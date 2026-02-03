Catlog(R)の犬専用版『Pawlinq(TM)（パウリンク）』、ティザーサイトを本日公開。2月22日に世界初お披露目イベントを開催！

株式会社RABO

『Catlog（キャトログ）』を展開する株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）は、「Catlogの犬専用版 開発プロジェクト」において、サービス名称を『Pawlinq（パウリンク）』に決定し、本日ティザーサイトを公開いたしました。また、2026年2月22日（日）に世界初となるお披露目イベントを代官山T-SITE メインストリートで開催することをお知らせいたします。

・Pawlinq ティザーサイト：https://rabo.cat/lp/pawlinq/

■ Catlogの犬専用版『Pawlinq（パウリンク）』に込めた想い

首輪型デバイスとアプリによる猫様専用サービス『Catlog』は、皆さまのおかげで2019年のローンチから6周年を迎えます。多くのプロダクトアップデートを重ね、睡眠スコアなどQOLに関する記録や体温や呼吸数などバイタルサインに類するデータなども取得可能となり、約6万匹の猫様と飼い主の皆さまにCatlogをご利用いただいてきました。

そんなCatlog開発チームが2025年2月に発表した「Catlogの犬専用版 開発プロジェクト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000037478.html)」。Catlogをそのまま転用するのではなく、システム基盤やセンサー技術、AI解析といったCatlogで培った強固な心臓部を共有しつつ、ワンちゃんと飼い主さんのために、ゼロから向き合い直し、本日ついに皆さんにご紹介できる時がきました。

「『可愛いうちの子』の言葉にならない声も、もっと聴いてあげたい。離れている時間も、もっと繋がっていられたら」そんな愛犬家の皆さんの想いに応えるべく誕生したのが『Pawlinq』です。首輪型デバイスとアプリが愛犬の日常を記録し、いつもと違う様子や体調の変化を察知することで、飼い主さんの「気づき」をサポートします。ただデータを集めるのではなく、そのデータが「愛犬との対話」になる。『Pawlinq』は、飼い主さんと愛犬の絆をより強く、より温かなものにするための存在でありたいと考えています。

『Pawlinq』という名前は、英語で「肉球」や「犬」を想起させる「Paw」と、絆を意味する「Link」を掛け合わせた造語になっています。

そして、タグライン「悔いなき愛を、きみに。」は、「大事なこの子を絶対に幸せにするぞ」「圧倒的な愛を注ぐぞ」という飼い主さんの決意を表しています。1分1秒でも長く一緒にいるために、できることは全部やる。タグラインにはそんな想いを込めました。

サービス名称の由来や開発に込めた想いについては、noteの記事で詳しく紹介しています。

「悔いなき愛」を、すべての愛犬へ。「Pawlinq(TM)（パウリンク）」が紡ぐ、愛犬と飼い主さんの“絆”

https://note.com/catlog_rabo/n/n5d7f3ce8cf01

■ 本日、『Pawlinq』のティザーサイトを公開！

『Pawlinq』のティザーサイトでは、『Pawlinq』の世界観を体感いただけるビジュアルやメッセージを公開しています。また、ティザーサイトからLINE登録いただくと、先行販売のご案内など最新情報をいち早くお届けいたします。ぜひご覧ください！



■ 2月22日（日）に、『Pawlinq』世界初のお披露目イベントを開催！

発売前の『Pawlinq』を、愛犬と一緒に実際にお試し、ご購入いただける初めての機会です。ご購入いただいた方には、会場限定のノベルティを配布予定です。ぜひワンちゃん同伴でご来場ください。

また、Catlog関連製品の展示や一部お試し体験、販売も予定しています。

- 開催日時：2026年2月22日（日）9:00～17:30- 開催場所：代官山T-SITE メインストリート（屋外イベントスペース）〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15- 参加方法：事前予約は不要- イベント内容- - Pawlinq 先行試着、販売会- - Pawlinq 専用アプリ デモ体験- - 特設フォトブース- - Catlog関連製品（Catlog、Catlog Board、Catlogケア製品など）のお試し体験、販売会- - 個別相談コーナー

※ 現地では、サービスを開発しているRABO社スタッフが販売・ご案内を担当し、サービスに関するご質問にお答えします

※ 内容は変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください

＜取材に関するお問い合わせ先＞

イベント当日に現場で撮影・取材いただけるほか、製品写真等の素材をご提供したり、RABO代表 伊豫にインタビューいただいたりすることも可能です。お気軽にご連絡ください。

RABO広報：pr@ra-bo.com

代官山T-SITE メインストリートへのアクセス方法

悔いなき愛を、きみに。

■ 「愛犬の毎日をテクノロジーで見守る」Pawlinq

大切な愛犬との時間を、1秒も無駄にしない。Pawlinqは、ずっと寄り添います。

首輪型デバイスとアプリが連携し、愛犬の日々のデータから行動やコンディションをAIが自動解析。離れている時間も繋がりを感じられる安心感、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛犬に、惜しみない愛情を注ぐすべての飼い主さんへ。Pawlinqは、愛犬との幸せですこやかな日々をサポートいたします。

