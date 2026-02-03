ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」ＫＩＴＴＥ大阪店にて、黒毛和牛とアワビ、ロブスターを味わう美食のひととき「至高の饗宴コース」を提供開始

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、ＫＩＴＴＥ大阪店にて、黒毛和牛、ロブスター、アワビの豪華ディナーコース「至高の饗宴コース」を2026年2月16日（月）から4月15日（水）まで提供します。

日本屈指の美食の街・大阪を訪れる旅行者の皆様に、世界中の厳選した豪華食材とともに、“日本ならではの最高峰の食体験をお届けしたい”という想いから、ステーキに海の食材を使用したを贅沢な一品をご提供いたします。

メインを飾る日本が世界に誇るA5ランクの黒毛和牛ステーキは、きめ細やかな霜降りが生み出す芳醇な香りと、口に含んだ瞬間に広がる上質な甘みと濃厚な旨味、とろけるような柔らかさなど、まさに“本物の和牛”だけが持つ極上の味わいです。

さらに、特別な日を華やかに彩るプレミアムな海の幸もご用意。黒毛和牛と並び称される贅沢な食材として、独特の歯ごたえと芳醇な磯の香りが格別な新鮮な鮑（アワビ）や、濃厚な旨味が凝縮されたロブスターを組み合わせ、至高のマリアージュを実現しました。

頂点を極めた肉と、選び抜かれた海の恵み。アジアの美食文化の頂点とも言える一皿がもたらす、記憶に残るラグジュアリーなダイニング体験をぜひ大阪で心ゆくまでご堪能ください。

■至高の饗宴コース概要

店舗： ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店

価格（税サ込）：

ディナー： 20,900円

お問合せ先： TEL 06-6440-7733／MAIL bsh-kitteosaka@benjaminsteakhouse.jp

URL： https://benjaminsteakhouse.jp/location/kitteosaka/

コース内容

・アペタイザー:シュリンプカクテル

・ブレッド: 2種類のパン

・サラダ：シーザーサラダ

・スープ：シェフ特製 季節のスープ

・メイン：A5 ランク黒毛和牛、ロブスターテール、アワビ

・コーヒー又は紅茶

■ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業したステーキハウスです。専用熟成庫で長期熟成されたUSDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを最高の状態でお客様へ提供しています。

ベンジャミンステーキハウスＫＩＴＴＥ 大阪店は、大阪駅直結の利便性と、落ち着いたシックな内装で、日常使いから特別な会食まで幅広く対応。都会の喧騒を忘れさせる優雅なダイニング体験をお楽しみいただけます。グループでのご会食、記念日、接待、同僚とのお集まりなど、多彩なシーンでご利用いただけます。

所在地： 大阪市北区梅田３-１-１ ＫＩＴＴＥ大阪５階

アクセス： JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

【Weekday】

Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER 14:00）

Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

【土曜・日曜・祝日】

11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733