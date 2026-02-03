株式会社ガンバ大阪様とのプラチナパートナー契約を更新

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、明治安田J1リーグのクラブチーム「ガンバ大阪」を運営する株式会社ガンバ大阪様と、明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27明治安田J1リーグにおけるプラチナパートナー契約を更新いたしました。

弊社では、2019年に株式会社ガンバ大阪様とのゴールドパートナー契約を締結。2020年よりプラチナパートナーに契約を変更し、今年も引き続き同チームを一層力強く応援してまいります。

「パナソニック スタジアム 吹田」内のVIP専用ラウンジ「Ｓｋｙ G-VIPラウンジ」

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。