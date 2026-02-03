【桜といちごが華やぐ春のご褒美】ストリングスホテル東京インターコンチネンタルより、 2種類の春限定パフェ「桜いちご」「いちご杏仁」 3月1日より販売開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

品川駅直結の上空26階に位置し、東京の壮大な景色を一望できるラグジュアリーホテル「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」。カフェ&バー リュトモスでは、旬のフルーツを贅沢に使用した季節ごとに変わる「ストリングスパフェ」が人気です。

3月1日（日）からは、春の訪れを感じる桜といちごをテーマにした、季節限定のパフェ2種類が登場。やさしく華やぐ桜の風味と甘酸っぱいいちごが調和する「桜いちご」と、なめらかな杏仁のコクにみずみずしいいちごが寄り添う「いちご杏仁」。

それぞれの素材が織りなす繊細なレイヤーが、ひと口ごとに春らしい余韻を広げます。

7層吹き抜けの開放的な空間とともに、春色に彩られたパフェと上質ないちごの味わいを、心ゆくまでお愉しみください。

ストリングス・パフェ「桜いちご」「いちご杏仁」

期間：2026年3月1日（日）～ 2026年4月30日（木）

場所：カフェ＆バー「リュトモス」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/rhythmos-cafe-and-bar)（26階）

時間：11:30～21:30（L.O.）

料金（税込・サービス料別）：

・「桜いちご」「いちご杏仁」 各4,180円

・デュオ・パフェ7,700円（パフェ「桜いちご」「いちご杏仁」 各1個）

オプションメニュー：

・お好きな色を選べる「カラーモクテル」1杯 追加料金550円

・ドリンク1杯 追加料金990円

・トリュフ風味のフライドポテト＆ドリンク1杯 追加料金1,210円

◆甘酸っぱいいちごと桜がやさしく華やぐ、春爛漫のパフェ「桜いちご」

詳細を見る :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strawberry-parfait2-2026

やさしく華やぐ桜の香りと、瑞々しいいちごの甘酸っぱさを重ね、春の情景をそのまま映し出したストリングスパフェ「桜いちご」。花の芯や芽吹きを思わせるキャンディーが、桜の季節ならではのきらめきを添えます。いちごのフレッシュな果実感に、桜がふんわりと寄り添い、口に運ぶたびに軽やかで上品な余韻が広がる、春限定の一品です。

パフェの構成（上から順に）

◆なめらかな杏仁のコクと、いちごの瑞々しさが響き合う「いちご杏仁」

- キャンディー- フレッシュいちご- いちごアイスクリーム- さくらバニラアイスクリーム- レッドフィアンティーヌ- さくらシャンティー- さくらジュレ / フレッシュいちご- さくらいちごパンナコッタ- さくらジュレ / フレッシュいちご- さくらシャンティー- さくらいちごカスタード- さくらジュレ

なめらかな杏仁のコクと、旬のいちごの瑞々しい甘酸っぱさを洗練されたバランスで表現したストリングスパフェ「いちご杏仁」。大胆でモダンなデザインのキャンディーが印象的なアクセントとなり、やさしい甘みと爽やかな酸味が心地よく溶け合います。クラシックな杏仁の味わいに現代的な感性を重ねた、すっきりとした余韻が魅力の一品です。

パフェの構成（上から順に）

- キャンディ- フレッシュいちご- 杏仁ソルベ- いちごアイスクリーム- パールクラッカン- シャンティー- フレッシュいちご / いちごジュレ- 杏仁豆腐- フレッシュいちご / いちごジュレ- シャンティー- パールクラッカン- アマレットカスタード- いちごジュレ

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト (https://intercontinental-strings.jp/jp)または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな194の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp(https://intercontinental-strings.jp/jp%E2%80%8B)

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO



■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。

詳細は、ブランド公式サイト https://www.intercontinental.com その他SNS https://www.facebook.com/intercontinental https://www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en/%E2%80%8B)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298%E2%80%8B)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android%E2%80%8B)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/%E2%80%8B)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels