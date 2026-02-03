新コスモス電機 大阪成蹊大学との産学連携プロジェクト最終報告会を開催

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、大阪成蹊大学と共同で実施している産学連携プロジェクトの最終報告会を1月15日（木）に開催しました。本プロジェクトは、学生の自由な発想と斬新な視点を取り入れた課題解決と事業創出を目的としており、今年で2年目の取り組みとなります。今回は「ガスセンシングを活かした新たな製品やビジネスモデルの企画」をテーマに、学生5名が実践的な調査・企画を経て成果を発表しました。

背景・目的

本プロジェクトは、企業が抱える課題に対して、大学生の柔軟な発想を取り入れた解決案を創出することを目的としています。企業側は学生提案を通じて、新規事業や製品開発のヒントを得る機会とし、学生には企画立案から提案までの実践的な学びの場を提供します。テーマは企業の課題や社会トレンドに合わせ毎年設定しており、今年はガスセンシング分野に着目しました。

本年度テーマ ：「ガスセンシングを活かした新たな製品やビジネスモデルの企画」

実施スケジュールと活動内容

・4月：キックオフミーティング、テーマ設定・課題共有

・7月：中間報告会および企業側からのフィードバック実施

・1月：最終報告会で成果発表

期間中、学生チームは市場調査や想定顧客へのヒアリングなどのフィールドワークを実施し、現場のニーズを踏まえた企画立案を行いました。

最終報告会では、5名の学生がガスセンシング技術を核に、製品化やサービス化を視野に入れたアイデアを発表しました。発表では、食品ロス削減に貢献する食品腐敗検知ソリューションや、被災時の安全確保を目指した避難所用ガス警報器といったアイデア等が披露されました。

大阪成蹊大学 教授コメント

この度は、新コスモス電機株式会社様との産学連携により、学生たちに実践的な学びの機会をいただき、たいへん感謝しております。学生たちは、提示されたテーマについて各々独自の問題意識に基づき新商品のアイデアを検討し、マーケットリサーチや想定される顧客企業等へのヒアリングを通じて顧客ニーズを明確化して、実現可能な提案を行いました。今後、学生たちの提案が新商品の実現につながることを期待しています。

大阪成蹊大学 経営学部 経営学科 教授 海野 大 様参加した学生の声

・「最終報告会で、私の提案に対して新コスモス電機の皆さんから具体的な指摘やアドバイスをしていただき、とても勉強になりました。今後さらに検討を深めていきたいと思います。」

・「企業のリアルな課題を知ることができ、また私の提案に対して様々な観点からコメントをいただき、自分にとって貴重な学びとなりました。この経験で学んだことを活かしていきたいと思います。」

新コスモス電機 担当者コメント

学生からの提案は、新しい切り口や顧客視点が豊富で、社内でも学びが多い内容でした。特に実用性の高い案については、実証実験や共同検討を進める価値があると感じています。これからも大学との連携を深め、双方にとって有益なイノベーション創出を目指します。

新コスモス電機 経営企画室 事業計画部 マーケティングG 大橋 和也連携を力に、地域と社会の課題解決に貢献します

新コスモス電機は、今回の取り組みで得られた知見や学生の斬新な発想を活かし、大学との連携を継続します。また、地域社会や社会課題の解決に資する事業や社会貢献活動にも引き続き積極的に取り組んでまいります。

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス