Cerevo、SF漫画の金字塔『コブラ』に登場する武器「サイコガン」製品化プロジェクトを開始

株式会社Cerevo（本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 大沼 慶祐）は、寺沢武一氏原作のSF漫画『コブラ（COBRA THE SPACE PIRATE）』に登場する主人公コブラの左腕に仕込まれた伝説の武器「サイコガン」を、1/1サイズで再現し製品化するプロジェクトを開始します。発売は2026年冬を予定しています。

『コブラ』は、宇宙海賊コブラが様々な冒険を繰り広げるSF作品で、1978年の連載開始以来、アニメ化・映画化もされている世界的人気作品です。サイコガンは、思念によって制御され、強力な破壊力を持つ伝説的な武器として作品の象徴的な存在となっています。

本製品は、原作の世界観を忠実に再現しながらも、Cerevoの技術力を駆使してファンの皆様にコブラの世界を体験していただける製品を目指して開発を進めてまいります。

●ワンダーフェスティバル2026[冬]にて限定ノベルティ配布

2026年2月8日（日）に幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル2026[冬]のCerevoブースにおいて、条件を達成した方を対象にサイコガン1/1プロジェクト開始記念としてコブラのロゴが入った限定ノベルティを配布します。

日時：2026年2月8日（日）10:00～17:00

場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール

ブース：7-17-01（7ホール）

公式サイト：https://wonfes.jp/specialsite/

【公式Xフォロー＆リポストキャンペーン】

Cerevo公式X（@cerevo(https://x.com/cerevo)）をフォローし、対象の投稿をリポストいただいた方に、サイコガン1/1プロジェクト開始記念としてコブラのロゴが入った限定ノベルティをプレゼント！

※ノベルティは在庫が終了次第、配布終了となります。

