KEYUCA（ケユカ）のスイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』から、バレンタイン限定で彩る「ショコラ・カルテット」登場。想いをそっと届ける4つの味わい！
衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は、バレンタイン商品を1月15日（木）より店舗で、1月29日（木）よりオンラインショップで数量限定発売しました。
KEYUCA（ケユカ）は2025年9月、暮らしの課題に寄り添う「ライフソリューションブランド」としてリブランディングを発表しました。それに伴い、スイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』も新たなスタイルへと進化し、より日常に寄り添うスイーツをお届けしています。
店舗では1月15日（木）より、オンラインショップでは1月29日（木）より、4種類のチョコレートケーキを詰め合わせた“今だけの特別なアソート”新作の「ショコラ・カルテット」 を中身とパッケージの両方がバレンタイン限定仕様で発売いたしました。
“誰かに想いを届ける” ことはもちろん、自分のための小さなご褒美としても選びやすい、落ち着きのある上品なデザインと、個性豊かな4つの味わいをお楽しみいただけます。
「ショコラ・カルテット」について
苺やオレンジの華やかなケーキから、濃厚なショコラまで。
4つの個性が一箱に調和した、ドルチェフェリーチェならではのギフトアソートです。
商品名 ：ショコラ・カルテット
価格 ：\1,204（税込\1,300）
数量 ：4個
内容 ：【チョコレート苺】
【チョコレートオレンジ】
【フェリーチェ ショコラフランボワーズ】
【ルナーチェショコラ】
アルコール：不使用
販売店舗 ：スイーツ店舗
ケユカ オンラインショップ :
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000594&cat=710004002
楽天市場店 :
https://item.rakuten.co.jp/dolcefelice/10000595/
KEYUCAがプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」について
ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。
”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。
東京、神奈川、埼玉での7店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。
店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/
ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx
ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/
Instagram：@dolcefelice_official
https://www.instagram.com/dolcefelice_official/
TikTok:@dolcefelice
https://www.tiktok.com/@dolcefelice
ブランド概要
KEYUCA（ケユカ）とは
KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。
河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。
今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。
URL ：https://www.keyuca.com
Instagram：@keyuca_design
https://www.instagram.com/keyuca_design/
会社概要
会社名 ：河淳株式会社
代表者 ：河崎淳三郎
所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1
設立 ：昭和49年9月3日（1974年）
事業内容：リテールソリューション事業、
グローバルハードウェア事業、
パブリックファニチャーインターナショナル事業、
メディカル事業、ホテル事業、
ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業
URL ：https://www.kawajun.co.jp