【総フォロワー350万人突破】美容オタクコミュニティ「EMMEメイト」を活用したプロモーション支援サービスを提供強化！

月間10億視聴数を誇るSNS美容メディア「EMME」を運営する株式会社gracemode（本社：東京都目黒区、代表取締役：木上実乃里）は、独自に構築した美容感度の高いインフルエンサーコミュニティ「EMMEメイト」の総フォロワーが350万人を突破いたしました。これを機に、コミュニティを活用したマーケティング支援サービスを強化いたします。

「EMMEメイト」は、日頃から自発的に美容情報を発信し、SNSアルゴリズムを熟知したマイクロ～ミドルインフルエンサーが集まる精鋭コミュニティです。本サービスでは、このコミュニティと強固なリレーションシップを基盤に、「投稿率100%・高品質なUGC創出」を実現するギフティング施策をはじめ、オフラインイベントへの動員、リアルな声を吸い上げる座談会など、美容商材のプロモーション成果を最大化する多角的な施策を提供してまいります。

▼サービス強化の背景

昨今の美容SNSマーケティングにおいて、実際の使用感やリアルな感想を伝えるUGCの重要性が高まっており、インフルエンサー施策は必須となっています。しかし、一方で「製品を配っても投稿されない」「製品を写しただけの投稿などでは製品の魅力が伝わらない」など、インフルエンサー施策の成果に関する課題をご相談いただくケースが増加しています。

このような背景を受け、当社では過去2年間にわたり、自社で運営する美容インフルエンサーコミュニティ「EMMEメイト」を活用したプロモーション施策を継続的に実施してまいりました。その中で、投稿率の高さやUGCの質において多くの実績を積み上げてきたことから、今回、同コミュニティを中核としたマーケティング支援サービスをさらに拡充することにいたしました。

▼美容感度の高い厳選コミュニティ「EMMEメイト」とは

「EMMEメイト」とは、日頃から最新コスメや美容トレンドを発信しているマイクロ～ミドル規模（フォロワー数千～数万規模）のインフルエンサーネットワークです。

＜EMMEメイトの特徴＞

▼サービスの特徴

- EMME編集部が厳選した「美容オタク」集団EMME編集部が日頃の投稿内容をリサーチし、自発的な発信力が高い方をリスト化。個別のリクルート活動で加入いただいている「美容オタク集団」です。- アルゴリズムやトレンドに敏感過去に「バズった」経験を持つ方たちをリクルーティングしているため、各SNSに対してのアルゴリズムを的確に捉え、Instagramの発見タブ上位掲載や投稿が伸びるUGC作成が可能です。- 多様なカテゴリを網羅し、ユーザーに響く発信力年代や趣味・嗜好など、細分化された美容のカテゴリを網羅。ご担当者様の製品に親和性の高い層に対して、独自の言葉でリアルな使用感を届け、界隈ユーザーに響くUGC創出が可能です。

コミュニティの力を活用し、ブランドの課題に合わせた柔軟なプランニングが可能です。

- 高品質ギフティング「配って終わり」ではなく、コミュニティのリレーションを活かし、任意投稿もしくは投稿率100%保証のプランを提供させていただきます。新製品発売時の口コミ蓄積や、発見タブ掲載による話題化に劇的な効果を発揮します。年間を通じた定期的な話題化のご支援も可能です。- イベント集客・体験型プロモーション新作発表会やPOPUPストアへの動員をサポート。美容感度の高い層が会場からリアルタイムで発信することで、イベント期間中の集客や話題化を最大化させます。- コミュニティ座談会トレンドに敏感なEMMEメイトによる座談会やアンケートを実施。プロモーション前の仮説検証や、ユーザー目線での製品フィードバックを得ることができます。

■ お問い合わせ

SNS/インフルエンサーマーケティング支援にご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://gracemode.jp/contact/

■EMMEについて

簡単&すぐに実践できる美容情報やトレンド情報を毎日発信している国内最大級(*2)のSNS美容メディア。EMME＋EMME編集部アカウント合わせて、総フォロワー200万人以上、月間10億impを誇るSNS美容メディアです。

編集部アカウントのURLはこちら :https://lit.link/5d9f01bb-6f21-4ce6-899e-62b5f9793d35

■ 株式会社gracemode 会社概要

会社名：株式会社gracemode(ベクトル100%子会社)

代表者：代表取締役 木上 実乃里

所在地：東京都目黒区青葉台1-13-6 ザ・ワークス・クロス 3階

事業内容：美容特化型メディアの運営、SNSマーケティング事業、PR事業

設立：2018年1月25日

ウェブサイト：https://gracemode.jp/