすることを目的としています。

このマークを持つ会社は、ドライバーの労働条件や労働環境を改善する様々な取り組みを行い、認証実施団体によるそれらの内容審査を経て認証されています。

女性ドライバーの積極採用、年間休日の取得数増加、時間外労働の短縮、心と体を守る取り組みなど、働く人ひとりひとりのためにより良い職場環境の実現を目指しており、職場選びの目印となります。

一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

