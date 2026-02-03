大阪・天王寺のシュラスコ「カーニグリル」、イチボやサーロインなど希少部位含む全17種の食べ放題が半額になるキャンペーンを2月16日よりスタート

株式会社DIC

大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社DIC（本社：大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役：加納 明）は、設立10周年を記念し、「シュラスコ食べ放題 カーニグリル 天王寺駅前店」にて、イチボやサーロインなどの希少部位を含む全17種の食べ放題が半額で提供されるキャンペーンを2026年2月16日（月）から2月28日（土）までの平日限定で開催いたします。

シュラスコ食べ放題カーニグリル

本キャンペーンは、「平日16時スタート」「1日5組様」「電話予約」に限定した特別企画です。

店舗URL：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27137071/

■開催背景

10周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださったお客様へ最大級の還元を行うべく、当店の看板コースを、採算度外視の"1,995円"で提供することを決定いたしました。 お客様にとって記憶に残る特別な食体験を提供したいと考えております。当店の味をまだ知らない方にも興味を持っていただくきっかけとなることを目指しています。

■キャンペーンの特徴

イチボ・サーロインを含む「全17種」が半額！シュラスコの代名詞である希少部位「イチボ（ピッカーニャ）」や、肉の王様「サーロイン」など、高級部位を含む人気の『プレミアム食べ放題』が対象です。専用のマシンでじっくり焼き上げたジューシーなお肉を、ストップをかけるまでスタッフがテーブルにお持ちします。また、サイドメニューも充実のフルコースとなっており、お肉だけでなく、サラダや揚げ物、特製カレーなどもセットになっています。お肉の合間の箸休めや締めの一品まで、追加料金を気にせずにお楽しみいただけます。

イベント名： 半額キャンペーン

開催期間 ： 2026年2月16日（月）～2月28日（土）のうち、平日（月～金）のみ

対象店舗 ： シュラスコ食べ放題 カーニグリル 天王寺駅前店

開催時間 ： 16:00スタート限定

組数限定 ： 1日5組様限定

予約方法 ： 電話予約のみ（TEL：050-5600-8135）

※16:00以降のお問い合わせの際、お電話が繋がりにくい場合がございます。

あらかじめご了承ください。

利用条件 ：

1組様あたり最大4名様まで半額適用（5名様目からは通常料金となります）。

当日のコース変更は不可となります。事前にメニューをお決めください。

■対象コース（価格は全て税込）

プレミアム食べ放題コース

通常3,990円 → キャンペーン価格 1,995円

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27137071/party/230920101

■店舗概要

VIP個室あり店内

店舗名 ： シュラスコ食べ放題 カーニグリル 天王寺駅前店

住所 ： 〒543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-9 毎日シルバービルディング7F

アクセス： JR/地下鉄御堂筋線・谷町線「天王寺駅」徒歩1分

電話番号： 050-5600-8135

営業時間： 月～金 16:00～00:00 / 土日祝 11:00～00:00

定休日 ： なし（1月1日を除く）

URL ： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27137071/

■会社概要

企業名： 株式会社 DIC

代表者： 代表取締役 加納 明

所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305

事業内容：

1.飲食事業の経営、企画運営

2.経営コンサルタント

3.プロデュースおよびFC事業

URL： https://dic-food.com/