近づくほどに完璧　新生ディオール フォーエヴァー

パルファン・クリスチャン・ディオールは、ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウとディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェアを2月24日（火）よりディオール 公式オンラインブティック及び一部店舗にて先行発売、2月27日（金）より全国発売いたします。





ディオール メイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクターのピーター・フィリップスは、ディオ―ル フォーエヴァー フルイドを刷新。高いメイクアップ効果と、極上の軽やかさを兼ね備えたテクスチャー、長期的なスキンケア効果をもたらしながら肌悩みをカバーするフォーミュラ、そして幅広いシェード展開を実現します。ピーター・フィリップスとディオール メイクアップ アーティストたちがショーのバックステージで培ったライティングの専門知識を活かし、あらゆる肌タイプとトーンにマッチし、リタッチ不要でまるでフラッシュをたいているかのような仕上がりを実現。日常のあらゆる光の下でも、カメラの前でも、どんなに近くても自然なソフトフォーカス効果とツヤで肌を完璧に演出します。さらに、メイクをしている時も、メイクを落としたあとの素肌さえも美しさを感じる感動が続きます。

素肌をも格上げする上品なツヤ肌。スキンケアカバーという新発想

ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウは、近づくほどに美しい完璧な仕上がりをうるおいと光、2つのツヤにより実現。肌に溶け込むようなクリーミーなフォーミュラが、まるで素肌そのものが美しくなったかのように、気になる部分を瞬時に補正します。重ね塗りしても重くならないテクスチャーは、ナチュラルからハイカバーまでも幅広く対応。



3大美容成分（ヒアルロン酸1、ナイアシンアミド1、ペプチド2）によるうるおいと、光を操る厳選されたオイルを融合。肌にツヤがめぐり、カバー力が高まる「スキンケアカバー」という新境地。素肌そのものを格上げしたような、近づくほど圧倒的な美しさへ。24時間3くずれにくい、感動のロングラスティング効果を叶えます。



24時間うるおう、ナチュラル マット肌

さらに、スキン グロウと同じ、3大美容成分（ヒアルロン酸1、ナイアシンアミド1、ペプチド2）を配合し、瞬時にうるおいを保持。2種類のパウダーによるソフトフォーカス効果で長時間色移りしない、素肌のようなナチュラル マット肌を叶えるディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェアも登場。

日本人女性の肌色にマッチする11のシェード

ディオール フォーエヴァーの精神に忠実に。スタジオでの専門知識を基に、ピーター・フィリップスは、あらゆる肌色とアンダートーンに合う幅広いシェードを提案します。日本人女性の肌色にマッチする11色が登場。光を操り、自然なツヤを引き出し、近づくほどに完璧な仕上がりを実現します。



「ディオール フォーエヴァーなら、すべての女性が自分の肌にぴったりのシェードを見つけられるはずです。最もナチュラルで最も輝く肌色を叶える11のシェード、 2つの仕上がりからお選びいただけます」

ピーター・フィリップス



新ボトル デザイン



スキン グロウとスキン ウェアの新たなボトル デザインは、大きなディオールのシルバー ロゴでさらに洗練さを極めます。フィニッシュを象徴するポリッシュ ガラスとフロスト ガラスを纏い登場。完全リサイクル可能な新ボトルには、より薄いガラスと100％リサイクル プラスチック製のキャップを採用し、環境に配慮しています。



1 保湿成分

2 アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）

3 データ取得済み（当社調べ。効果には個人差があります）



ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ

SPF50 PA+++ 全11色

各7,300円（本体価格） ／ 各8,030円（税込価格）



ディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェア

SPF25 PA+++ 全11色

各7,300円（本体価格） ／ 各8,030円（税込価格）



2026年2月27日（金） 発売予定

2026年2月24日（火） ディオール 公式オンラインブティック及び一部店舗にて先行発売予定

