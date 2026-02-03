「防災イノベーション最前線～技術シーズが拓く新たな防災のかたち～」 SIPスマート防災ネットワーク カンファレンス2026のご案内（3/6開催）

株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所は、国立研究開発法人防災科学技術研究所「『スマート防災ネットワークの構築』に係る研究開発成果の社会実装に関する調査研究」事業の一環として、SIPスマート防災ネットワークカンファレンス2026を開催いたします。

「SIPスマート防災ネットワークカンファレンス2026 防災イノベーション最前線～技術シーズが拓く新たな防災のかたち～」特設サイト

詳細・お申込みはこちらから(https://sip-bosai.f2ff.jp/)

このカンファレンスでは、研究開発者による技術紹介に加え、来場者が最先端技術を実際に体験できる展示や、直接質問・意見交換ができる交流の場を設けています。

災害の兆候をいかに把握し、的確な判断や災害対応につなげるかという実務上の課題に対し、研究現場の知見をもとに現場で活かせる最新技術を体感いただけます。

国や地方公共団体の防災行政と防災研究の最前線を通して、技術シーズがもたらす次世代防災の姿をご紹介します。

開催概要

プログラム

- 日時：2026年3月6日（金）13:30～17:30開場、受付開始 13:00開演 13:30展示・交流セッション 13:00～13:30／16:05～17:30- 会議名称：SIPスマート防災ネットワークカンファレンス2026「防災イノベーション最前線」～技術シーズが拓く新たな防災のかたち～- 開催方式：ハイブリッド開催（会場＋Zoomウェビナー）- 会場：神田明神ホール（〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目16-2 神田明神文化交流館2F）アクセスマップ(https://myoujin-hall.jp/access/)- 主催：内閣府、研究開発法人防災科学技術研究所協力：防災DX官民共創協議会、防災コンソーシアムCORE- 【基調講演1】「防災力の強化に向けた防災技術の研究開発や現場実装の推進」内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（政策調整担当）付 参事官補佐瀧山 幸千夫 氏- 【基調講演2】「県内自治体間での災害被災者情報の共有」石川県 CIO デジタル推進監室 参事三宅博文 氏

※その他の講演・展示内容詳細は、特設サイトにてご案内しております。

申込要領

お問い合わせ先

- 定員：会場 160名／Zoomウェビナー 500名※事前申込制- 申込方法：お申込みはこちらから（イベント特設サイト）(https://sip-bosai.f2ff.jp/)

本カンファレンスに関するお問い合わせ

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

「SIPスマート防災ネットワークカンファレンス2026」事務局

担当：岡島、小島、瀬川

E-mail：sip_bosai_conf@ml.mri.co.jp

SIPスマート防災ネットワークに関するお問い合わせ

国立研究開発法人防災科学技術研究所 戦略的イノベーション推進室

〒305-0006 茨城県つくば市天王台3丁目1番

E-mail：sip3_symposium@bosai.go.jp