川島明（麒麟）さんが、展覧会アンバサダー、音声ガイドナビゲーターに決定！
会期：2026年３月14日（土）～6月14日（日） 会場：国立科学博物館（東京・上野公園）
既報のとおり、2026年3月１４日（土）より、国立科学博物館（東京・上野）にて、特別展「超危険生物展 科学で挑む生き物の本気」を開催します。本展では、私たち人間にとって時に脅威となる生態、能力を持つ生物を「危険生物」として紹介し、その生物が秘めた「必殺技」の数々を科学的な視点から解き明かします。
この展覧会アンバサダー、音声ガイドナビゲーターに川島明さんが決定いたしました。
【川島 明さんコメント】
特別展「超危険生物展」アンバサダーを務めます、麒麟・川島明です。
うちには小学生と幼稚園児の子どもがいるのですが、チラシを見せた瞬間に「早く行きたい！」と大盛り上がりでした。
“危険生物”というテーマには少しドキッとする部分もありますが、この展覧会では彼らの“技”や驚異的な能力をまるで必殺技のように楽しく紹介します！
春休みはもちろん、ゴールデンウィークの連休にもぴったりの内容なので、私自身も家族と一緒にじっくり楽しみたいと思っています。
私も音声ガイドナビゲーターとして参加していますので、ぜひご期待ください!!
プロフィール
●川島 明
1979年2月3日生まれ。京都府出身。
NSC大阪校20期生。1999年に田村裕と麒麟を結成。「M-1グランプリ2001」決勝進出をきっかけに知名度を上げた。2004年には「第33回上方お笑い大賞」で最優秀新人賞を獲得。2010年には「R-1ぐらんぷり」の決勝に進出し、「IPPONグランプリ」では第16回、第26回で優勝した。多数のバラエティ番組でMCを担当。
本日２月３日（火）より各種前売券、販売開始！
特別展「超危険生物展 科学で挑む生き物の本気」の各種前売券を、本日２月３日（火）午前10時より販売開始いたします。
１. 各種前売券は2月3日（火）午前10時から販売開始！
チケット情報の詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。
https://chokikenseibutsuten.jp/ticket/
【前売券】(税込)
前売券販売期間：2026年2月3日(火)10時～3月13日(金)23時59分
一般・大学生 2,100円
小学生・中学生・高校生 500円
【当日券】(税込)
一般・大学生 2,300円
小学生・中学生・高校生 600円
※未就学児は無料。
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料。
※学生証、各種証明書をお持ちの方は、入場の際にご提示ください。
2. 企画チケット情報
前売券販売期間：2026年2月3日(火)10時～3月13日(金)23時59分
１. 【数量限定】親子ペア券 2,500円（税込）
親子で楽しめるペアチケットです。「前売券 一般・大学生」1枚と「前売券 小学生・中学生・高校生」1枚がセットになっており、100円お得です。春休みやゴールデンウィークなどのお出かけに、是非ご家族でお楽しみ下さい。
［販売場所］ 公式オンラインチケット
２.【数量限定】ヒョウモンダコぬいぐるみセット券 5,500円（税込）
エリアB特殊攻撃系「猛毒型」ラボから、テトロドトキシンを持つヒョウモンダコがぬいぐるみに。
「前売券 一般・大学生」1枚と、展覧会オリジナルのヒョウモンダコぬいぐるみ1点がセットになったチケット。
外部からの刺激をうけて生じる黄色や青色のリング模様（＝ひょう紋）を再現したデザインで、特設ショップで同商品を購入するよりも230円お得です。
［販売場所］ セブンチケット
※お一人様1枚のみの購入制限を設けます。
※特別展会場内の特設ショップレジカウンターにて
お引き換えください。
※「オリジナルぬいぐるみ ヒョウモンダコ」は、
特設ショップにて3,6３0円（税込）で販売予定です。
オリジナルぬいぐるみ ヒョウモンダコ※商品画像はイメージです。
３.【数量限定／4月7日以降利用可】デュエル・マスターズコラボカードスリーブセット券
2,980円（税込）
特別展「超危険生物展」と「デュエル・マスターズ」（略称：デュエマ）のコラボレーションが実現！4月7日（火）からご利用いただける「前売券 一般・大学生」(期限付き)1枚と、展覧会キービジュアルをイメージしデュエマの歴代人気クリーチャーたちが多数登場するオリジナルデザインのコラボカードスリーブ1点（４２枚入り）、プロモーションカード《百鬼の邪王門》１枚がセットになったチケット。デュエマの“超危険生物”たちと一緒に「危険生物研究所」を楽しもう！
［販売場所］ アソビュー！
※チケットならびにスリーブ・カード引換券は4月7日(火)から利用可能です。3月1４日（土）～4月5日（日）までは、本チケットでのご入場およびスリーブ・プロモーションカードの引き換えは出来ません。
※お一人様1枚のみの購入制限を設けます。
※スリーブ・カードは特別展会場内の特設ショップレジカウンターにてお引き換えください。引き換えは当チケット利用当日のみ可能です。
※「デュエル・マスターズ×特別展『超危険生物展』コラボカードスリーブ」は、4月7日（火）から特別展会場内の特設ショップにて880円（税込）で販売予定です。会場内特設ショップでのプロモーションカード《百鬼の邪王門》の配布には条件があります。詳細は決定次第展覧会公式サイトおよびXで発表します。
（左・中央）デュエル・マスターズ×特別展「超危険生物展」コラボカードスリーブ
（右）デュエル・マスターズ×特別展「超危険生物展」コラボプロモーションカード《百鬼の邪王門》
※商品画像はイメージです。
デュエル・マスターズとは…
光・水・闇・火・自然、５つの文明のクリーチャーたちが熱く激しくぶつかり合う迫力満点のカードゲーム。たくさんのカードの中から、プレイヤー自身のアイディアでデッキを作り出して対戦を楽しめます。デュエマは2026年で25周年。「超危険生物展」とのコラボをはじめ、さらなる盛り上がりにご注目ください！
【本展見どころ】
本展では、私たち人間にとって時に脅威となる生態、能力を持つ生物を「危険生物」として紹介し、その生物が秘めた「必殺技」の数々を科学的な視点から解き明かします。地球上には「食うため」「身を守るため」驚異的な能力「必殺技」を秘めている生物が数多く存在します。
「超危険生物展」では人間が太刀打ちできない「危険生物」の「必殺技」に焦点を当て、あなたの知らない危険生物の驚くべき生態から身近な生物が隠し持つ危険性まで、科学の力でその秘密に挑みます。
知的好奇心をかき立てる、危険生物の迫力満点の展示をぜひご体感ください。
１.怪力を生み出すアフリカゾウの鼻を解剖学と最新ホログラム技術で立体化!
２.マダニ、ツツガムシなどミクロの危険生物を巨大化! その秘密に科学で迫る!
３.電気を武器とする生物の体内発電メカニズムを最新の透明標本技術で完全見える化!
４.世界５大陸、７つの海で４０年以上をかけて撮影してきた貴重映像から超危険生物、
その必殺技の瞬間を厳選して紹介!
【開催概要】
展覧会名： 特別展「超危険生物展 科学で挑む生き物の本気」
会 期： 2026年3月14日（土）～6月14日（日）
開館時間： 9時～17時（入場は16時30分まで）
夜間開館：4月25日(土)～5月6日(水・休)は18時まで開館(入場は17時30分まで)
休館日：月曜日、5月7日（木）
※ただし3月30日（月）、4月27日（月）、5月4日（月・祝）、6月8日（月）は開館
会 場： 国立科学博物館（東京・上野公園）
料金（税込）：一般・大学生2,300円（2,100円） 小・中・高校生600円（500円）
＊（カッコの中は前売）
主 催： 国立科学博物館、TBS、TBSグロウディア、朝日新聞社
協 賛： 野崎印刷紙業、早稲田アカデミー
後 援： BS-TBS、TBSラジオ
お問合せ先：050-5541-8600（ハローダイヤル）、03-5814-9898(FAX)
展覧会公式サイト： https://chokikenseibutsuten.jp(https://chokikenseibutsuten.jp)
公式X：@chokiken2026
公式Instagram：@chokiken2026
※会期、開館時間等は変更する場合があります。