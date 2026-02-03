【caseplayとNECPCがコラボ】シンプルからデコラティブなデザインまで充実した2,000種類以上のラインナップで、最新タブレットLAVIE Tab EX専用のフォリオケースが新登場！

株式会社FOX

株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、豊富なデザインと幅広い対応機種のケースを取り揃えるスマホアクセサリーのプラットフォームcaseplay（ケースプレイ）は、NECパーソナルコンピュータ株式会社（以下NECPC）とコラボレーションし、NECPCより新たに発売されるタブレット「LAVIE Tab EX」専用のフォリオケースを2月12日（木）より販売を開始いたします。

本フォリオケースは、「LAVIE Tab EX」のご購入者を対象に、2,000種類以上のデザイン（デザインのラインナップは順次追加予定）からお好きな1点を無料で選べる“購入特典”として付属しています。購入特典は、商品に同梱されている案内カードにそってお申込みいただけます。

▷LAVIE Tab EXフォリオケース特設ページ

https://caseplay.shop/pages/lavietabex

■フォリオケース for LAVIE Tab EXの製品特徴

▷用途に合わせて選べる2種類の角度に対応したスタンド機能とペン収納に対応した設計。

▷フォリオケースに取り付ける本体カバー部（フォリオパーツ）は、3色から選択可能。

▷フォリオパーツを取り外すことで、使用シーンに応じた柔軟な使い分けが可能。

▷フォリオパーツ並びにポリカーボネートとTPU のハイブリッド構造による耐衝撃性能。

▷フォリオケース本体には再生素材を、デザインのプリントには『GREENGUARD Gold』認証のUV硬化インクを使用した、環境に配慮した商品構成。

※GREENGUARDは、米国の第三者安全科学機関であるUL社が実施する、室内空間における化学物質排出に関する環境認証制度です。公平な経験科学データに裏付けされた情報を基に、化学物質の室内空間への排出量が少なく、より環境に配慮された製品が認証を受けられます。

認証には通常とGoldの２種類があり、Goldには通常よりも厳しい基準値が設定されています。

出典：株式会社ミマキエンジニアリングHP

■フォリオケース for LAVIE Tab EXの商品概要

【対応機種】

LAVIE Tab EX

https://www.nec-lavie.jp/products/tablet/ex/

【販売価格】

\5,980（税込）から

※デザインにより異なります

【カラーバリエーション】

・オフホワイト

・ライトグレー

・ダークグレー

【商品ページ】

https://caseplay.shop/pages/lavietabex

■ LAVIE Tab EX購入特典に関して

LAVIE Tab EXをご購入いただいた方に、2,000 種類以上のデザインにより、お好きなデザインのケース１つを無料でお申込みいただけます。LAVIE Tab EXに同梱されている案内カードに記載の手順に従ってお申し込みください。

※LAVIE Tab EX (PC-TX117LAS / PC-TAB11301)専用ケース1つと引き換えられます。

※LAVIE Tab EX (PC-TX117LAS / PC-TAB11301)専用ケース以外の商品はクーポン対象外となります。

※本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※製品不具合の場合、お手数ですがお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

※正規取り扱い店でご購入された製品に限ります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予告なくご利用の手順が変更になる場合があります。

※在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

--

主催：NECパーソナルコンピュータ株式会社

--

LAVIE Tab EXケースプレゼントキャンペーン事務局

運営：株式会社FOX

商品に関する問い合わせ

株式会社FOX

mail：support@caseplay.zendesk.com

受付時間：AM10:00～PM5:00（土日祝日・年末年始除く）



■caseplayについて

スマートフォンは現代ではなくてはならないアイテム。ユーザーは多くの情報をスマートフォンから取得し、家族や友人とのコミュニケーションの大半もスマートフォンを介して行われています。それほど身近なスマートフォンを自分らしいケースで包みたいというニーズは誰にでも共通のものですが、これまで特にAndroidスマートフォンユーザーには十分な選択肢が用意されていませんでした。caseplayは日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムを在庫することなく販売可能なサステナブルなプラットフォームです。

▷caseplayサイト

https://caseplay.shop

■NECパーソナルコンピュータ株式会社について

NECパーソナルコンピュータは、国内PC市場における継続的な支持と販売実績を背景に、日本のPC市場を長年にわたり支えてきた企業です。

山形県米沢市に開発拠点を構え、個人向けブランド「LAVIE」をはじめとするパソコンやタブレットにおいて、商品企画・開発・製造・サポート・修理までを一貫して行う、

製販一体のものづくり体制で提供しています。

設立：2011年7月1日

代表者：代表取締役 執行役員社長 檜山 太郎

所在地：東京都千代田区外神田四丁目14番１号 秋葉原UDX

URL：https://www.nec-lavie.jp/company/

■FOX会社概要

会 社 名：株式会社FOX

所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F

代表取締役：五十畑 理央

▷FOX.INC URL： https://foxinc.jp

▷FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/

＜事業内容＞

FOXは2011年に創業し、スマートフォンケースの輸入販売からスタートしました。これまで世界中のさまざまなメーカーや工場とのリレーションシップを築き、商材カテゴリーの領域を拡大してきました。現在ではスマートフォンケースの輸入販売だけではなく、Blackberry（スマートフォン本体）やIoTガジェットの輸入販売からファッションブランドケースのサプライヤとしての商品供給、大手通信キャリア向けタブレットデバイスのプロデュースに至るまで、スマートフォン関連アイテムに関わる事業を中心に展開しています。

創業以来、FOXはただ単に“物を売る”ということではなく“お客様への価値の提供”を信条に、常にマーケティング志向で一つ一つの事業に真摯に取り組み、多くの実績を積み重ねてきました。これまでの事業で培ったノウハウとナレッジ（ネットワークによる確かな情報収集力、市場のニーズをいち早く取り入れた企画力、機能的で高品質なものづくり、大手通信キャリアや百貨店などの良質な販売チャネルへの流通、顧客接点として重要な役割を担うCSチーム構築、など）を昇華させ、スマートフォン関連領域における、健全かつ強固なサプライチェーンの構築に取り組み続けています。

本プレスリリースに記載している会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。