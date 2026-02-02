エコプラスチック製品開発に特化したマッチングプラットフォームサービス「エコプラ・ワールド」β版をリリース。

株式会社関西ユアイノベーションパートナー

プラスチック材料(環境配慮複合プラスチック)を開発(以下、エコプラ事業)、ファクトリーオートメーション事業(以下、FA事業)を展開する株式会社関西ユアイノベーションパートナー（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：酒井 勇輝）は、材料、金型、成形、完成品とあらゆるエコプラスチック(バイオ・再生プラスチックなど)製品開発に関わる企業のマッチングを支援するプラットフォームサービス「エコプラ・ワールド」をリリース致します。また、リリースに伴って、有料サービス(通常5万円/月 X 5か月分)を”無料”で提供するキャンペーンを実施いたします。

「エコプラ・ワールド」サービスサイトは以下

https://ecopla.kansai-yip.co.jp/

エコプラワールドはエコプラスチック製品開発に特化したWebマッチングプラットフォームです。

エコプラ・ワールドとは

エコプラスチック製品(バイオ・再生・その他環境配慮プラスチック)の製品開発に特化した、「無料(一部有料)」でご利用いただけるBtoBマッチングプラットフォームサービスです。

想定されるユーザー様の例

エコプラ・ワールドの特徴

- サステナビリティ経営が求められる中、バイオプラスチック、再生プラスチックなどの素材を用いた新製品開発を求められている開発者様- エコ素材を用いた成形技術はあるが、認知拡大に課題を感じている営業担当者様- エコ素材拡販担当の素材メーカー営業担当者様特徴１. 質の高いマッチングを実現

エコプラ・ワールドは「エコプラスチック製品開発」という共通の目的を達成するために登録するユーザーで構成されるため、通常マッチングサービスと比較すると、質の高いマッチングを実現致します。

特徴２. サービス使用料基本「無料」※一部有料プラン有り

本サービスでは、登録、案件登録(購入側)、案件応募(提案、販売側)、マッチング成立における費用は一切いただかないサービスとなっております。

※アクティブユーザー様には弊社FA事業担当者より、生産技術、設備保全ご担当者様のご紹介をお願いすることがございますが、ご購入を必須とするものではございません。

特徴３. 公的機関、ベンチャーキャピタル様、金融機関からの推薦事業

本サービスは、大阪信用金庫様からの推薦を得て、公益社団法人大阪産業局(主催)、大阪府(協賛)【第19回ビジネスプランコンテスト ドリームDASH！】に出場し、優秀賞を受賞、さらにミライドア様(旧フューチャーベンチャーキャピタル様)よりFVC賞を受賞しあらゆる外部関係者様よりご評価、ご支援を頂いております。

エコプラ・ワールド開発に至った経緯と解決したい課題

「プラスチック製品を進化させる！！」。この想いを実現されるため、本サービスを開発致しました。 これまでプラスチック射出成形用取り出しロボットメーカーなどでの勤務を通してプラスチック業界に深く関わってきました。その中で世の中の「プラスチック＝悪」という見方に疑問を持ったことが本サービス開発に取り組みきっかけです。普段身の回りがプラスチックに溢れ、アパレルから、日用品、電気部品、半導体等にまで使われているのに一概に悪者扱いし、プラスチックを無くすというのはどうかと強く疑問をもちました。 一方、石油由来のプラスチックは１.枯渇資源であることや２.CO2の観点では将来のことを思うと削減していかなければならない。その妥協点として現状日本で開発が進んでいない、エコプラスチック(バイオ・再生プラなど)の製品開発を加速される為のエコシステムを作る必要があると感じました。本サービスを通して、日本及び世界のプラスチック製品を進化させたいと思います。

【β版キャンペーン】有料サービス最大25万円分を”無料”で提供するキャンペーンを先着10社限定で実施。

キャンペーンでは以下のサービスを5か月間(5万円/月X 5か月)無料提供致します。

※2026年1月~6月までの期間を予定：変更の可能性あり）

※キャンペーン終了後は、有料版にて継続利用もしくは解約を選択いただきます。

有料サービスの特徴

・運営会社によるマッチングサポート(電話、メール、オンライン、対面)・月1回以上の顧客(もしくは仕入先)紹介を保証 ※紹介が無い月はご請求無し・お客様の希望に応じて、プロジェクト(新規開拓など)に参加

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社関西ユアイノベーションパートナー / 代表 酒井勇輝

[メールアドレス] info@kansai-yip.co.jp

[公式サイトURL] https://kansai-yip.co.jp/