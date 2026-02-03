【チクマ｜ペアウェア・メンズスーツ】 26ASカタログ・新商品発表！

株式会社チクマ

株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉）が、ペアウェア・メンズスーツユニフォームカタログ 『フェローズ』の2026 ALL SEASON新商品を発表します。

The FELLOWS PAIR WEAR & MEN’S SUIT COLLECTION Vol.11

叶えたいのは、誠実さを伝える統一感のある装い。お客様に深い信頼感を与える、洗練されたスタイルをお約束します。



■新商品のご紹介

◇ REFINED HOSPITALITY IN BLACK

フォーマルを象徴するブラックが一新！誠実な“黒”がくれる、鮮烈なペアウェア。

お客様の信頼を引き寄せる、品格あるフォーマルカラー”黒”

格調の高さはそのままに、アクセントを加えることで”いま”の感性へとブラッシュアップ。どんなシーンでも鮮度の高い着こなしで、真摯なおもてなしをかなえます。

◇ EFFORTLESS × COOLNESS

おもてなしを、自分らしく心地よく。品格と誠実さのなかに、スタイリッシュな抜け感をプラスしたゆったりシルエットのラペルレスジャケット。自然体でいられる心地よさで親しみやすいおもてなしを叶えるユニセックスウェアです。



◇MARY QUANT ―マリークワント

今号からMARY QUANTシリーズがフェローズカタログにも登場します。

より幅広いラインナップで統一感のある装いをお約束します。

■FELLOWS TAILOR―始動

この度、お客様の多様なライフスタイルとニーズにお応えするため、パターンオーダーシステム「FELLOWS TAILOR（フェローズテイラー）」を本格始動いたしました。

本サービスは、厳選された生地ラインナップからお好みの1着を選び、ゲージ見本（試着用サンプル）を用いて採寸を行うパターンオーダー方式を採用しております。初めてオーダーされる方でも完成形をイメージしやすく、理想のサイズ感を実現いたします。

【サービス概要】

名称：FELLOWS TAILOR

オーダー形式： パターンオーダー（ゲージ見本による採寸）

選択工程： 規定のパターン帳より生地を選択、ゲージ見本にてサイズ調整

納期： 約1ヶ月～1.5ヶ月

全国で展示会を開催します

■開催概要

ALPHA PIER 2026 Spring & Summer Collection

東京 2月6日（金） 9：30～17：00

TODA HALL ホールB

東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 4階

大阪2月13日（金） 9：30～17：00 (最終受付 16:00)

御堂会館・南御堂4階Aホール

大阪市中央区久太郎町4-1-11

福岡2月18日（水） 13：00～17：30 (最終受付 17:00)

2月19日（木） 9：00～16：30 (最終受付 16:00)

福岡国際会議場 502号室福岡市博多区石城町2-1

名古屋2月27日（金） 9：30～16：30(最終受付 16:00)

東桜会館 1F ギャラリー

名古屋市東区東桜２-６-３０

仙台3月3日（火） 13：00～16：30

3月4日(水) 9:00～16:30

産業見本市会館(サンフェスタ) 3F

宮城県仙台市若林区卸町2-15-2

エンドユーザー様、販売代理店様向けの内覧会です。

お問い合わせ先

株式会社チクマ アルファピア事業部 販売促進課

Mail : arinfo-sp@chikuma.co.jp

Tel : 03-3667-5324 (東京)

Tel : 06-6222-3276 (大阪)

■公式ウェブサイト

ホームページ： https://www.chikuma.co.jp/ar/

■公式SNS

Instagram：＠alpha_pier(https://www.instagram.com/alpha_pier/)

You Tube：@alpha_pier(https://www.youtube.com/channel/UCMqtEoVLAXTzIkA4PgLmlUQ)

【 補 足 】

◆株式会社チクマ◆

1903年創業の繊維商社。

本社：大阪市中央区、代表取締役社長：堀松 渉

主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服の生地素材及び製品。

1995年 環境推進室 開設

2004年 広域認定制度 第一号認定企業

「服育」の理念を提唱し、活動をスタート

2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞

2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞

2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立

2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰 優秀賞を受賞

2018年 SDGs実現に向けて取り組みを宣言

2023年 創業120周年

2024年 服育20周年

2025年 環境推進室30周年

公式ホームページ :https://www.chikuma.co.jp/

◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆

衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や様々な文化等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。

公式ホームページ :https://www.fukuiku.net/

◆チクマの「環境推進室」◆

繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の第一号認定の企業となり、2014年に北九州市で官民一体型古着リサイクル事業として回収・リサイクルを始めた衣服は、累計1,910万点（2024年8月）に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めております。

公式ホームページ :https://www.recycle-system.com/