パッケージに多様な背景をもつクリエイターの作品を起用したレトルトカレーを新発売

ベル食品工業 株式会社

日本で初めて固形カレールウを製品化したベル食品工業株式会社（大阪府）から、オリジナルブランド「BELL YELL CURRY」（ベルエールカレー）のレトルトスープカレーシリーズ3種を新発売します。あわせて東京インターナショナル ギフト・ショー春2026に出展いたします。

トピックまとめ

・障がいのあるクリエイターの作品を、カレーパッケージに起用

・多忙な女性のご自愛タイムに、個性豊かな贅沢スープカレー3種

・一部に仏ジョルジュ・キャノン社の有機ハーブティー「ダルヤ」を使用

・飲んべえの女性開発者による裏テーマは「お酒にあうカレー」

・アートなパッケージと本格的な味わいはプチギフトにも最適

【新発売】BELL YELL CURRY スープカレーシリーズ

障がいをもつクリエイターの作品をパッケージに起用

まいにち忙しく働く女性を「応援」するスープカレーシリーズです。週末の夜や休日など、自分をいたわるご自愛タイムに。また、頑張っているあの人へ、ねぎらいの気持ちを込めたプチギフトに。こだわりの素材と香りで、レストランの味わいが手軽にお楽しみいただけます。

調理例。BELL YELL CURRY フランス産有機ハーブ出汁ダルヤと紅茶鴨の薫るスープカレー有機ハーブ出汁が導く、優雅な余韻

老舗ジョルジュ・キャノン社のフランス産有機ハーブティー「ダルヤ」を贅沢に配合。7種の野菜の甘みが溶け込むスープに、紅茶鴨のミートボールとマッシュルームをあわせました。後味にはスパイスの爽快感。芳しい香りと滋味深いスープで、心も体もほぐれるご褒美カレーです。

【品名】フランス産有機ハーブ出汁ダルヤと紅茶鴨の薫るスープカレー（160g）

辛さレベル：★★

ペアリング：華やかなロゼワイン

作品名《スパイス》K・I

調理例。BELL YELL CURRY 黒トリュフとパルメザンチーズのホワイトスープカレー黒トリュフ薫る、白の贅沢

パルメザンチーズのコクに、黒トリュフの芳醇な香りと鶏ひき肉の旨みを重ねました。フェネグリークとホワイトペッパーで甘い香りと奥行きを添え、白ワインとレモンで華やかな香りと軽やかさを演出。クリーム仕立てのスープカレーはご飯はもちろん、バゲットとも相性抜群です。

【品名】黒トリュフとパルメザンチーズのホワイトスープカレー（150g）

辛さレベル：★

ペアリング：ほんのり甘く、香り高い白ワイン

作品名《味とかたち》I・M

調理例。BELL YELL CURRY 牛肉とブラックオリーブのスパイシートマトスープカレーオリーブが深める、大人のスパイシー

完熟トマトをベースに、牛肉の旨みとブラックオリーブのほろ苦さを重ねたコク深いスープカレーです。パプリカのスモーキーさとオレガノの爽やかさに、カイエンヌペッパーの香り高い辛味を添えました。ハイボールやジンソーダ、軽めの赤ワインにもよく合う、大人の一皿です。

【品名】牛肉とブラックオリーブのスパイシートマトスープカレー（160g）

辛さレベル：★★★★

ペアリング：赤ワイン、ジンソーダ、ハイボール

作品名《カレー》文太

◆商品概要

◆裏テーマは「お酒にあうカレー」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176303/table/2_1_b39c5a14946c821abd68547cc2f29ecd.jpg?v=202602031251 ]ベル食品工業 研究開発部・藤原あゆみ

BELL YELL CURRYスープカレーシリーズの開発責任者は、ターゲットと同じく働く40代女性。365日ほぼ毎晩飲み歩く「飲んべえ」でもある彼女にとって、スープカレーシリーズの裏テーマは「お酒にあうカレー」。お酒のおつまみとして、またシメのちょい食べに。夜な夜な、懇意のワインインポーターやバー常連客などへのリサーチをおこない、本人自身が納得のゆく味わいを組み立てました。ボリュームも一般的なレトルトカレーよりもやや少なめの150～160gですので、カフェやバーなど飲食店のスナックメニューにも適しています。

◆BELL YELL CURRYとは

重なったカレー皿がモチーフのロゴ

ベル食品工業が、2020年より取り組んでいるオリジナルカレーブランドです。障がいのあるクリエイターの作品をパッケージに起用することで社会参加を応援するとともに、「応援」をテーマにした多彩なカレーを展開しています。商品ラインナップやアート作品、開発ストーリーなどの詳細は、BELL YELL CURRYブランドサイト（https://bellyellcurry.com/）をご覧ください。

◆東京ギフト・ショー春2026に出展

ベル食品工業ブースでは、新発売のBELL YELL CURRYスープカレー3種をはじめ、全3種が収納できるギフトボックス（別売）を出展いたします。ぜひ、母の日、父の日、お中元、お歳暮などのギフト需要にご活用ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176303/table/2_2_4037e17b63c1875a8a87a156c2d729c2.jpg?v=202602031251 ]ベル食品工業株式会社

日本で初めて固形カレールウを製品化した、足かけ70年以上の大阪のカレーメーカーです。業務用カレールウとOEMのレトルトカレーを中心に、オリジナルブランドも手がけています。ぜひお手元のレトルトカレーの製造元をご覧ください。きっと、高確率で弊社がクレジットされているはずです。



◆お問い合わせ先

電話：06-6912-7177（代表）

担当：中山