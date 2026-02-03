ウェビナー資料作成から登壇までをAIで全自動化

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）と共同で、ウェビナーの資料作成および登壇をAIで全自動化するオンラインイベント「ALL AIウェビナー！ウェビナーの資料作成・登壇をAIで全自動化」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sea1Z3Xx5AtU)を、2026年2月10日（火）～12日（木）に開催いたします。

本イベントでは、これまで自動化が困難とされてきた「登壇資料の作成」および「当日の登壇」に焦点を当て、AI技術を活用することで、ウェビナー運営がどこまで省力化・自動化できるのかを、実演形式で公開します。

■ 開催背景｜ウェビナー運用に残る“最後の属人領域”

コンテンツマーケティング施策として、ウェビナーは映像や音声を通じて情報を効果的に伝えられる手法として、多くのBtoB企業で活用が進んでいます。

一方で、企画・集客・配信・フォローといった一連のプロセスの中でも、

「登壇資料の作成」および「当日の登壇」は、AI活用が進んだ現在においても人手に依存せざるを得ない工程として残ってきました。

資料作成にかかる工数や、登壇者の確保といった負荷がボトルネックとなり、

ウェビナー施策そのものが後回しになってしまうケースも少なくありません。

こうした課題は、ウェビナーを単発施策に留めてしまい、

継続的な成果創出や再現性のある運用を難しくする要因となっています。

■ イベント内容｜ウェビナーそのものが「ALL AI」の実演デモ

本ウェビナーでは、AIスライド自動生成サービス「イルシル」と、

ウェビナーマーケティングSaaS「Bizibl」が連携し、

- 登壇資料の自動生成- AIによるプレゼンテーション（登壇）- ウェビナー配信・運用の自動化

といった一連のプロセスを実際に実演します。

本イベント自体が一つのデモとなっており、

AIがどのようにウェビナーを成立させ、運用工数を削減するのかを、

実際の画面や進行を通じて体感いただけます。

■ このような方におすすめ

■ 開催概要

- ウェビナー施策を強化したいが、資料作成や登壇の工数に課題を感じている方- AIツールを活用し、マーケティング業務の効率化を進めたい方- コンテンツマーケティングを属人化させず、仕組みとして運用したい方- ウェビナーを商談創出につながる施策として最大化したい方

イベント名：ALL AIウェビナー！ウェビナーの資料作成・登壇をAIで全自動化

開催日程：2026年2月10日（火）～2月12日（木）

開催形式：オンライン開催（Bizibl）

定員：100名

参加費：無料

主催：株式会社Bizibl Technologies

共催：株式会社イルシル

■ お申し込み方法

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、下記リンクより事前にお申し込みください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sea1Z3Xx5AtU