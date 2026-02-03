サーバーワークス、Anthropic社とリセラー契約を締結

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）のAWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、米国のAI企業Anthropic, PBC（以下：Anthropic社）と、AWSの生成AIサービスAmazon Bedrockを通じたリセラー契約を締結しました。

本契約により、当社はAnthropic認定リセラーとして、Anthropic社の高性能AIモデル「Claude in Bedrock, powered by Anthropic（以下：Claude）」全モデルのライセンス再販およびAWS環境におけるセキュアな導入支援を正式に開始します。

■契約締結の背景

企業のDX推進において生成AI活用は不可欠な要素となっています。特にAnthropic社のClaudeは、高い日本語処理能力と安全性から、多くの日本企業から注目を集めています。一方で、企業が生成AIを導入する際には、ライセンスの正規商流確保やデータプライバシーの保護といった課題解決が求められています。 当社はAWS専業のクラウドインテグレーターとして、これらの課題を解決し、日本企業が安心してClaudeを利用できる環境を整備するため、本契約を締結しました。

■本契約による提供価値（メリット）

国内でも限られたAnthropic認定リセラーとして、主に以下の3つの価値を提供します。

1．正規商流による安定したライセンス提供

サーバーワークスは正規の商流でお客様にClaudeを提供します。これにより、お客様はライセンス違反のリスクを回避し、長期的に安定した利用が可能となります。

2．「Claude in Bedrock, powered by Anthropic」の迅速な実装

AWSが提供するフルマネージドサービスAmazon Bedrockを活用し、インフラ構築からアプリケーション開発までスピーディに支援します。

〈支援内容〉- RAG（検索拡張生成）の構築社内ドキュメントやマニュアルなどの独自データを参照し、AIが正確に回答する仕組み（RAG：Retrieval-Augmented Generation）を構築します。- 既存システム連携社内データベースやAPIとのセキュアな接続を実現し、業務フローへの組み込みを支援します。

3．エンタープライズレベルのガバナンス対応

金融機関や大企業でも採用可能な、透明性の高い運用体制を提供します。利用状況の可視化や適切なアクセス制御を行うことで、シャドーIT（会社が許可していないツールを従業員が独自に利用すること）を防ぎ、コンプライアンスを遵守したAI活用を実現します。

■今後の展望

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」というビジョンのもと、AWSとClaudeを組み合わせた最適なソリューションを展開し、日本企業の生産性向上とビジネス変革に貢献してまいります。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2025年11月末現在、1,500社、28,400プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティア サービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。