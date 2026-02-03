【エステー】空間も、イヤなニオイも、スッキリ！“浮かせる”トイレ用消臭芳香剤「消臭力 DeoPita トイレ用」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、「浮かせる収納」に着想を得て、置くだけではなくトイレ側面などに設置し浮かせることで、空間もニオイもスッキリさせることができるトイレ用消臭芳香剤「消臭力 DeoPita(デオピタ)トイレ用」と、その「つけかえ 2個セット」を2月27日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

香りは、〈リフレッシュサボン〉、〈グリーンフルーティー〉、〈シルキーブーケ〉の3種類です。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は税込み各547円前後、「つけかえ 2個セット」は税込み各877円前後の見込みです。

本製品は、住まいと暮らしに特化したSNS「RoomClip」監修のもとに開発。また、香りは日本かおり研究所が監修しています。

開発背景

（製品左から：リフレッシュサボン、グリーンフルーティー、シルキーブーケ）

今回の開発にあたり着目したのは、トイレ空間における関心事の変化です。

本製品の監修にあたったRoomClipのユーザーデータ（※1）をみると、トイレ空間における「心地よさ」や「生活感をなくしたい」に関連するコメント・タグがここ数年で伸長しており、トイレの見た目や、トイレでの居心地の良さを追求する層の存在が示唆されます。

収納に関しては、掃除のしやすさから物を直接床に置かない「浮かせる収納」の検索率がここ数年で伸長。トイレ空間においても、掃除用具などを浮かせ、空間をスッキリさせる工夫が見られています。

エステーが20-70代の女性を対象に実施した調査でも（※2）、「トイレをどんな空間にしたいか」という質問に対し、「見た目を綺麗にしたい」「見た目がシンプルな空間にしたい」の項目が、全体と比較して30-40代のファミリー世代において高い傾向でした。

（※2）DS：2024年度 エステー調べ n＝2000（20-79女性）

そこで開発したのが、“トイレに、ピタッと新発明。空間も、イヤなニオイも、スッキリ”をコンセプトにした「消臭力 DeoPita トイレ用」です。薄型のコンパクトサイズで、しっかりとした消臭機能を持ちながら、浮かせても置いてもトイレに馴染んで目立ちません。また、生活感を出さず、床掃除もしやすいのが特徴です。

トイレ空間を「清潔であればよい場所」から「居心地のよい場所」へ。そして、消臭芳香剤を「仕方なく置くもの」から「インテリアに溶け込むもの」へと、意識変化を捉えた提案で市場の拡大を図るべく、本製品を開発しました。

RoomClip 担当者 コメント

ルームクリップ株式会社

RoomClip住文化研究所 主任研究員

水上 敦史

従来「清潔であればよい場所」として捉えられてきたトイレ空間は、近年「居心地のよい空間」としての価値が高まっています。インテリアや照明、香りはもちろん、置かれる小物にまで統一感や配置の工夫を求める傾向が広がっているのです。

また、2010年代後半から、壁に浮かせる収納方法が掃除のしやすさを兼ね備えた収納方法として水回り全体で定着した新しいノウハウになっている点も見逃せません。

そのような背景のなか登場した本製品は、「仕方なく置くもの」とされがちだった消臭剤のイメージを刷新しています。デザイン性や「浮かせる」という設置の工夫によってインテリアに自然に溶け込みつつ、機能する点が特徴です。トイレを単なる生活の場から、心地よいスペースへと変えたいというトレンドに合致した、魅力的な選択肢となるのではないでしょうか。

RoomClipについて

家具や家電、雑貨などのインテリア写真の投稿、閲覧からアイテムの購入までできる、住生活の領域に特化した日本最大級のソーシャルプラットフォームです。スマートフォンアプリとインターネットのウェブサイトを展開しています。現在写真枚数は600万枚を超えます。RoomClipは日本で最も「実際に人が生活している部屋の写真とデータ」が集まっているサービスです。雑誌やテレビなど年間に100以上の媒体でRoomClipユーザーが紹介されています。

また、蓄積された膨大なデータから生活者のインサイトを抽出し、企業や社会に向けて発信するプロジェクト「RoomClip 住文化研究所」を運営しています。

商品について

「消臭力 DeoPita トイレ用」は、置くだけでなく、トイレやタンク側面、壁などに取り付けることで、場所を取らずに“浮かせて”使えるトイレ用消臭芳香剤です。

“瞬間”と“継続”の2つの消臭パワーを凝縮したダブルの消臭アプローチで、用を足した直後の気になる便のニオイを瞬間的に防ぎ、トイレに漂う壁や床のしみつき臭まで継続的に消臭・防臭します（※3）。香りや効果は約8週間持続します（※4）。

本体容器(右画像)は、トイレ空間への溶け込みを重視したミニマルなデザイン。本体の側面の窓から液体が見え、交換時期が分かるように設計されており、空間に馴染むよう正面からは液色が見えない仕様にしています。

また、付属する保持力の高い粘着タブ付きの専用フックに掛けることで、トイレやタンク、壁などに簡単に取り付けることができ、見た目にもすっきり快適なトイレ空間を演出します。

（※3）使用環境によって効果を感じにくい場合があります

（※4）季節や使用状況により異なります

香りは、〈リフレッシュサボン〉、〈グリーンフルーティー〉、〈シルキーブーケ〉の3種類で、それぞれ「つけかえ 2個セット」も同時にラインナップします。

製品情報

（左から：リフレッシュサボン、グリーンフルーティー、シルキーブーケ）

・製品名：消臭力 DeoPita トイレ用

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み547円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：本体1個

・成分：香料、溶剤

・初年度販売目標：本体・つけかえ 計157万個

・製品名：消臭力 DeoPita トイレ用 つけかえ 2個セット

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み877円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：つけかえ2個

・成分：香料、溶剤

・初年度販売目標：本体・つけかえ 計157万個