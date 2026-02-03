【累計利用者数100万人突破】新卒就活エージェント「ジョブコミット」がサービスサイトを全面リニューアル。「就活を一人でする時代は終わり」をテーマに、専任サポートの価値を可視化

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する、新卒学生向け就職支援サービス「ジョブコミット」は、より多くの学生に最適なキャリア支援を届けるべく、サービスサイトを全面リニューアルいたしました。

▶︎ ジョブコミットサービスサイト :https://job-commit.com/

■ 情報過多の時代、必要なのは「伴走者」

昨今の就職活動は、早期化や情報の多様化により、多くの学生が「何から始めればいいか分からない」「自分に合う企業が見つからない」という悩みを抱えています。

ジョブコミットは、単なる求人紹介にとどまらず、プロのエージェントが学生一人ひとりと向き合う「二人三脚」のサポートを強みとしてきました。

今回のリニューアルでは、「就活を一人でする時代は終わり」というメッセージを掲げ、私たちが提供する「人」によるサポートの温かみと、内定までの具体的なロードマップをより直感的に伝えるデザインへと刷新いたしました。

■ 新サイトのポイント

■ 「ジョブコミット」3つの強み

■ 今後の展望

- 「人」が見える安心感。プロのエージェントを全面にジョブコミットの最大の資産は、年間1,000名以上をサポートする経験豊富なアドバイザーたちです。新サイトでは、実際に学生を担当するエージェントの顔や想いを可視化。「この人に相談したい」と思える、体温のあるサイトを目指しました。- 内定までの「最短ルート」を明確化「最短2週間で内定」というスピード感の秘密を公開。 ・平均10回以上の手厚い面談 ・企業ごとの通過率を熟知した選考対策 ・大手からベンチャーまで1,000社以上の優良企業リスト これらを組み合わせた独自のメソッドを分かりやすく解説し、利用時のイメージを具体化しました。- 3スマホ・SNS世代に最適化したUI/UX学生が日常的に使用するスマートフォンでの閲覧性を大幅に向上。「LINE友だち追加」から10秒で相談予約が完了するスムーズな導線を設計し、就活の隙間時間にストレスなく情報収集や相談ができるよう改善いたしました。- 徹底的な「個別最適」サポート画一的なアドバイスは行いません。学生一人あたり平均10回以上の面談を実施し、自己分析から将来のビジョン設計までを深掘り。まだ志望業界が決まっていない段階からの相談も歓迎しています。- 限定の「特別選考ルート」を保有一般のナビサイトには掲載されていない非公開求人や、説明会免除・一次選考パスなどの特別フローを多数保有。効率的に、かつ優良企業への内定を目指すことが可能です。- 入社後まで続くフォロー体制「内定＝ゴール」ではありません。内定獲得後も、入社前の不安解消や社会人としての基礎研修など、入社後の活躍を見据えた長期的なフォローを行います。就活相談してみる :https://job-commit.com/entry/

ジョブコミットは、「働くに挑む」をミッションに、学生がファーストキャリアで最高の結果を出せるよう支援を続けてまいります。

エリアを広げていきながら、創業当初より大切にしてきた「入社後の活躍」の想いを体現した、イベントやサービスを提供してまいります。

採用のご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jobcommit_renewal

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業