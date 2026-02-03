株式会社ZEROSEVEN

株式会社ZEROSEVEN（本社：東京都大田区／代表取締役社長 吉田令奈、以下「当社」）は、理美容師の職業病として社会問題になっている「手荒れ」の予防と、安心・安全な職場環境づくりを推進するため、2026年2月より日本ヘアカラー工業会（以下、JHCIA）に賛助会員として入会いたしました。

理美容師の離職原因の上位にも挙がる「手荒れ・皮膚障害」は、初期段階での「予防」が極めて重要です。当社はこれまで、理美容学校への「ニトリル手袋」提供などを通じ、実習段階からの手荒れ予防に関する啓発活動に取り組んでまいりました。この度、JHCIAが掲げる「予防を軸とした安全・啓発」の考え方に深く賛同し、同会が発信する信頼性の高い情報を共有しながら、ニトリル手袋の着用による手荒れ予防の普及に取り組むことで、理美容師が長く安心して働き続けられる環境の実現を目指します。

今回の加盟により、当社は以下の取り組みを強化します。

- 信頼性の高い情報の普及: JHCIAのリスク情報や予防策を理美容学校やサロンへ積極的に提供します。- 適切な「手袋着用」の定着: アレルギー発症と密接に関係する手荒れを防ぐため、施術時の適切な手袋着用の重要性を啓発します。

日本ヘアカラー工業会（JHCIA）とは

JHCIAは、ヘアカラー工業の健全な発展を図るとともに、会員相互の連携を通じて国民文化の向上に寄与し、会員企業の繁栄を目的として活動する業界団体です。一般用およびサロン用ヘアカラー製品を扱うメーカーで構成され、ヘアカラー産業全体を俯瞰した立場から、安全性や品質に関する業界自主基準の整備、国内外の規制・安全性情報の収集・分析、ならびに啓発活動などに取り組んでいます。これらの活動を通じて、JHCIAはより安全に、安心してヘアカラーリングを楽しめる社会の実現を目指しています。

消費者や理美容師に向けた啓発活動

JHCIAでは、ヘアカラーに関する正しい理解の促進を目的として、一般消費者および理美容師を対象とした啓発活動に注力しています。具体的には、ホームページ等を通じた情報提供により、ヘアカラーによるトラブルの未然防止を図るとともに、近年は理美容師の手荒れ予防や、施術時における適切な手袋着用の重要性についての理解促進にも取り組んでいます。

【参考】

- 理美容師向けヘアカラーリングハンドブック（DL版）(https://www.jhcia.org/handbook/ )- 理美容師の手袋着用に関するお客様意識調査結果(https://www.jhcia.org/pdf/survey_report_2023.pdf )

株式会社ZEROSEVENについて

ヘアカラー施術用ニトリル手袋「Nitrile Black Pro. Long」を輸入販売。ヘアカラー剤の使用を想定したニトリル（合成ゴム）素材を使用し、指先の感覚を損なわず細かな作業がしやすいのが特徴。「手荒れのない未来」を目指し、理美容業界における手袋着用の普及と啓発に注力しています。

【団体概要】

団体名：日本ヘアカラー工業会（JHCIA：JAPAN HAIR COLOR INDUSTRY ASSOCIATION）

所在地：東京都中央区日本橋人形町2-4-9 人形町双葉ビル9階

会長：田尾 大介

URL： https://www.jhcia.org/

【会社概要】

会社名：株式会社ZEROSEVEN

所在地：東京都大田区大森西7-9-7（本社）

事業内容：ニトリル手袋輸入卸売、PB商品の開発支援

URL：https://www.zseven.jp

本件に関するお問い合わせ contact07@zseven.jp