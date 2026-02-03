ODS（Open Data Spaces）技術コンセプトを推進する「ウラノス・エコシステム」のユースケース最新情報を「ハノーバーメッセ2026」に出展します

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

NEDOは「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」（以下、ウラノス・エコシステム事業）および「デジタルライフライン整備事業」のユースケースを中心とした最新情報について、2026年4月20日から4月24日にドイツ ハノーバーで開催される世界最大級の製造業向け国際展示会「ハノーバーメッセ 2026」に出展します。

NEDOエリアは、データスペースによる連携実現が社会課題の解決に貢献している具体的なユースケースの検討・実証内容などを展示します。

なお、独立行政法人情報処理推進機構（以下、IPA）およびアビームコンサルティング株式会社と共同出展となります。

1．背景

カーボンニュートラルの達成や資源循環型社会の実現に代表される社会課題やサプライチェーン断絶への対応といった経済課題の解決に向けては、企業や業界、国境をまたいで安全にデータを流通できる仕組みの構築が必要となります。こうした仕組みを実現するために、「データスペース※1」と呼ばれるデジタルインフラを構築する動きが、世界各国・地域で加速しています。

日本では、経済産業省やIPA、NEDOなどが中心となり、データスペースの技術コンセプトおよびそれを構成する技術仕様として、新たに「ODS※2」を日本におけるデータスペース取り組みの共通仕様と位置付け、共同で持続的に改善し、「ウラノス・エコシステム※3」の実現に向けた活動を推進しています。欧州では、Catena-X Automotive Network e.V.※4による自動車業界データスペース（Catena-Xデータスペース）の稼働をはじめとし、複数の産業分野でその構築が進められています。

NEDOはウラノス・エコシステム事業※5の先行ユースケースとして、電動車向けバッテリートレーサビリティプラットフォームを構築し、提供を開始しています。また、含有化学物質情報および資源循環情報を川上から川下につなぐ情報伝達システム（CMP※6）やデジタルライフライン整備事業※7におけるドローン航路など、さまざまな分野でのユースケースが生まれてきています。

2．展示の概要

NEDOエリアでは、「Japan Industrial Park」として、「Co-Creating the Future of Industry - From Japan’s Technology and Dataspace Initiative」をコンセプトに、ウラノス・エコシステム事業、デジタルライフライン事業のそれぞれにおいてデータスペース間の連携実現が社会課題の解決に貢献している具体的なユースケースの検討・実証内容を成果として展示します。

なお今回の出展はIPAとアビームコンサルティングとの共同で行います。

図1 「Japan Industrial Park」のイメージ

＜展示会概要＞

期間：2026年4月20日から2026年4月24日

場所：ドイツ、ハノーバー ハノーバー国際見本市会場 Hall 13

主催：ドイツメッセ株式会社

公式サイト （英語）HANNOVER MESSE https://www.hannovermesse.de/en/

＜展示内容について（予定）＞

・ウラノス・エコシステム事業概要

ウラノス・エコシステムはさまざまな産業分野でそれぞれのデータ連携システム間の構築・拡張・

運用を容易とする仕組みを設計・開発しており、それらの詳細を説明します。

また、将来OSS※8として一般公開する予定のユースケースを踏まえたコンポーネントの実証状況

を含め、本エコシステムの将来像について展示します。

・ウラノス・エコシステム事業ユースケース1（バッテリートレーサビリティ）

現在実運用されている日本版バッテリートレーサビリティ基盤のさらなる機能拡張を実現すべく、

国内外のステークホルダー間の接続実証を実施しており、その最新状況を説明します。また、将来の

展望について展示します。

図2 トレーサビリティサービスシステム

・ウラノス・エコシステム事業ユースケース2（CMP)

サーキュラーエコノミー情報流通プラットフォーム実現に向けて、産業界からのニーズ・注目度の

高い、製品含有化学物質情報および資源循環情報を伝達可能とする「製品含有化学物質情報・資源

循環プラットフォーム（CMP）」の開発を進めています。

CMPコンソーシアム※9の活動と一体となり、自動車・電機電子業界を中心としたサプライチェー

ン全体をつなぐCMPを社会実装していくため、メリットおよび基盤・アプリケーション開発の状況に

ついて、最新情報を説明します。

図3 CMP全体スキーム

（CMPコンソーシアムホームページより引用） https://cmp-consortium.com/

・デジタルライフライン事業概要、ユースケース（ドローン航路など）

「デジタルライフライン全国総合整備計画」で先行的取り組みを行っている事業の紹介をするとともに、その中からドローン航路や自動運転サービス支援道の最新情報を説明します。

図4 ドローン航路システム；（1）ドローン飛行時の3次元の航路空間、

（2）ドローンの相互乗り入れを監視する運行マップ

・その他（量子懸賞金）

量子懸賞金事業2025のこれまでの取り組みの紹介と、4月から新たに開始する予定の量子懸賞金事業2026の枠組み・スケジュールなどを提示するとともに、事業に参加を希望する事業者へのインストラクションを行います。

＜プレゼンテーションについて（予定）＞

上記展示内容は、「Japan Industrial Park」エリア内に設置する予定のプレゼンテーションエリアにて講演による説明を行うとともに、「ハノーバーメッセ 2026」内で行われる共通セミナーでも講演を行う予定です。

【注釈】

※1 データスペース

複数の組織が互いに信頼性を確保しながらデータを自由に流通させるための制度と、それを実現する技術を組み合わせて基盤を構築し、新しい経済・社会活動のための空間を形成する取り組みです。

概要 データスペースの推進 https://www.ipa.go.jp/digital/data/data-space.html

※2 ODS（Open Data Spaces）

国際相互運用性の確保に向けたオープンで中立的なデータスペースの技術コンセプトおよびそれを構成する技術仕様です。Open Data Spaces公式ウェブサイト https://www.ipa.go.jp/digital/opendataspaces

（参考）「プレス発表 国際的な相互運用性確保に向け、データスペースのアーキテクチャ設計統括とアドバイザリ活動を開始しました」 https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20250801.html

※3 ウラノス・エコシステム

経済産業省が推進する、企業や業界、国境をまたぐ横断的なデータ連携基盤の構築を目指す活動（イニシアチブ）の総称です。

概要 ウラノス・エコシステム https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/ouranos.html

※4 Catena-X Automotive Network e.V.

Catena-X https://catena-x.net/ は、欧州の自動車関連企業などが中心となって立ち上げた団体であり、自動車バリューチェーン全体でのデータ連携と利活用を促進するデータスペースの構築と発展を推進しています。

※5 ウラノス・エコシステム事業

概要 ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100322.html

※6 CMP

「Chemical & circular Management Platform」の略称で、製品含有化学物質情報・資源循環プラットフォームを意味します。

※7 デジタルライフライン整備事業

概要 デジタルライフラインの先行実装に向けた整備加速事業が始動します

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101888.html

※8 OSS

「Open Source Software」の略称で、プログラムのソースコードを開示し、自由に使用・改良、再配布できる仕組みです。

※9 CMPコンソーシアム

製品に含まれる化学物質情報と資源循環情報をサプライチェーン全体で円滑に共有するための日本発の共通基盤を推進する団体です。

公式ウェブサイト CMPコンソーシアム https://cmp-consortium.com/