【2年連続】株式会社SMART GOLF、「ベストベンチャー100」に選出。「場所貸し」からの脱却を掲げ、AI×人肌感で挑む「体験価値」の進化

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、イシン株式会社が主催する「ベストベンチャー100」に、2025年に続き2年連続で選出されましたことをお知らせいたします。

■「拡大」と「品質」の両立。2年連続選出の背景

「ベストベンチャー100」は、今後の成長が期待されるベンチャー企業100社を選出する賞です。初選出となった昨年は、創業からの圧倒的な出店スピードと、潜在的なゴルフ需要を掘り起こした「市場開拓力」をご評価いただきました。

今回の2年連続選出において私たちが評価されたのは、約170店舗というスケールメリットを維持しながら、同時に会員様の体験価値を追求し続けてきた点にあると考えています。 昨今、インドアゴルフ業界は淘汰の時代に入りつつあると言われます。その中で、私たちは「単なる場所貸し」に留まらず、会員様一人ひとりの上達にコミットするサービスを提供することで、選ばれ続けるブランドとしての地位を確立してまいりました。

■AIと「人肌感」の融合。テック企業としての側面

SMART GOLFは、無人運営の効率性を追求する一方で、テクノロジーを「会員様の体験価値」を高めるために活用しています。

- AIによる診断と処方：高性能シミュレーターで弾道を計測するだけでなく、AIが打球データを分析し、個々の課題に合わせた「レッスン動画」をレコメンドする機能を実装。- 高精度な練習環境：個室・半個室の集中できる環境で、数値に基づいた客観的な練習が可能。感覚に頼らない「データに基づいたゴルフ」を身近にしています。

これらは、「場所さえあればいい」という従来のインドアゴルフの常識を超え、「SMART GOLFに通うことで、確実にゴルフが上手くなる・楽しくなる」という新しい価値基準を構築するための投資です。

■約170店舗の基盤を支える、組織力の強化

店舗数の拡大と並行して、私たちが注力してきたのが「組織としての足腰の強化」です。

急拡大するベンチャー企業において、サービス品質の維持は最大の課題となります。私たちはこの課題に対し、高い当事者意識を持って事業推進できる強い組織づくりを推進してまいりました。

先日発表された「働きがいのある会社」認定（Great Place to Work(R) Institute Japan）への選出は、こうした組織力が客観的に評価された結果です。この強固な組織基盤があるからこそ、約170店舗という規模になっても、会員様に安心してご利用いただける環境を継続的に提供できると考えております。

■今後の展望：インドアゴルフを「文化」にするために

私たちは、SMART GOLFを単なる一過性のブームで終わらせるつもりはありません。

「24時間365日、好きな時にゴルフと向き合える」。それが特別なことではなく、生活の一部となるような「インフラ」として定着させることが、業界リーディングカンパニーとしての責務であると考えています。

今後も、現状に満足することなく、AI技術のさらなる活用と、人間味のあるサービスを融合させ、全てのゴルファーの皆様に「最高の練習環境」を提供できるよう、邁進してまいります。





■SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約170店舗(2026年1月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。



【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/

